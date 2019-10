MOBBING: – Det bekymrer og provoserer meg når voksne folk, i fullt alvor og nokså foraktfullt, betegner overvektige barn som «de feite ungene», skriver kronikkforfatteren. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Overvektige barn: – Vi må ha mer åpenhet og mindre skam

Vi må snakke om hvordan vi snakker om overvektige barn og foreldrene deres.

KRISTIN OUDMAYER, fungerende direktør for barns rettigheter og bærekraft, UNICEF Norge

Jeg håper du vil lese hele, for dette er viktig: Forrige uke lanserte vi i UNICEF en rapport som viser at 27 prosent av barn mellom fem og 19 år i Norge er overvektige – til stor mediedekning, og også stort engasjement i kommentarfelt og sosiale medier.

Både generalsekretæren vår og jeg uttalte oss i media, og responsen fra takknemlige foreldre med overvektige barn var og er stor. Dette er et krevende tema å adressere uten å bli moraliserende, men høyst nødvendig å snakke om – uten å øke bekymringen og skammen mange foreldre og barn allerede føler.

Det er en kjent sak at skyld og skam ikke motiverer til forandring, men snarere får mennesker til å føle seg enda mer mislykket og skyldige. Og når folk føler seg slik, øker ikke motivasjonen for å ta tak og leve sunnere. Tvert imot kan det bli en driver for å opprettholde eller øke problemet.

Derfor både bekymrer og provoserer det når voksne folk, i fullt alvor og nokså foraktfullt, betegner overvektige barn som «de feite ungene», og samtidig omtaler foreldrene deres i svært nedsettende ordelag.

«Late» og «tilbakestående» er bare noen av benevnelsene jeg har kommet over. I tillegg til uttalelser som at foreldrene til disse feite ungene må meldes til barnevernet for omsorgssvikt. Helt uten å sette seg inn i hva rapporten vår faktisk peker på når det gjelder løsninger.

Ja, vi må jobbe med psykososiale årsaker til at barn er overvektige. Vi må legge til rette for fysisk aktivitet og øke kunnskapen om god helse blant både foreldre og barn – men dette alene løser ikke utfordringene. Vi er nødt til å løse utfordringer også på systemnivå for å lette/løse problemene på individnivå. Sunn mat må gjøres billigere, mer tilgjengelig og innbydende, slik at det blir lettere for familier å ta kloke kostholdsvalg.

Her spiller både matvarebransjen og myndighetene en viktig rolle. Matvarebransjen kan følge WHOs råd om ikke å bedrive målrettet markedsføring mot barn under 18. Myndighetene kan skatte- og avgiftsregulere usunn mat, og øke subsidiene for sunn mat, slik at flere får incentiver til å dyrke frem og selge den maten vi faktisk trenger.

Alle barn har rett til god helse og sunn mat, og vi er bekymret for hva det gjør med barns livskvalitet og helse når de ikke har denne tilgangen. Men vi er også bekymret for hva det gjør med barns helse når voksne åpenlyst kritiserer og latterliggjør barn og familier med overvektsutfordringer.

I tillegg til utfordringene overvekten gir i seg selv, som dårlig selvtillit, depresjoner, fysiske begrensninger, skam og skyldfølelse, viser forskning at mange barn mobbes som følge av overvekt. Det øker blant annet faren for overvekt som voksen, i tillegg til å øke risikoen for å bruke mat for å håndtere vanskelige følelser – og med det vektoppgang.

I kommentarfeltene og i sosiale medier, virker det som mange tror at overvektige mennesker ikke er klar over at de er det selv, og at hvis vi bare opplyser dem om det og shamer dem litt for det samtidig, så vil de slanke seg eller barnet sitt.

Sannheten er i virkeligheten det motsatte.

Å kritisere, latterliggjøre og fremkalle skam, får både barn og voksne til å føle seg nedtrykt og mislykket, og øker sannsynligheten for at de ikke klarer å gjøre noe med situasjonen sin.

Hvis alle som har sterke meninger og tilsynelatende store bekymringer knyttet til denne tematikken, kunne fokusere kreftene på å fremme løsninger og samtidig vise forståelse for at overvekt skyldes sammensatte og kompliserte forhold, vil det kunne føre til: Økt åpenhet, mindre skam og at flere søker hjelp og støtte til en utfordring som i mange tilfeller vil kreve en omfattende og utfordrende livsstilsomlegging for hele familien.

Det kan vi alle bidra til.

