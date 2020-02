MYE Å TENKE PÅ: Skam deg for at du ikke bruker tiden din på å tenke «Du har da vel ikke glemt at du er en god nok mor? Du har da vel ikke glemt at du gjør så godt du kan?», skriver Laache i dette innlegget. Foto: Privat

Du har vel ikke glemt karnevalet til barnet ditt?

Hvordan skal du klare å huske alle arrangementer, når du har en fulltidsjobb som går ut på å passe på et lite menneske med et hjerte som skal slå akkurat passe med slag, en kropp som skal være varm og uten skrammer og du skal gi akkurat passe med omsorg og kos til at det er nok til deg selv og de andre rundt deg også?

SUSANN LAACHE, komiker og barnehageassistent

Du ankommer barnehagen. Det henger ballonger på porten. Du sier «I dag er det noen som har bursdag». Dere går uten forventninger og skam. Enn så lenge. Du kommer inn i barnehagen og synet av voksne som har duska seg med fjær og pels fra anklene og opp til spiserøret, gjør at du forstår at det er noe du har glemt. I øynene til de andre barna som i dag er enhjørninger og zoombier, som hveser mot dere, ser du undring over at ditt barn kommer i det vanlige. Pierre Robert ullklær. Det er kaldt og du var helt sikker på at den vanlige turdagen denne onsdagen skulle bestå. Uten skam. Uten fjær i spiserøret.

En voksen møter dere etter at du har tørket tårer. Hun ser på deg og sier «Endelig kom du. Nå skal vi finne kostyme til deg også.» Hun tar barnet ditt i hånda og du roper «Hadet» med en stemme som sprekker og ansiktet ditt inneholder et blikk som sier «Unnskyld». Det du tror den voksne sier er «Du glemmer da vel ikke karnevalet til barnet ditt?»

Du skammer deg over hvilken dårlig mor du er. Du stiller deg selv spørsmål. Hva har du glemt den siste tiden som gjør at du har fungert lite godt som forelder? Kanskje du hadde det travelt denne morgenen og har blitt frustrert når barnet ditt kranglet om at hun ikke ville ha på Pierre Robert. På vei ut av barnehagen planlegger du hvordan du skal gjøre opp dette for barnet ditt. Du tenker allerede på hvor tidlig du klarer å hente barnet ditt.

Nå skal jeg gi deg dårlig samvittighet ovenfor deg selv. Du har ansvar for et barn som stoler på at du gjør det beste som forelder. Ta deg sammen.

Jeg jobber i barnehage og jeg er den voksne som har «glemt» karnevalet. Den som har på seg Pierre Robert-ull. Jeg bruker ikke Pierre Robert-ull, men du ser vel poenget mitt? Jeg er den voksne som møter ditt barn i gangen for å vise at jeg er gjenkjennbar, at jeg ikke er kledd i fjær og store kostymer som jeg har brukt halve månedslønna på.

Ta deg sammen. Hvordan skal du klare å huske alle arrangementer når du har en fulltidsjobb som går ut på å passe på et lite menneske med et hjerte som skal slå akkurat passe med slag, en kropp som skal være varm og uten skrammer og du skal gi akkurat passe med omsorg og kos til at det er nok til deg selv og de andre rundt deg også?

Hvordan skal du hvert år klare å huske Fastelavenfeiringen i barnehagen? Du har allerede søndagen før stappet i deg to pakker gjær og en halv kartong krem. Så skal barnehagen feire fastelavenssøndag på mandag grunnet et ønske om å samle foreldre, noe som jo er hyggelig.

Du ankommer barnehagen med joggebukse. Den buksa du brukte når du laget gårsdagens boller. Melis på lårene. Der «alle» foreldrene og du føler at øynene deres sier «Fastelavenfeiring i barnehagen, du glemmer da vel ikke det?» Du ser ned på buksene dine og later som om du ikke hadde glemt det, du er bare glad for at du ikke hentet for sent. Da ville alle foreldrene tenkt «Så sent det barnet ble hentet og stakkars barnet som ikke hadde noen mamma eller pappa her i dag?». Du tror de vil tenke det fordi du allerede har tatt på deg den dårlige samvittigheten for at du ikke var forberedt. Kanskje du burde kommet først? Ville du da være en bedre mor?

Ta deg sammen. Når du sitter i bilen og feller tårer på grunn av din dårlige samvittighet. Barnet ditt har allerede glemt deg. Hun ønsker ikke at du sitter i bilen med tårevåte øyne.

Hvordan skal du klare å huske et karneval når du skal huske å ta opp brød hver kveld til matpakkene som du lager før du kjører barnet ditt trygt til barnehagen? Når du har tanker og usikkerhet om hva barnet ditt skal ha på seg denne dagen for at hun ikke skal fryse?

Når du hver dag, hver uke, hver måned og hvert år står opp om morgenen og tenker «Hva skal jeg gjøre i dag for at barna mine skal få en best mulig dag?» Når står du opp om morgenen og det første du tenker er «Hva skal jeg gjøre i dag for at jeg skal få en best mulig dag?»

Skam deg for at du ikke bruker tiden din på å tenke «Du har da vel ikke glemt at du er en god nok mor? Du har da vel ikke glemt at du gjør så godt du kan?»

