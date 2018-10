VIL HA MED KRF: – Tyngdepunktet mot sentrum vil ytterligere styrkes ved KrFs deltakelse i Solberg-regjeringen, skriver Venstres Abid Raja. Foto: Harald Henden

Hareides retorikk er konstruert og misvisende

MENINGER 2018-10-15T12:32:24Z

Min gode venn Knut Arild: De ti sakene du ramser for å ikke gå i Erna Solberg sin regjering har du allerede fått fullt gjennomslag for – hos Erna Solberg.

debatt

Publisert: 15.10.18 14:32 Oppdatert: 15.10.18 15:38

ABID Q. RAJA, stortingsrepresentant (V)

Knut Arild Hareide har satt i gang en prosess i KrF som vil være avgjørende for hvordan Norge regjeres de neste tre årene. I utgangspunktet er dette KrF sin prosess, og som representant for et parti som selv hadde behov for en tilsvarende diskusjon om veivalg har jeg forståelse for dette.

Samtidig kjenner jeg meg ikke igjen i beskrivelsen av samarbeidet mellom Venstre og KrF. Alle de fantastiske seirene KrF og Venstre har fått til, uteblir i Hareides argumentasjon.

Det er dermed sjokkerende at Hareide vil felle Erna Solberg og sette inn valgtaperen Jonas Gahr Støre, kun ett år etter at Hareide pekte på Solberg som statsminister. Dersom hun skulle felles skulle det ifølge Hareide være som følge regjeringens politikk. Nå er det i stedet KrFs dårlige meningsmålinger som brukes som påskudd for å føre Norge inn i regjeringskrise.

Hareide gir videre i sitt innlegg ti helt konkrete begrunnelser for hvorfor han ikke kan sitte i Erna Solberg sin regjering. Med respekt å melde er dette oppkonstruert retorikk! La meg hjelpe min gode venn Hareide på veien ved å ta tak i alle hans ti konkrete påstander:

«KrF kjemper mot aktiv dødshjelp, mens Frp er fremst i kampen for å legalisere dette». Går Hareide i regjeringen blir det ingen kamp om dette standpunktet; regjeringen vil ikke åpne for aktiv dødshjelp. «KrF vil ha en mer sosial alkoholpolitikk, mens Frp vil ha frislipp i alkoholpolitikken». Regjeringen vil ikke ha frislipp i alkoholpolitikken. Skulle KrF delta i regjeringen vil deres innflytelse på dette feltet øke ytterligere. «KrF kjempa kampen for søndagen, mens Frp er for at hviledagen skal bli en normal dag med full shopping». Regjeringen har allerede beholdt søndagen handlefri! «KrF vil bekjempe det moderne slaveriet, mens Frp er det partiet som sterkest mener at sexkjøpsloven bør fjernes og tillate bordeller i Norge». Regjeringen har beholdt sexkjøpsloven, og regjeringen Solberg kommer aldri til å åpne for bordeller. «KrF kjemper for at barn og unge skal vernes fra porno, mens Frp er det partiet som sier nei til innføring av pornofilter fordi det vil «undertrykke seksualiteten».» Vel, Frp stemte faktisk for KrF-forslaget om å innføre pornofilter! «Der KrF vil gjøre det vi kan for å bekjempe de høye aborttallene med sosiale tiltak, mens Frp mener det ikke er samfunnets oppgave å bidra til dette – og stemmer mot våre forslag». Regjeringen står fast på dagens abortregelverk. «Der KrF mener at mennesker på flukt fortjener beskyttelse i Norge, mener Frp kommunene bør kjempe mot å ta imot disse menneskene». Rent faktisk har det under Frps deltakelse i regjering blitt satt rekorder i bosetting av flyktninger. Og neste år skal Norge ta i mot 3000 kvoteflyktninger. «Der KrF mener at Norge har et ansvar for verdens fattige, vil Frp i sitt program kutte milliarder i bistanden til verdens fattigste». Regjeringen har styrket bistanden med hele 2,5 milliarder i år og har slått fast i regjeringserklæringen at vi skal beholde én prosent av BNI til formålet. «Der KrF mener at klimaendringene må bekjempes med politikk og er menneskeskapte, er Frp-statsråder usikre på nettopp det». Allerede på første side i Jeløya-plattformen står det at regjeringen Solberg vil oppfylle Norges klimaforpliktelser og at vi skal ta vår del av ansvaret for å løse klimautfordringene. Og utslippene er de laveste siden 1995, og vi skal redusere utslippene med ca. 40 prosent innen 2030. «Der KrF mener Norge må stå på barrikadene for menneskerettighetene, mener Frp at Norge bør utfordre de samme rettighetene». Regjeringen står fast på samtlige menneskerettigheter.

Ingen av disse punktene som Hareide ramser opp holder i møte med regjeringen-Solberg sin faktiske og vedtatte politikk.

Går KrF inn i regjering, vil de videre delta i en sentrum-høyre-regjering ledet av Erna Solberg. Tyngdepunktet mot sentrum vil ytterligere styrkes ved KrFs deltakelse.

Det gir ingen mening å sette opp Frps primærpolitikk som et skremmebilde over hva slags politikk en utvidet Solberg-regjering vil føre. I så fall må Hareide gjøre det samme med Arbeiderpartiet. Da vil kristne friskoler, kontantstøtten og K i KRLE raskt forsvinne ved inntreden i en Ap-regjering.

Jeg tror KrF vil kunne få gjennomslag for mange av disse sakene på begge sider av det politiske landskapet. Viktigere er det at KrF deler viktige verdier med høyresiden, slik som forvalteransvaret, forståelsen for mindretallets rettigheter og fokuset på individets ukrenkelige verdi.

På høyresiden møter man forståelse for KrFs vektlegging av et religiøst virkelighetsbilde. På venstresiden derimot har f.eks. SV satt ned et sekulariseringsutvalg , Ap-profiler rister på hodet over reservasjonsrettdebatten og AP vil gi kommuner vetorett for opprettelsen av kristne friskoler.

Ved en inntreden i Solberg-regjeringen vil Hareide være en del av flertallsregjering, som sikrer flertall for de gjennomslag KrF får i forhandlinger. På motsatt side kan han risikere at flertallet i Stortinget finner sammen på tvers av KrFs vilje i verdispørsmål.

Jeg vil gjerne også minne Hareide om alle de gangene han har følt glede og stolthet over gjennomslagene KrF og Venstre har fått med regjeringen de siste fem årene. Det er vi som har fått på plass en offensiv satsing i kampen mot fattigdom. Det er vi som har fått på plass en opptrappingsplan for rus og psykisk helse. Det er vi som har fått på plass et taktskifte i klimapolitikken. Vi har fått langt større gjennomslag en størrelsen på våre partier skulle tilsi. Vi har faktisk vunnet seire sammen, gang på gang. Og vi har stått sammen, oss sentrumskameratene og skrytt av våre gjennomslag.

Disse gjennomslagene forteller mye mer om hva vi har til felles, enn listen som Hareide ga i VG med oppkonstruerte uenigheter mellom regjeringen og KrF.