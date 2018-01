Den såkalte trippelvaksinen som gis små barn beskytter mot meslinger. Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Meslingvaksine

Publisert: 07.01.18 13:09

De nye utbruddene av meslinger er svært urovekkende, og må få konsekvenser for norske helsemyndigheters anledning til å trekke opp strengere retningslinjer for vaksinasjon.

Dette gjelder i første omgang personer som arbeider i helsevesenet og som risikerer å utsette mennesker med svekket immunforsvar for den svært smittsomme virussykdommen.

Det finnes medisinske årsaker til at enkelte vaksinasjoner bør utsettes, eller ikke ikke gjenomføres. I vår tid er det likevel problematisk at voksne folk med vitende og vilje kan utsette egne barn og andre mennesker for smittefare av en potensielt dødelig sykdom som strengt tatt kunne vært utryddet. I 2016 døde ca. 90 000 mennesker på verdensbasis av meslinger. I tillegg har et stort antall fått varig hjerneskade. Hvor mange som har omkommet av andre sykdommer utløst av meslingangrep vites ikke.

Begrunnet i antivitenskapelige oppfatninger om at vaksiner er naturstridige eller i konflikt med en eller annen åndelig retning, kan foreldre i Norge nekte å forsikre sine barn mot alvorlig sykdom ved å hindre at de blir vaksinert. Denne dypt egoistiske og fullstendig villfarne holdningen gjør at meslinger i 2018 på ny har dukket opp som en potensiell helsefare i befolkningen.

I USA og Australia pålegges foreldre å oppdatere barnas vaksiner før de i det hele tatt får lov til å begynne på skolen. Unntak gjøres dersom det av medisinske grunner kan forringe en helsesituasjon.Enkelte amerikanske delstater har også unntatt noen religiøse sekter.

Ni europeiske land har nå påbudt meslingvaksine. Frankrike innførte fra årsskiftet et obligatorisk vaksinasjonsprogram for å forebygge en ny epidemi etter at sykdommen har kommet tilbake i senere år og tatt livet av barn. Like før jul ble det oppdaget utbrudd av meslinger i Göteborg, hvor 50 nyfødte ved Östra sjukhuset er tilbudt antistoffer fordi en ansatt har fått påvist sykdommen.

Norge har i snitt en høy dekningsgrad for meslingvaksine, men vi har også mer enn 70 kommuner som ligger opp mot 25 prosentpoeng under Verdens helseorganisasjons anbefaling. Til sammenligning har 16 afrikanske land gått til målbevisst kamp mot meslinger og har per i dag en høyere vaksinasjonsgrad enn Norge.

Til NRK sier smittevernoverlege Egil Lingaas ved Oslo universitetssykehus at det finnes ingen motargumenter når det gjelder meslingvaksine. Vi er helt enig. Norge har hatt større utbrudd av denne uhyre smittsomme sykdommen så sent som i 2011. Situasjonen i Sverige viser at det fort kan skje igjen. Med nordmenns utstrakte reisevaner og immigrasjon fra smitteutsatte områder er det ikke lenger et spørsmål om vi kan få nye utbrudd, men når.

