BRYTER AVTALE: Både USA og Russland har trukket seg fra en viktig atomnedrustningsavtale. I fjor sommer møttes presidentene Donald Trump og Vladimir Putin i Helsingfors. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Leder

Økende fare i Europa

Russland har brutt en viktig atomnedrustningsavtale ved å utplassere nye mellomdistanseraketter i Europa. Når en av to parter ikke følger reglene, vil en avtale kollapse. Det har nå skjedd. De siste dagene har både USA og Russland skrotet INF-avtalen.

Publisert: 04.02.19 21:39







les også USA og Russland ut av INF: – Alle taper på dette

Det er alvorlig og urovekkende, av flere årsaker. INF-avtalen ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987 og undertegnet av presidentene Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov. Det betydningsfulle ved avtalen var at den forbød landbaserte mellomdistanseraketter som kan bære atomstridshoder. Flere tusen missiler ble skrotet. Europa ble tryggere.

Nå kan vi stå foran et nytt våpenkappløp. Det som gjør mellomdistanseraketter til særlig farlig våpen, er at varslingstiden er ekstremt kort. Det kan bety at terskelen senkes for at atomvåpen faktisk blir brukt i en fremtidig konflikt, som er det aller verst tenkelige scenario verden står overfor. At INF avtalen sies opp, er enda et dystert tegn på at frontene hardner og spenningen stiger i Europa.

les også Russland svarer USA: Trekker seg fra atomavtale

Russland bærer ansvaret for at vi er kommet i denne situasjonen. Utrolig nok uttrykte det russiske utenriksdepartement fredag overraskelse over at USA ville trekke seg fra INF-avtalen. Før Donald Trump ble president, tok USA opp de nye russiske mellomdistanserakettene med Moskva, uten å bli hørt. Forsøkene på å få Russland til å etterleve avtalen har pågått i årevis. Russland har nektet for at de bryter INF-avtalen, men USA har bred støtte for sitt syn i NATO. Statsminister Erna Solberg påpeker at Russland har bygget opp kapasiteter som er i brudd med selve avtalen.

les også Stoltenberg: NATO vil ikke svare med nye atomvåpen nå

Når trusselbildet endrer seg, må NATO svare. Vi må opprettholde et troverdig forsvar som kan forhindre at vår sikkerhet kommer i spill. Forsvarsalliansen må stå sammen mot den russiske opprustningen. Samtidig er det viktig å holde åpne kommunikasjonslinjer mot øst. Vi er enig med statsminister Solberg som sier målet må være å forhandle på nytt og få på plass en ny avtale som erstatning for INF.

Russland er ikke tjent med et farlig og kostbart nytt våpenkappløp. Vi må ta den russiske opprustningen på største alvor, gjøre det som er nødvendig for å avskrekke ethvert angrep og samtidig holde døren åpen for avtaler som kan dempe spenningen og redusere den militære trussel.