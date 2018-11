Foto: Roar Hagen

Flammende advarsel

Skogbrannene kommer oftere og er farligere enn før. Global oppvarming er en av årsakene.

56 mennesker er bekreftet omkommet og mange er fortsatt savnet i den dødeligste brannen i Californias historie og den verste i USAs historie på 100 år. I den hardest rammede byen, Paradise, har alle 27 000 innbyggere mistet sine hjem.

Så lenge det er tørt er en gnist nok til å starte en brann. California er knusktørt etter en lang og varm sommer. Mennesker i det sørvestlige USA er vant med brannfare på denne tid av året. Tørr vegetasjon brenner og gir plass og grobunn for nye planter. Men ingenting kunne forberede Californias innbyggerne på den ildstorm de nå er vitne til.

De siste årenes branner er annerledes i styrke og omfang, slik også ekstremvær inntreffer hyppigere i et varmere klima. Ni av de ti største brannene i California har skjedd i løpet av de siste 20 årene. De mest katastrofale brannene har, med ett unntak, inntruffet det siste tiåret.

Klimaet i er i endring. The Golden State er blitt enda varmere og tørrere.

Det vanlige mønsteret i det sørvestlige USA var store nedbørsmengder i noen vintermåneder, avløst av tørr og gradvis varmere vår, sommer og høst. Nå er vintrene blitt kortere og det faller mindre regn og snø.

Et varmere og tørrere klima øker brannfaren, særlig i sensommer og høst. Den såkalte skogbrann-sesongen er i gjennomsnitt blitt 78 dager lenger enn for 40 år siden, ifølge de føderale myndigheters beregninger.

Regnet, som vanligvis faller i oktober, har i år enten uteblitt helt eller er langt mindre enn normalt. Den kraftige Santa Ana-vinden sprer ilden raskt.

Konsekvensene blir enda større på grunn av befolkningsendringer. Tidligere brant det i ubebodde områder, men nå har mange flyttet til naturskjønne områder ved de store skogene. 11 millioner californiere bor i det føderale myndigheter mener er i risikosonen for skogbranner.

President Donald Trump har en enkel forklaring på brannene. Han skrev på Twitter at dårlig skogforvaltning er eneste årsak til de massive, dødelige og kostbare skogbrannene i California. Han truet med å stanse føderal støtte hvis ikke lokale myndighetene skjerper seg. Det ble dårlig mottatt av de som kjempet på livet for å slukke brannene.

Professor Matthew Hurteau, forsker i skogbranner ved Universitet i New Mexico, avviser Trumps løsning om at det bare er å rydde skogen. En stor del av det som har brent de siste dagene er ikke skog. Ved Malibu er det gress og kratt som brenner. Lenger nord brenner det i gress, kratt og skog. Å hugge flere trær vil ikke forhindre nye branner, mener Hurteau. Den beste metoden er kontrollerte branner for å fjerne det tørre virket, i perioder med gunstige værforhold.

Midler som skulle vært brukt til skogforvaltning brukes i stedet til brannslukking. I fjor måtte brannvesenet i California bruke dobbelt så mye som de hadde budsjettert med for å slukke skogbranner. For hvert år øker de føderale myndighetenes utgifter til brannslukking med over 800 millioner kroner.

Brannene er et varsel om det som vil komme i økende intensitet og hyppighet når klimaet blir varmere. IPCC, det internasjonale ekspertpanelet på klimaforandringer, viser i sin rapport fra oktober til en bemerkelsesverdig økning blant annet i skogbranner det siste tiåret. Til nå har klodens temperatur steget med én prosent. Konsekvensene vil bli mye større hvis temperaturen stiger til to grader de kommende tiårene.

Faren er overhengende for at det blir enda varmere enn den målsettingen verdens land ble enige om i Paris. Selv om alle land følger opp sine forpliktelser i henhold til Paris-avtalen vil den globale temperaturen øke med med tre grader innen 2100. Det viser at dagens målsettinger ikke er tilstrekkelig ambisiøse. Vi vil ikke nå målene om å begrense temperaturøkningen med 1,5-2 prosent uten politisk vilje, men nå vil ikke USA lenger være en pådriver. Trump tar i stedet USA ut av Parisavtalen. At det brenner i California er bare skogforvaltningens skyld.

I sommer var det store skogbranner i Europa. I Hellas krevde brannene mange liv og i Sverige brant store skoger. Vi må forholde oss til en ny trussel: De såkalte brannstormene. Disse oppstår når en brann blir så energisterk og intens at den skaper en storm som hurtig sprer brennende partikler over et stort område. Det skjedde i Portugal i 2017 da 66 mennesker omkom og store områder ble lagt øde. Det skjer i California i dag.

2018 er et vindu inn i fremtiden, sa en av verdens ledende spesialister på skogbranner, Marc Castellnou: Det vi ser i år, er det klimaendringer vil gjøre til den nye normalen.