ÅPNER FOR NYE ENERGIINVESTERINGER: Finansminister Siv Jensen. Foto: Jæger, Odin

Oljefondet er ikke et politisk redskap

leder

Publisert: 11.04.18 01:58

Regjeringen åpner for å la Oljefondet investere i vindmøller og solparker utenlands. Dette kan være smarte finansielle plasseringer som gjør Norge rikere. Men fondet skal ikke drive med klimapolitikk.

Høyres landsmøte vedtok i helgen at Oljefondet bør få investere i unotert, fornybar infrastruktur i utlandet , i tråd med regjeringserklæringen fra januar. Oljefondet selv har lenge ønsket seg mulighet for å investere både i flyplasser, veier, havner og annen infrastruktur i utlandet. Når Finansdepartementet har sagt nei tidligere , er det hovedsaklig fordi risikoen er for høy.

I går offentliggjorde finansminister Siv Jensen at departementet har snudd. De vil nå vurdere å la Oljefondet få investere i unotert infrastruktur. Men departementet ønsker ikke å åpne for investering i all slags infrastruktur, de begrenser forslaget til fornybar energi.

Etter alt å dømme vil dette bli realitet, fordi flertallet på Stortinget vil ha det slik. Og dette kan bli investeringer som vil tjene både Norge og klimaet godt. Oljefondet har allerede en pott med miljøaksjer verdt 75 milliarder (2017), og porteføljen har hatt god avkastning de siste årene, som resten av aksjemarkedet.

Det Jensen sliter med å argumentere for, er at dette er rent finansielle investeringer som ikke har noe med miljøpolitikk å gjøre. Spørsmålet som melder seg er hvorfor departementet da ikke åpner for investering i all unotert infrastruktur.

Oljefondet skal ikke være et politisk virkemiddel i hendene på skiftende regjeringer. Målet med Oljefondet er å sikre høyest mulig avkastning innenfor de gjeldende etiske rammer. Det skal verken drive klimapolitikk eller utenrikspolitikk. Om politikerne mener slike formål må prioriteres høyere, må de gjøre det innenfor rammene av statsbudsjettet.

Oljefondet skal ikke øremerkes til ulike formål, selv så gode sakene er. Å åpne for slike plasseringer vil minke avkastningen og raskt føre til nye krav fra ulike lobbymiljø om å tilgodese også deres sak. Allerede har politikerne tøyd grensene ved å sette av penger til miljøaksjer. Når den nye investeringsstrategien for infrastruktur skal legges, må det være strengt innenfor rammene av vanlig, finansiell investeringsvirksomhet. Oljefondet skal selvsagt ikke finansiere utbygging av tapssluk i utlandet for å redde miljøet.

