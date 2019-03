SVARER: Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Bjørn Haugan

Debatt

Ropstad svarer: – Vi lytter til de ansatte i barnevernet

Regjeringen har de samme målene som de barnevernsansatte bak #heierna-kampanjen: at barn og unge skal ha en trygg oppvekst, at barnevernet skal gi god hjelp til de som trenger det og at de ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø.

KJELL INGOLF ROPSTAD, barne- og familieminister.

Ine Haver og Marit K. Stephansen skriver i VG 29.3 at statsministeren og jeg ikke har tatt innover oss hva #heierna-kampanjen handler om. Det stemmer ikke.

Da jeg møtte Ine og hennes kollegaer i Stavanger i februar fortalte de om stort arbeidspress, for mange saker per saksbehandler og stor turnover. De ønsker en statlig bemanningsnorm, et tak på antall saker per saksbehandler. Jeg har stor forståelse for utfordringene de beskriver, og vi skal forbedre barnevernet.

God bemanning er avgjørende for et godt barnevern. Derfor er det bra at det fra 2013–17 ble 1150 flere ansatte i det kommunale barnevernet. Kommunene selv er best i stand til å vurdere hva som bør prioriteres for at sårbare barn og familier skal få best mulig hjelp. I noen kommuner kan det være flere ansatte i barnevernet, i andre kommuner kan det være en ekstra helsesykepleier eller miljøarbeider, altså tiltak utenfor barnevernet.

Om kort tid sendes en ny barnevernslov på høring. Et av forslagene våre er at kommunestyrene jevnlig skal vurdere om kvaliteten og bemanningen i barnevernet er god nok. Kommuner med høy risiko for svikt i barnevernet får tilbud om støtte fra staten. Vi ser også på kompetansekrav i barnevernet.

De ansatte i barnevernet gjør en enormt viktig jobb, og vi trenger ansatte som kjenner overskudd og kan bli lenge i jobben. Bare slik kan vi nå målet om å sikre alle barn en trygg oppvekst.

Publisert: 29.03.19 kl. 15:15