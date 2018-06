SNUSK PÅ RÅDHUSET: Adresseavisens viktige avsløringer har svekket tilliten til Ap i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Råtne forhold i Trondheimspolitikken

Publisert: 30.06.18 05:40

Takket være Adresseavisens grundige arbeid og Riksadvokatens åpenhet, får vi en opprydning i en kultur preget av snusk og kameraderi.

Adresseavisen har i en rekke artikler fortalt hvordan sentrale politikere i Trondheim har blandet roller og sittet på alle sider av bordet.

Etter avisens avsløringer innledet Økokrim etterforskning mot tidligere Ap-topp Rune Olsø som jobbet for en eiendomsutvikler samtidig som han var politiker. Som politiker er oppgaven å være med på å vurdere fellesskapets behov for vern versus utbygging. Som lobbyist fikk Olsø oppgaven å forhindre at politikerne vedtok vern. Kontrakten var verdt flere millioner.

Saken mot Olsø be henlagt på bevisets stilling. Så skjedde det uvanlige at riksadvokat Tor-Aksel Busch ga Adresseavisen tilgang til etterforskningsmaterialet. Denne uken har avisen derfor kunnet presentere svært interessante opplysninger. Materialet gir et bilde av en systematikk som tidligere ikke har vært kjent.

Rune Olsø løsning var å melde seg inhabil som politiker, og i avhør sa han at han holdt seg unna saker hvor han hadde egeninteresse. Men på bakrommet viser etterforskningen at han arbeidet svært aktivt. Flere sentrale Ap-folk hjalp Olsø, blant andre gruppeleder Geir Waage. Men kollegaene trykket ikke på alarmknappen, tvert om.

Da Adresseavisen begynte å grave, forsøkte sterke næringslivskrefter å kneble avisen med svært spesielle metoder, ifølge SKUP-rapporten skrevet av journalistene selv.

Nå kan ingen lenger beskylde journalistene for å være på ville veier. Vi ser svart på hvitt at folk som har påstått å ha vært opptatt med helt andre ting, enten de forsvarte seg med at de var i utlandet eller i pappapermisjon, i virkeligheten har hatt begge hender på rattet. Dette har skjedd bak ryggen til ordføreren i Trondheim Rita Ottervik.

Adresseavisens dekning forteller hvordan Olsø og hans samarbeidspartnere i politikk og næringsliv endret forklaring da Økokrim fant nye opplysninger. Å skylde på dårlig hukommelse er lite troverdig.

Venstresiden med Arbeiderpartiet i spissen har sittet med makten i Trondheim siden 2003. Byen har vært omtalt som et rødgrønt utstillingsvindu. Etter Adresseavisens langvarige gravearbeid som viser hvordan politikere og næringsinteresser har trukket i trådene sammen, virker det mer som et skrekkabinett.