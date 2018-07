Blod på asfalten etter bruk av machete på Linderud i Oslo i 2016. Foto: Fredrik Solstad

Jungelkniv-problemet

Publisert: 18.07.18 03:01

Seriøse aktører bør alvorlig vurdere om macheter hører inn under et naturlig hage og fritids-assortiment.

Lørdag ble en mann ranet med machete på Grønland i Oslo. Samme dag ble en mann truet med machete i Steinkjer under inndrivelse av angivelig narkogjeld. Nyhetsartikler og notiser fra hele landet viser hvordan macheten er blitt et stadig vanligere våpen i bruk ved trusler, ran, gatekamper og gjengoppgjør.

Tore Soldal, leder av enhet Sentrum i Oslo politidistrikt, sier til NRK at man ukentlig beslaglegger macheter i hans distrikt. Nå vil stortingsrepresentant Jan Bøhler ha forbud mot denne mellomtingen av kniv og sverd, hvis primære opprinnelige funksjon skal være å hugge seg gjennom en type tykk vegetasjon vi ikke har i Norge.

Man kan spørre seg om et lovforbud mot macheter vil spille noen rolle fra eller til. Ifølge våpenforskriften § 9 er det allerede ulovlig å erverve, eie eller inneha en lang rekke potensielle våpen, deriblant en rekke kniver «uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter». Straffelovens paragraf 352a legger også ned forbud mot å bære kniv «eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser» på offentlig sted.

De fleste vil kunne være enige om at alle de nevnte tilfellene av machetebruk dermed omfattes av det allerede eksisterende lovverk, og at ytterligere forbud dermed kan være overflødig.

Det viser seg imidlertid at det er svært lett å gå til anskaffelse av denne typen livsfarlig jungelkniv i Norge, ikke minst gjennom nettsalg. Diverse utsalgssteder tilbyr macheter.

Noen under lett forskjønnende navn som «hugstredskap», «ryddekniv», men langt de fleste under salgspoeng som «overlevelse», «taktisk jakt/jeger», «Rambo», etc.

Det er ganske åpenbart at dette tiltrekker seg kunder som ønsker kniver til noe mer enn pynt på peishyllen. Det er bekymringsverdig, og det er bra at Jan Bøhler tar opp temaet. Seriøse aktører bør alvorlig vurdere om macheter hører inn under et naturlig hage og fritids-assortiment. Og om disse ikke klarer å rydde opp selv, bør myndighetene inn og regulere.