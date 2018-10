SVARER: Carl I Hagen svarer på VGs leder. Foto: Tore Kristiansen

Carl I. Hagen svarer VG: Om Metoo og Kavanaugh!

MENINGER 2018-10-02

VG velger på lederplass mandag 1.10 å referere fra min facebook melding om saken sist torsdag om påstander om en hendelse for 36 år siden som skulle hindre utnevnelsen av Kavanaugh til høyesterettsdommer.

Publisert: 02.10.18

CARL I HAGEN, tidligere partiformann i Fremskrittspartiet.

Da jeg forsto at også andre hadde misforstått korrigerte jeg i en ny facebookmelding sist fredag kl. 16.13, slik at VG visste den korrekte holdning fra meg LENGE FØR lederen ble trykket.

Når jeg nevnte vanlig oppførsel blant heterofile gutter på 17 år tenkte jeg kun at på fester med alkohol og jenter så var det vanlig at gutter forsøkte å sjekke opp jenter. De påstander om hva som påstås skjedde i denne saken var ikke min bakgrunn, men kun at på fester med alkohol kan mye skje.

Et hovedpoeng for meg er også at når disse påstander som ifølge media har vært kjent for mange demokrater i flere uker plutselig på slutten av høringene fremkommer i det offentlige rom så viser det også hvor desperate demokratene er for å stoppe utnevnelsen. De har forsøkt alt annet uten hell og da velger de å bruke disse påstander om at det som skal ha skjedd for 36 år siden og som benektes på det sterkeste av den anklagede til et siste forsøk på å stoppe utnevnelsen.

Slik jeg ser det bør det være hvorledes kandidaten har oppført seg som voksen og særlig utøvelsen av sitt arbeid som føderal dommer de siste 12 år og i andre verv som må vektlegges. En påstått og benektet hendelse som ikke ble anmeldt når han var 17 år for 36 år siden er etter min mening meningsløst.