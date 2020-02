SVARER: Daniel Skjevik-Aasberg. Foto: Mathias Willassen Hanssen

Debatt

Frps skivebom om Høyres oljepolitikk

Frps påstand om at oljedebatten i Høyre burde få næringas alarmklokker til å ringe, står ikke til troende. Unge Høyre har aldri tatt til orde for å «la oljen ligge» eller «avvikle oljenæringa».

Daniel Skjevik-Aasberg, 1. nestleder i Unge Høyre og leder av Unge Høyres klimaprogramkomite

Unge Høyre er opptatt av forutsigbare rammer for oljeindustrien og har alltid foreslått en politikk som sikrer nok energi samtidig som vi løser klimautfordringene. Derfor var det nok flere Høyre-folk, unge som gamle, som satte kaffen i vranghalsen da de leste Frps siste angrep på Høyres energi- og klimapolitikk i VG.

Frps nye energipolitiske talsperson, Jon Georg Dale, benytter opposisjonstilværelsen til å synse mye om Høyres energipolitikk. Det skal han selvsagt få lov til. Samtidig går det en grense for når dette blir i overkant spekulativt, uredelig og konspiratorisk. Den grensen er passert.

Dale har kjørt det samme angrepet i flere medier. Resonnementet hans er: Fordi Høyre diskuterer oljenæringa, sår Høyre tvil om oljenæringa. Det er rene humbugen.

Hverken Høyre eller Unge Høyre har sagt ja, til å verne av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har heller aldri tatt til orde for å avvikle næringa eller «la olja ligge». Unge Høyre har derimot ment at iskantsonen i Barentshavet burde flyttes sørover og at området nord for denne bør vernes mot oljeleting. Det får ingen konsekvenser for næringa, fordi allerede tildelte konsesjoner ikke skal røres. Barentshavet Nord er heller ikke åpnet for leteboring i dag.

Unge Høyres politikk er derfor konsistent med regjeringens politikk, og politikken til regjeringen som Dale selv var minister i. Oppsummert førte faktisk regjeringen som Dale selv satt i, en strengere verne-politikk enn det Unge Høyre har tatt til orde for.

Videre er det helt naturlig å diskutere rammevilkårene til Norges største næring. Det er neppe noen annen sektor som har så stor direkte og indirekte påvirkning på folks liv. Politikerne forvalter oljerikdommen på folkets vegne, staten eier det største oljeselskapet på norsk sokkel, oljeinntektene sikrer velferden vår og hundretusenvis jobber i bransjen. Vi kommer likevel ikke utenom at utslippene fra fossil energi er en del av problemet og at oljeboring utgjør en miljørisiko. Selv når det kommer fra «verdens reneste produksjon» i Norge.

I motsetning til en del av ungdomspartiene mener jeg Unge Høyre fører en ganske edruelig debatt om fremtiden til Norges største næring. Det er altså mulig å skjerme noen områder for oljeboring uten å ville legge ned hele sokkelen, slik Dale gir inntrykk av.

Frp mener det er viktig å finne klimaløsninger som virker i stedet for å «briske seg med symbolpolitikk». Det er det vanskelig å være uenig i. Da nytter det ikke å si konsekvent nei, til alle tiltak som faktisk kan redusere de globale utslippene, for eksempel vindkraft på land, kraftutveksling eller miljørettede avgifter. Det er politikk som virker og som Frp med glede kan stå sammen med oss i.

Dale skal derimot ha rett i én ting: Unge Høyre får ganske ofte gjennomslag internt i Høyre. Det er sannsynligvis fordi vi jobber hardt med å foreslå politikk som ikke er skrivebords-eksperimenter, men gjennomførbare og nytenkende tiltak som løser virkelige problemer for virkelige mennesker.

