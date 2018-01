TV-PROFIL: Jahn Otto Johansen hadde en lang karriere og var blant annet redaktør, journalist, NRK-profil og forfatter. Foto: Andersen, Cicilie S.

Jahn Otto Johansen (1934–2018)

kommentar

Publisert: 02.01.18 15:54

Journalisten, redaktøren, forfatteren, folkeopplyseren og levemannen Jahn Otto Johansen er død, 83 år gammel

Han var først og fremst kjent for sitt allsidige virke gjennom fem tiår i NRK Dagsrevyen, der han var korrespondent både i Moskva, Washington og Berlin, men ble etter hvert en fargerik mediepersonlighet som også var kjent for å være kjent.

Fra 1977 til 1984 var han sjefredaktør i Dagbladet sammen med Arve Solstad, også det en frisk periode i hans begivenhetsrike liv.

Jahn Otto – i pressekretser ble han stort sett omtalt ved sitt doble fornavn – skal angivelig være Norges mest intervjuede journalist. Det var en oppmerksomhet han lot til å nyte såpass at han for egen kjøl sørget for å bidra til mytologien omkring seg og sitt.

Når det er sagt: Jahn Otto hadde en betydelig arbeidskapasitet. Som journalist og forfatter begikk han ord som få andre, og selv om publikasjonshyppigheten i noen tilfeller kan ha gått ut over det litterære innhold, er det få, om noen, av hans utgivelser som kan kalles likegyldige. Hans forfatterskap på mer enn 60 utgivelser er omfattende og prisbelønt.

I 1983 befant han seg riktig nok i sentrum for et fokus selv Jahn Otto Johansen skulle vært foruten da VG-redaktør Tim Greve avslørte at hele 36 sider av boken «Min jødiske krig» var oversatt avskrift fra en amerikansk bok. Det forhindret ikke at han åtte år senere, ifølge en meningsmåling i Dagbladet ble kåret til den person nordmenn hadde mest tillit til.

Jahn Otto hadde mye, og stadig tydeligere ting på hjertet. Han engasjerte seg oppriktig for minoriteter, forfulgte mennesker og samfunnets stemmeløse med like stor interesse og iver som han tok del i den sikkerhetspolitiske debatt. Han skrev bøker, essays, kronikker og kommentarer og laget NRK-reportasjer om sigøynere i Europa, om jødisk kultur, om opposisjonelle og dissidenter i Sovjetunionen. På mange måter var han også en fornyer av journalistikken.

Han var belest, våken og oppdatert på de områder han valgte å engasjere seg. I tillegg til de mange foredrag han holdt om øst-vest-situasjonen, om de russiske relasjoner eller forholdene i Midtøsten, kunne han også snakke lenge og gjerne, ofte veldig lenge og svært gjerne, om sjømat, brennevin og kunstnere han hadde møtt. I en årrekke var han sågar formann i Kunstnerforeningen i Oslo.

Når Jahn Otto inviterte pressen hjem, for å få oppmerksomhet om en bok han hadde skrevet, eller like gjerne om seg selv, var de ledsagende fotografier gjerne forfatterens sigarrøkende kontrafei innrammet av bidrag fra norske billedkunstnere. Alle rom og vegger var tapetsert av signerte malerier, grafiske blad og ikke rent få tegninger av husets herre.

Jahn Otto hadde en vel utviklet selvbevissthet, det skal sies, men også en lun og ofte selvironisk humor. Vi som tidvis omgikk ham, opplevde en raus og svært hyggelig kollega. Et festmenneske som vi vet, men også en som usentimentalt og nokså skarpt kunne si fra. Det er likevel den kunnskapsrike, analytiske og dypt seriøse formidleren vi best husker, og som mange kommer til å savne.

Talende nok var han til stede i offentligheten til det siste. Så sent som 12. desember hadde han en kommentar på trykk i Telemarksavisa om #metoo-kampanjen.

Jahn Otto Johansen var født i Porsgrunn og vokste opp i pinsebevegelsen. Også dette har han skrevet godt om. I voksen alder konverterte han til katolisismen, noe som heller ikke fikk skje helt ubemerket. I likhet med så mange private hendelser i Jahn Otto Johansens liv sørget han for å dele også den åndelige utviklingen i eget sinn med omverdenen.

