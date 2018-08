IKKE INVITERT: Russlands president Vladimir Putin blir neppe invitert til frigjøringsjubileet i Finnmark neste år Foto: Sergei Karpukhin / TT NYHETSBYRÅN

Putin til Finnmark

leder

Publisert: 14.08.18

Kritikken mot regjeringen fordi den ikke vil invitere Russlands president til frigjøringsjubileet i Finnmark er skivebom.

I oktober til neste år er det 75 års siden sovjetiske styrker rykket inn i Finnmark . Den røde armé gjorde med det slutt på den tyske okkupasjonen i den delen av Norge. I likhet med alle våre allierte som slåss mot tyskerne i andre verdenskrig, fortjener det som da het Sovjetunionen takk for at de var med å gjøre Norge fritt igjen. Krigshistorien er noe av det som binder Norge og Russland sammen. At over 2000 sovjetiske soldater falt under kampene i Finnmark er noe Norge skal hedre og ære. Det er da også gjort, både ved monumenter og en rekke markeringer.

Etter andre verdenskrig endret forholdet mellom Norge og Sovjetunionen seg. Etter krigen trakk Sovjetunionen seg ut av Finnmark og Norge, men flere andre land ble de værende og var i praksis en okkupasjonsmakt. Sovjetunionens brutale fremferd i Praha i 1948 og 1968 og i Ungarn i 1956 viste Norge og verden at makthaverne i Moskva ikke delte våre ideer om demokrati og frihet. Grensen mellom Norge og Russland var også NATOs grense i nord, og i perioder der spenningen var høy mellom øst og vest, ble den også det mellom de to nabolandene. Likevel har det lyktes Norge og Sovjetunionen, senere Russland, og ha et fungerende naboskap og et godt samarbeid på flere områder. Krigshistorien har heller ikke blitt glemt. Politiske motsetninger etter krigen har ikke stått veien for at de som ga sitt liv i Finnmark har kunnet bli hedret.

I forbindelse med frigjøringsjubileet neste år tok Kirkenes-ordfører Rune Rafaelsen (Ap) til orde for at Norge skulle invitere Vladimir Putin til markeringen. Det var et særdeles lite konstruktivt utspill fra Rafaelsen. Han vet selvfølgelig at invitasjoner av statsoverhoder til Norge foregår gjennom flere ledd i en diplomatisk prosess, og først blir offentlige i det noen har bestemt seg for å komme. Å slenge ut en offentlig invitasjon kan sette begge parter i forlegenhet, for eksempel hvis den inviterte ikke har anledning til å komme.

Å invitere Putin til Norge på et slikt besøk nå vil også være et merkelig signal i norsk utenrikspolitikk. Etter at Putin og Russland annekterte Krim i strid med folkeretten, har en rekke land, inkludert Norge, reagert med rette. Man kan ikke late som om det er «forretninger som normalt» med et Russland som bryter folkeretten. Markeringen av den sovjetiske krigsinnsatsen i Finnmark bør konsentrerer seg om de som gjorde enn innsats der, ikke for å komme et aggressivt Russland i møte.