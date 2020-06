Kommentar

Rundlurt av Røkke og co.

Av Astrid Meland

CASH FRA STATEN: Kjell-Inge Røkkes oljeselskap Aker BP lover arbeidsplasser om de får kontanter fra staten nå. Bildet er fra Langsten verft. Foto: Rolf Jarle Ødegaard

Politikerne går på limpinnen. Nå vil de gi oljebransjen alt de ber om.

Tidligere i år bestilte Kjell-Inge Røkkes oljeselskap Aker BP en jobb fra advokatfirmaet BAHR.

Aker BP så sin mulighet. Den rekordlave oljeprisen fikk de ikke gjort noe med. Advokatfirmaets oppdrag var å lage et forslag til nytt, mer lukrativt skatteopplegg.

En stor uke etter la oljebransjens forening Norsk olje og gass ifølge Dagbladet frem et forslag til nytt skattesystem som ikke skilte seg stort fra det advokatfirmaet hadde laget.

LO og NHO lovet å støtte det hele.

GRØNNE PROSJEKTER: Equinor-sjef Eldar Sætre mener oljenæringen må utsette miljøvennlige prosjekter om skatten ikke legges om. Foto: Mattis Sandblad, VG

Regjeringen så på forslaget, strammet litt til og sendte det over til Stortinget.

Der stilte bransjen i høring hvor de advarte mot brems i grønn omstilling om kravene ikke innfris.

Frp og Sp har siden jobbet for å plusse på det oljebransjen vil ha. Forhandlingene fortsetter i Stortinget mandag.

Der har Aker BP og Equinor vært for å fortelle om gryteklare prosjekter som skal redde arbeidsplasser som er truet i Verdal, Stord og rundt om i hele Norge.

Norsk olje og gass skrev i sin presentasjon at forslaget deres gir flere sysselsatte og et puff til å foreta investeringer i 2020 og 2021.

Men stemmer det?

Ikke om vi ser på hva analytikerne i Rystad Energi, som også gir råd til Norsk olje og gass, sier. De tror prosjektene kommer mye senere.

La oss se på noen av de feltene oljenæringen skryter av skal gi raske arbeidsplasser.

De nevner blant annet oljefeltet Wisting i Barentshavet. Det ble utsatt av Equinor i februar på grunn av tekniske utfordringer og fordi det ikke var lønnsomt nok. Det krevde en oljepris på 50 dollar fatet.

Utfordringene er ikke løst. Rystad anslår en plan for utvikling og drift (PUD) i 2024.

Det er først etter en PUD de store pengene kommer, spesielt oppdrag til verftene.

LOVER 50 000 ÅRSVERK: Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik silte i Stortinget og ba om et nytt oljeskatteregime. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Feltet Noaka har Equinor og Aker BP kranglet om i årevis. I høringen i Stortinget var de to selskapene ikke engang enige om feltets navn. I februar i år varslet Aker BP en utsettelse og færre investeringer de neste tre-fire årene.

Aker BP kom til Stortinget og skrøt av 50 000 årsverk. Men det er totalt. Og det er langt frem. Rystad anslår en PUD først i 2024.

Equinor sier også at miljøvennlig strøm til flere felt må avlyses om de ikke får bedre vilkår. Men dette bør kunne la seg løse. For eksempel er det bedre om Enova støtter dette, heller enn å gi hele bransjen en penge-injeksjon.

Equinor har også kjappere utbygginger som Breidablikk. Men dette er lønnsomt allerede. Equinor kan bare sette i gang.

Så har vi gassfeltet Peon som ble funnet for 15 år siden. Ifølge selskapet selv er dette fortsatt på mulighetsstadiet. Rystad anslår PUD i 2022. Markedet flommes for øvrig over av gass, og prisnedgangen begynte før corona.

Ved Røkkes verft Kværner Verdal frykter de for arbeidsplassene om det ikke blir noe av feltet Hod. Noen ser ut til å ha hvisket politikerne i øret at verftet godt kan bli nedlagt midt i valgkamp neste år, om skatten ikke endres.

Aker BP selv skrev i 2019 at utbyggingen vil bety en marginal økning i investeringene på norsk sokkel.

Flesteparten av jobbene anslo de ville komme i finansielle- og forretningsmessige tjenester.

Dette er et lite prosjekt. Men det er nok dette som er mest realistisk å starte raskt. Aker BP hadde planer om PUD i mars. Her anslår bransjens egen rådgiver Rystad start i 2022, med svært få investeringer før 2024.

Dette blir det ikke mange jobber av i den kriserammede leverandørindustrien. For de jobbene trengs nå.

Oljenæringen vil svare at det er corona og regjeringens dårlige skatteforslag som har skylden for det.

Men også før viruset snakket ekspertene om at prosjektene var flere år unna. Ikke minst selskapene selv.

Så har vi heller ingen garanti for at jobbene havner i Norge. I 2013 ble Kjell Inge Røkke rasende da hans eget verft Kværner Verdal tapte en stor plattformjobb til Singapore, som var billigere. På toppen av det hele var det Røkkes eget oljeselskap som sammen med partnerne hadde valgt utlendinger.

Det var en helt annen tid. Men norske bedrifter må konkurrere på lik fot med utenlandske leverandører. Internasjonale handelsregler, både EØS og WTO, regulerer dette.

I en forhandling pleier partene å gå høyt ut, i håp om å havne et sted på midten.

Men Sps Trygve Slagsvold Vedum og Frps Sylvi Listhaug konkurrerer om å gi oljebransjen alt de har pekt på og mer enn det.

I 2003 var vi vitne til en lignende lobbykampanje. Oljebransjen lykkes nesten i å lure Stortinget til å gi bort restene av uoppdaget olje på norsk sokkel. Senere skulle oljeprisen stige til himmels.

Heldigvis snudde stemningen. Slik ser det ikke ut nå.

Og det er utvilsomt vanskelige tider for alle, også oljeselskapene og særlig deres leverandører. Men selv om det er bra politikerne kjemper for vanlige folk, dummer de seg ut her.

Det er dem som sitter på milliardene som tjener på dette.

Det er snakk om at staten skal gi minst 100 milliarder i cash til Røkke og co., som ikke lenger tør å ta risikoen selv. Derfor skal vi ta den.

Selvsagt vil bransjen, NHO, LO, Industri Energi, Fellesforbundet og det som kan krype av lobbyister protestere, og argumentere med at det ikke er skattekutt de ber om. De vil si at de har masse prosjekter som redder jobbene til vanlige folk. Og husk det grønne skiftet, dere!

Men det er nettopp fordi bransjen ikke har oppdrag klare, de krever at det nye skatteopplegget skal gjelde alle investeringer knyttet til prosjekt som leverer PUD i hele 2022. Investeringene kommer først etter dette, så tiltaket vil vare til langt ut på 2020-tallet.

Da er det ikke corona lenger. Og selskapene selv regner med at oljeprisen har gått opp.

Men bransjen har helt rett i at det er enklere å sette i gang prosjekter når andre tar regningen.

Når industri, partene i arbeidslivet og organisasjoner slår seg sammen, er det fort gjort å tenke at vi snakker om fornuftige kompromiss.

Men det er ingen sak å bli enig når det er noen andre som betaler. Og her er det skattebetalerne som vipser over pengene.

For politikerne blir det umulig å si nei. Selv om de vet at når alle i toppen er enig, bør man bli mistenksom.

For dette er så mange mil unna gutta på gulvet. De står fortsatt i fare for å miste jobben.

Publisert: 08.06.20 kl. 09:13 Oppdatert: 08.06.20 kl. 09:27

