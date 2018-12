PASSIV HOLDNING: Nettgiganter som Google og Facebook, som håver inn milliarder av kroner på folks nettbruk, har en passiv og uansvarlig holdning til den publisistiske rollen de har i dagens digitale samfunn. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Jan Haas / picture alliance

Lovløst på nett

MENINGER 2018-12-09T05:25:00Z

Vi trenger bedre beskyttelse mot overgrep og trakassering på internett. I dag er det for vanskelig å stille folk og organisasjoner til ansvar.

leder

Publisert: 09.12.18 06:25

VG fortalte denne helgen om hvordan Ivar Underberge henger ut og trakasserer mennesker på nett . De som blir utsatt for Underberges forkastelige og forkvaklede virksomhet opplever at de har for liten beskyttelse fra samfunnet. I praksis kan typer som Underberge spre alvorlige løgner om folk relativt uhindret. Det ser ut til å være vanskelig å få fjernet ærekrenkende og usanne påstander fra internett.

Dette utfordrer både ytringsfriheten og privatlivets fred. Internett har demokratisert og utvidet det offentlige ordskiftet, men har også noen alvorlige skyggesider. En av dem er den betydelige mengden trakassering, mobbing, trusler og rasisme som dessverre florerer. Dette skremmer folk fra å delta i debatten, og er i praksis en innskrenkning av menneskers ytringsfrihet. Hvordan man skal hindre at bøller og mobbere ødelegger en flott arena for meningsutveksling og offentlig samtale, er en av vår tids demokratiske utfordringer.

En annen er juridisk beskyttelse mot typer som Underberge. Samfunnet er nødt til å kunne reagere tydelig og troverdig mot de som sprer alvorlige løgner. Det ser ikke ut til at man klarer det i dag. Selv om Underberge er dømt for ærekrenkelser kan han tilsynelatende fortsette med virksomheten. Det virker også alt for vanskelig å fjerne ærekrenkende innhold fra internett og fra søkemotorer som Google.

Nettgiganter som Google og Facebook, som håver inn milliarder av kroner på folks nettbruk, har en passiv og uansvarlig holdning til den publisistiske rollen de har i dagens digitale samfunn. Slik kan det ikke fortsette. Vi er nødt til å finne en måte å håndtere hets, trusler og ærekrenkelser på i en digital virkelighet. Det kan ikke være slik at vi er dårligere beskyttet mot denne typen overgrep nå enn vi var før. Det er ikke utvikling, men en avvikling av et viktig premiss for ytringsfriheten.

Underberge-saken bør få norske politikere til å tenke grundig over denne problemstillingen. Det trengs en større bevissthet i politi og påtalemyndighet, og det trengs regler og lover som gjør at ikke internasjonale nettgiganter kan unndra seg det ansvaret som følger med å være en viktig del av informasjonssamfunnet.