VARM VELKOMST:Statsminister Justin Trudeau tar i mot en syrisk flyktningfamilie på flyplassen i Toronto i desember 2015. Foto: Nathan Denette / TT / NTB Scanpix

Her sponser de flyktninger

Per Olav Ødegård

Publisert: 12.12.17 10:20

OTTAWA (VG) En vinterkveld i ­verdens nest kaldeste hovedstad ­møtes mennesker med varme hjerter.

Møterommet i et grått kommunalt kontorbygg i utkanten av Ottawa fylles opp av mennesker som er interessert i å bli private sponsorer for flyktninger. På et bord står hummus, salat og sterkt krydrede kjøttboller fra en lokal arabisk kafé.

Byggesteiner

Louisa Taylor fra grasrotbevegelsen Refugee613 innleder. Hun leder en frivillig organisasjon som forsøker å gi flyktningene byggesteiner for vellykket integrering i det kanadiske samfunn. Spørsmålene er mange og de er alle av praktisk art. Hvor lenge må vi vente før en flyktningfamilie kan komme til oss? Hva vil det koste oss økonomisk? Hvem kan gi oss råd for en vellykket integrering?

En sponsorgruppe må bestå av minst fem mennesker. Det kan være en familie eller naboer. De skriver under på en avtale der de forplikter seg til å møte flyktningene på flyplassen, sørge for at de har et sted å bo nabolag og utstyrer dem med alt de trenger i et nytt land. De hjelper med å få barna inn på skolen og de voksne ut i arbeidslivet. Det første året har sponsorene det økonomiske hovedansvaret for sine flyktninger.

Taylor sier til meg at de er stolte av det unike, kanadiske prosjektet med private flyktning-sponsorer:

De som sponser flyktninger kjenner lokalsamfunnene og hjelper dem å navigere i et ukjent landskap. Det lokale samfunn blir involvert ved at de tar ansvar for en vellykket integrering. Vi lærer oss selv og våre naboer bedre å kjenne. Flyktningene utgjør ingen trussel mot vår kultur eller økonomi. De bidrar til samfunnet.

De 16 000 flyktningene som kommer gjennom programmet med private sponsorer utgjør en liten del av innvandringen til Canada . I høst lanserte den kanadiske regjeringen en målsetting om å ta imot nær en million innvandrere og flyktninger i løpet av de kommende tre årene.

Ressurs for landet

Den årlige innvandringen tilsvarer nesten en prosent av landets befolkning. Det er som at Norge skulle til å ta imot 50 000 innvandrere hvert år. Men Canada er ikke som Norge. Innvandrere blir ansett som en ressurs, ikke en utgiftspost. I Canada er mangfold en kjerneverdi.

-For dem som flykter fra forfølgelse, terror og krig, vil kanadiere ønske dere velkommen, uansett religion. Mangfold er vår styrke, skrev statsminister Justin Trudeau på Twitter tidligere i år.

Canada er en mosaikk, ikke en smeltedigel. Canada er grunnlagt på innvandring. Bortsett fra urbefolkningen er alle å anse som innvandrere. I Toronto, den mest folkerike byen med over 2,7 millioner innbyggere, er mer enn halvparten født i et annet land. I en større undersøkelse fra Environics-instituttet sier 80 prosent av de spurte at innvandring er positivt for kanadisk økonomi. 65 prosent mener landet har en effektiv innvandringskontroll og 58 prosent synes ikke antallet innvandrere er for høyt.

Samtidig finnes det en innvandringskritisk minoritet i Canada. De tar Donald Trumps valgseier i nabolandet til inntekt for sitt syn. En strøm av asylsøkere på grensen øker uroen. I år har 17000 asylsøkere ankommet via USA, de fleste fra Haiti. Nå har 60 000 haitiere fått beskjed om at deres midlertidige oppholdstillatelse i USA går mot slutten.

Dette gir Canada en akutt utfordring. Kanadiske innvandringsmyndigheter svarer meg med at landet støtter administrert migrasjon, men ikke tolerer uregelmessig migrasjon. Så langt har bare ti prosent av haitierne fått opphold.

-Det gir ingen gratisbillett å ta seg ulovlig inn i landet. Strenge innvandringsregler skal følges og ingen må være i tvil om at vi håndhever dem for å sikre våre samfunn mot sikkerhetsfarer.

Høyt kvalifiserte

Noe av årsaken til kanadiernes velvilje til innvandring tror jeg ligger i at de oppfatter den som velorganisert. Landets geografi har beskyttet Canada. De har god kontroll over hvem som får komme.

En annen årsak er at Canada tiltrekker seg mange høyt kvalifiserte innvandrere gjennom et poengsystem. Mer enn halvparten av de nær 300 000 som kom i fjor er økonomiske innvandrere med gode språkkunnskaper og høy utdannelse. Canada har en aldrende befolkning og trenger arbeidskraft.

En tredje årsak er at Canada har et meget velfungerende mottaksapparat, offentlig støttet, men i stor grad utført av private og frivillige, på skoler og i kirkesamfunn. Mer enn 500 kanadiske organisasjoner får statlig støtte for å tilby tjenester og sørge for raskest mulig integrering i samfunnet.

I fjor tok Canada imot 60 000 flyktninger og andre med spesielt behov for beskyttelse. Programmet for private sponsorer (PSR) utfyller Canadas øvrige tiltak og gjør det mulig å ta imot flere flyktninger enn myndighetene alene kunne håndtere.

I forsamlingslokalet i Ottawa sier representanten for FNs høykommissær for flyktninger at de har familier på sin liste som bare venter på klarsignal til å starte et nytt liv i Canada. Skriver dere under nå kan dere om få uker motta en familie på flyplassen.

Andre må vente. Det største problemet er at interessen for å være privat flyktning-sponsor er så stor at myndighetene sliter med å behandle alle søknadene.

