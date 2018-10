Jensen langer ut mot alt og alle

MARATONDAGER I VITNEBOKSEN: Eirik Jensen svarer på spørsmål om sitt forhold til Gjermund Cappelen. Foto: Tore Kristiansen

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eks-samboeren, politiet, spesialenheten, avhørspersonell og selvsagt Gjermund Cappelen. Eirik Jensen peker på andre i sitt forsøk på å renvaske seg fra tingrettsdommen på 21 år.

Klokkegaver. Svarte penger. Svart arbeid. Løgner. Et skittent bad . Aktor Jan Egil Presthus har kommet til de vanskelige temaene i ankesaken til Eirik Jensen.

«Jeg står for det jeg har gjort» gjentar Jensen i vitneboksen.

Og Jensen innrømmer at han aldri har betalt for sin egen baderomsoppussing.

Han innrømmer at han fikk en falsk kvittering for arbeidet på badet, fabrikkert av narkosmugleren Gjermund Cappelen .

Han innrømmer at han tok en snarvei da huset skulle selges og han skrev at et lovlydig firma hadde pusset opp.

Han forsvarer seg med at han ikke tittet på kvitteringene, at han ikke fikk tak i håndverkeren for å betale ham , at dette ikke var ikke det lureste han hadde gjort, men at han nok ikke er alene om slikt.

Og han står altså for det. Eller gjør han egentlig det?

Den pensjonerte politimannen har fått inn flere motangrep de siste dagene. Stående i vitneboksen anklager han politiet for påståelighet, aktoratet for «bevisst eller ubevisst» å utelate fakta. Og kvitteringene fra baderomsoppussingen, de betviler han er riktige.

– Det er en av de feilkildene slik jeg ser det. At kvitteringene kan bestrides, sa Jensen, som hevder kvitteringene viser innkjøp av for eksempel dusj og rør som ikke fantes på badet hans.

Og at kvitteringene er mystiske har han selvsagt rett i. Noen er til og med klipt av på toppen. Men det var han og samboeren som fikk dem og tok vare på dem, de er funnet hjemme hos henne.

Da han svarte på spørsmål om hvorfor han i avhør avviste Cappelens befatning med badet, for så å innrømmet det da bevisene kom, var Jensen høyt oppe.

– Jeg tror det var måten etterforskeren gikk på meg på. Jeg tror jeg ble styrt i den retningen, sa Jensen.

– Mener du det er gjennomført manipulerte avhør av deg, spurte aktor, noe Jensen sa han ville komme tilbake til. Aktor tilbød en avspilling.

- Jeg sier ikke det er manipulert, men jeg føler jeg ble presset ganske hardt, svarte Jensen.

Han gikk over til å peke på sin eks-samboer som han pusset opp badet sammen med og som i tingretten benyttet sin rett til å ikke vitne.

– Jeg fikk noen skikkelige sure mailer fra henne og det var altså noe så banalt som at det ble kjent at jeg hadde truffet Ragna, sa Jensen som pekte på sjalusi og så ut til å mene at eksen kunne hjulpet ham ut av knipa.

Og det er nok flere som håper kvinnen, som hadde en høy stilling i politiet og senere i sentralbyråkratiet, vil snu og vitne i ankesaken.

At det vil være til fordel for Eirik Jensen, er ikke gitt.

Men Jensen tar større sjanser nå. Og han har fått inn noen inner-niere. Ikke minst retorisk. Han fremstår sikrere og er langt mer påståelig. Poenget er antakelig at juryen skal tenke at ingen kan lyve med en slik overbevisning.

Og det fungerer av og til når han langer ut i øst og vest mot Cappelen, ekser, spesialenheten og politiet. Det er de andre som har skapt problemer. Blant annet det råtne badet, aktoratets bevisdiamant, som Jensen prøver å knuse.

Han er nødt til det skal han ha noen sjanse.

For den en gang så sentrale politilederen kan simpelthen ikke ha fått badet sitt betalt av Gjermund Cappelen.

Det er mulig det oppfyller våtromsnormen. Men ingen andre normer.