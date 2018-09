Basey Ford virker sårbar men troverdig i sitt vitnemål. Foto: SAUL LOEB / POOL

Knusende vitnemål

Setet i Høyesterett kan ha røket for Brett Kavanaugh i det øyeblikket Blasey Ford fortalte senatskomiteen og verden om hvordan han og kameraten lo og moret seg mens han lå oppå henne.

Publisert: 27.09.18 19:04 Oppdatert: 27.09.18 19:18

Det er mye å si om prosessen som nå foregår i den amerikanske Kongressen i forbindelse med senatshøringen rundt Trumps nominasjon til den ledige plassen i Høyesterett . Overfallet Blasey Ford forteller om skal ha skjedd for 36 år siden, da hun var 15 og han var 17. Det er umulig å si med sikkerhet hva som skjedde.

Det er ingen samtidige vitner som bekrefter hennes historie. Saken er ikke politietterforsket. Selve håndteringen i komiteen, hvor utspørringen går frem og tilbake hvert femte minutt mellom en profesjonell kvinnelig advokat som republikanerne har leiet inn, og senatorer fra demokratene som gjør alt de kan for å bygge opp under Fords troverdighet, tjener ikke Kavanaughs sak.

Men alle disse elementene trumfes av Fords egen opptreden og vitnemål. Hun fremstår som en sårbar, men troverdig voksen kvinne i alt hun forteller. Som hun selv sa: – Jeg er vettskremt, men jeg føler at det er min borgerplikt.

Og det angivelige overgrepet hun forteller om er bare så altfor gjenkjennelig for veldig mange, både i og utenfor rommet hvor det hele foregår:

To fulle tenåringsgutter som tror de bare har det moro. En livredd, yngre jente, fortsatt et barn, som frykter at de skal voldta og kanskje drepe henne. Selv de største kynikerne kan ikke blåse bort en slik historie med en enkel «påstand-mot-påstand»-argumentasjon. En slik strategi vil i så fall skade Kavanaugh, mer enn Ford.

Følg utspørringen direkte her:

Summen kan være nok til å velte flertallet i Kavanaughs disfavør. Vil man ha en mann ved landets høyeste domstoll som det knytter seg en slik tvil til? Og skulle han sikre seg et knepent flertall, vil vitnemålet følge ham resten av karrieren.

Det er liten tvil om at dette ikke er måten man skal løse denne typen konflikter på i et rettssamfunn. Dette er jus, behandlet som om det var politikk. Kavanaugh er ikke tiltalt. Det er ikke hans frihet, men hans gode navn og rykte og en mulig prestisjefylt jobb som ligger i potten.

Måten enkelte av de demokratiske senatorene misbruker sin spørsmålstid til pompøse, selvpromoterende egenerklæringer, er innimellom frastøtende. At republikanerne ikke har guts til å stille spørsmålene selv, men har måttet leie inn en kvinnelig buffer-advokat (fordi de selv bare er godt voksne menn), styrker ikke saken.

Men dette har kokt ned til en duell i sympati og troverdighet mer enn håndfaste bevis. Og der har Ford så langt et suverent overtak.