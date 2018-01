SVARTE OM SSB: Finansminister Siv Jensen. Foto: Vagenes, Hallgeir

Trekantsex, løgn og statistikk

Publisert: 31.01.18 07:41

Siv Jensen skal begynne å ta notater. For hun sliter med husken og klarer ikke å svare på det hun blir spurt om.

Det var et merkelig sammentreff. Siv Jensen fikk to krisesaker i fanget samtidig 10. januar i år. Pressekorpset sto klar for å torpedere henne med spørsmål om SSB, da nyheten om Ulf Leirsteins trekant-sms tikket inn.

De oppmøtte presserobotene slo straks over på sex-skandale. Spørsmålene om Leirstein kom sømløst. At det ikke lenger dreide seg om økonomiske modeller, fikk ikke mye å bety for Jensens svar. «Nå er det viktig å se fremover, det jeg gjorde eller ikke gjorde er ikke så nøye»-Siv ble koblet inn. Med dårlig hukommelse, og nei, beklageligvis ble det ikke tatt notater.

Deretter gikk Jensen inn i Stortingets høringssal for å fullføre siste akt i en av hennes svakere forestillinger. I nesten halvannen time unngikk hun å svare på de vanskelige spørsmålene hun fikk om SSB.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har derfor mye å ta tak i nå som de skal begynne å skrive sin innstilling i saken. For «Tydelige-Siv» er byttet ut med «2001-Siv», hun som i Tabloid hardnakket benektet sexryktene i Frp - som hun i flere måneder hadde visst var sanne. Den samme robustheten fikk hun bruk for i SSB-høringen, hvor hun skråsikkert svarte at alt var i sin skjønneste orden.

På spørsmål om hvorfor Jensen støttet en omorganisering i SSBs forskningsavdeling som hun hevder hun var imot, var svaret at hun er for omorganisering - generelt. Altså et tullesvar.

Akkurat som da Jensen skulle forsvare departementets aktive rolle i omorganiseringen, som de hevder de var imot. Sivs byråkrater viste til at noen av deres redigeringsforslag i et prinsippnotat ikke var tatt til følge. Men det var ikke relevant og ikke svar på spørsmålet.

Så langt har 2018 har vært en eneste lang håndterings-sak. Det er kjedelig for alle som er opptatt av politikk. Hvorfor skal vi bry oss om internt anliggende? Det er fristende å la være.

Men det er vel ikke så mange andre måter å sjekke at vi kan stole på politikerne våre. Det blir litt herjing og mas. Det er forhåpentlig verdt det. Når vi har tillitt tilgir vi lettere glemsomhet, feil og manglende referat. Det vil være synd om statlig gjennomføringskraft henger på Oddleif i femte med rett kopi-stempelet og Dagny på forværelset som sender de attesterte kopiene med rørposten.

Håndteringen av Søviknes-saken og Leirstein-saken svekker tiltroen til Jensen også i SSB-saken. Jensen forsikrer i sistnevnte sak at hun en rekke ganger ba om å bremse omorganiseringen av forskningsavdelingen. Hun påstår hun hele tiden mente at SSB måtte vente på statistikklovutvalget.

Når det ikke finnes noe skriftlig dokumentasjon på det, har hun et problem. For det er blitt vanskeligere å ta henne på ordet. Særlig siden det finnes skriftlig dokumentasjon på det motsatte.

I SSB snakkes det nå om at byrået bør flyttes til Kunnskapsdepartementet for å sikre uavhengighet og bryte opp alt for tette bånd til Finansdepartementet. Det vil selvsagt være vanskelig. Finansdepartementet trenger SSB. Men Jensens etatsstyring har blitt et nytt argument.

For Jensen stoppet flyttingen av det som til slutt bare var 14 forskere. Hadde det vært snakk om 14 andre, ville det blitt like mye bråk. Da den forrige SSB-sjefen skulle omorganisere forskningsavdelingen, måtte han gi opp.

Om man prøver å danne seg et bilde av de beste innvendingene mot omorganiseringen i forskningsavdelingen i SSB, smuldrer det opp i fløykamp, særinteresser, kamp om posisjon, midler og en status quo ingen er fornøyd med.

Protester var altså som forventet. Det ligner litt på kommunereformen, som raskt ble latterliggjort, kritisert og kalt steindød. Kanskje tenkte Erna Solberg den gang at det enkleste ville være å gi opp, sparke ministeren og skylde på slett håndtering. Men det gjorde ikke Solberg.

Det gjorde derimot Siv Jensen. Og etterpå har hun brukt måneder på å nekte for at hun har gjort noe feil.

- Jeg mener det har vært særdeles ryddig styring hele veien og helt i tråd med etablert praksis, sa Siv Jensen i høringen.

Noen uker og en trekantsex-skandale senere, sier Jensen nå at hun vil ha «mer formell og hyppig styringsdialog av SSB». Og at Frp for fremtiden skal begynne å skrive ned varsler eller påstander.

Det er en slags innrømmelse.

Men det spørs om det hjelper med post it-lapper og en sjuende sans. For det virker ikke å være i hodet det sitter. Det er mer i viljen.