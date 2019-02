FERDIG REGULERT: Ullevål-tomten er ment for sykehus. Det er en mer funksjonell og bedre økonomisk løsning å bygge nye klinikkbygg her, enn å flytte alt til Gaustad. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Leder

Bevar Ullevål!

I store byggesaker er det et poeng å trekke inn brukernes fagmiljøer. Deres ekspertise bidrar både til å kvalitetssikre funksjonalitet og sørge for at sluttproduktet er optimalt i forhold til endelig prislapp. Hvorfor gjelder ikke dette når det offentlige skal bygge de mest spesialiserte av alle komplekse og kostbare samfunnsstrukturer vi har – nemlig sykehus?

Nå planlegges det store sykehusutbygginger flere steder i landet. En fellesnevner synes å være at finansieringen på ingen måte er avklart. En annen er helsebyråkratenes rolle. Et talende eksempel er prosessen rundt nytt sykehus i hovedstaden. Ifølge fagmiljøene selv styres den ikke først og fremst av pasientenes interesser, medisinsk sakkyndige eller ekspertise innen nettopp sykehuslogistikk og infrastruktur.

De som legger føringene for gigainvesteringen på 24 milliarder offentlige kroner, er det OIav Røise kaller en liten klikk «rundt administrerende direktør Bjørn Erikstein» ved Oslo universitetssykehus (OUS). Røise er selv professor ved OUS, tidligere leder av Akuttklinikken og Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Han er også leder for Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Hans innlegg i Aftenposten er bare ett i en serie av faglige innspill hvor kompetente kritikere forsøker å nå frem til denne angivelige klikken som vil sanere Ullevål sykehus og redusere Aker-utbyggingen til fordel for et gigasykehus i høyden på Gaustad.

Etter foretaksmøtet i Helse Sør-Øst torsdag gikk styret med på et forslag som tilsynelatende setter planen om å avvikle Ullevål på pause. Det heter: «Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold». Helseforetaket må nå vise at de virkelig mener dette, og at formuleringen ikke bare er narrespill for å dempe kritikken mot en skinnprosess som aldri har levnet Ullevål-alternativet en reell sjanse.

Gaustad-tomten er vesentlig mindre enn Ullevål, slik at den omfattende utbyggingen må gå opp mot 80 meter i høyden. Ytterligere utbygging vil måtte gå på bekostning av fredete grøntarealer. Høyde betraktes som en særlig sikkerhetsutfordring i sykehussammenheng. På Ullevål, en flat tomt med et areal fem ganger større enn Gaustad, og som allerede er regulert til sykehusformål, vil det være lettere å etterkomme alle krav til et moderne sykehus.

Vi mener at den beste totalløsningen er å oppgradere og bevare det spesialiserte Rikshospitalet som nå, bygge nye klinikkbygg på Ullevål – som også ivaretar traumesenterets høyspesialiserte akuttbehandlingsmiljø – samt fullføre Aker som lokalsykehus. Ullevål-tomten vil også kunne romme en videre samling av region- og riksfunksjoner. Politikere som bryr seg om kostnader burde se nærmere på denne optimale tredelingen.