Har Trump injurierende kraft?

Publisert: 30.11.17 11:30

Står en amerikansk president juridisk ansvarlig for sine egne uttalelser?

«Når skal formidlerne av falske nyheter terminere kontrakten med Joe Scarborough basert på det «uløste mysteriet» som fant sted i Florida for mange år siden? Etterforsk!» var beskjeden fra presidenten i går, etter at han hadde retweetet en rekke udokumenterte påstander fra en britisk, høyreradikal nasjonalist.

Joe Scarborough er den tidligere republikanske kongressrepresentanten og nåværende frokost-tv-ankeren på MSNBC, som i mange år var en av Trumps allierte i mediene, men som nå har falt i unåde .

Og det «uløste mysteriet» dreier seg om dødsfallet til den 28 år gamle kontormedarbeideren Lori Klausutis som jobbet for den daværende poltikeren Scarborough i 2001. Klausutis fikk et illebefinnende på jobben som følge av et hjerteproblem, falt og døde da hun slo hodet mot skrivebordet.

En rettsmedisiner har fastslått at det ikke skjedde noe kriminelt, og saken har ikke vært gjenstand for etterforskning siden. Men den dukker tidvis opp i diverse nettfora, og i følge nettavisen Mediaite skal blant annet den venstreradikale dokumentarfilmskaperen Michael Moore ha registrert et eget domene med navnet JoeScarboroughKilledHisIntern.com.

Men mysteriet er altså ikke «uløst», og antydningen om at dødsfallet må etterforsket er mildest talt inkriminerende. At landets leder antyder at Joe Scarborough kan ha sluppet unna med drap er en ganske klar injurie, hvis det ikke kan bevises.

Men kan Scarborough saksøke Trump for ærekrenkelser?

Han kan, men det er svært lite sannsynlig at han vil vinne frem, i følge en kronikk Washingtonadvokaten Bradley P. Moss, som har ført en rekke saker for medier mot forskjellige presidentadministrasjoner, har skrevet i Politico .

Amerikansk lov gjøre det vanskelig å anlegge sivilt søksmål mot representanter for føderale myndigheter, så lenge de kan påberope seg å ha utført sine arbeidsoppgaver. Domstolene skal ha vært svært rause med å definere «arbeidsoppgaver» i slike sammenhenger. Moss viser til flere saker hvor enkeltpersoner har prøvd å saksøke kongressrepresentanter eller andre representanter for politiske myndigheter for æreskrenkelser, og viser til at i samtlige saker er myndighetspersonene gitt immunitet.

«Det virker sinnssykt å påstå at å anklage fremtredende journalister for drap ligger innenfor presidentens arbeidsoppgaver», skriver Moss. «Men presedensen er klar: Det vil være bortimot umulig å vinne et søksmål mot ham».

Dermed kan Trump i realiteten si hva han vil og hvem han vil. Og det gjør han jo også.

