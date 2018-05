Foto: Roar Hagen

Israel 70 år

leder

Publisert: 14.05.18 10:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-05-14T08:36:34Z

I dag er det 70 år siden Israel erklærte seg som selvstendig stat. Samme dag, 14. mai 1948, opphørte også Storbritannias styring av det såkalte Palestinamandatet, opprettet av Folkeforbundet etter avslutningen av 1. verdenskrig.

Før denne storkrigen hadde de palestinske områdene i flere århundrer vært del av det ottomanske riket, styrt fra Konstantinopel, byen som i dag bærer navnet Istanbul. I hele dette riket, også i de palestinske områdene, bodde det muslimer, kristne og jøder. De praktiserte sin tro, og levde sine liv.

Etter 1. verdenskrig ble kartet over Midtøsten tegnet om. Europeiske stormakter delte store deler av det ottomanske riket mellom seg. Britene fikk blant annet ansvaret for de palestinske områdene.

Allerede i 1917 hadde britenes utenriksminister lovet jødene en egen stat. Men det var først etter andre verdenskrig det ble åpnet for at jødene kunne få sin stat i de palestinske områdene. I 1947 vedtok FN en delingsplan, bygget på at det skulle opprettes to stater, en jødisk og en arabisk.

Det har vært utkjempet mange kriger og spilt mye blod i tiårene etter opprettelsen av Israel . Nær uforenelige interesser står mot hverandre. På ulike tidspunkter i historien har kloke ledere på begge sider sett at de likevel må forhandle, og at begge parter må gi noe for å oppnå fred.

Men så langt har forsøkene slått feil. I dag synes avstanden mellom israelske og palestinske ledere uoverstigelig. Bitterhet og gjensidig frykt preger begge parter. Hverken israelerne eller palestinerne har for øyeblikket ledere med format til å stå frem og ta ansvar, til å skape håp både hos sine egne og hos motparten om at det er mulig å finne løsninger det er mulig å leve med.

Mange avskriver i dag muligheten for en tostatsløsning. Det er lett å forstå pessimismen som råder. De vanskelige spørsmålene om hvor grensene skal gå, om Jerusalem sin status, og om hvorvidt flyktninger skal få vende tilbake, står like uløste etter utallige forsøk på forhandlinger.

Likevel er det ingen annen løsning på den fastlåste situasjonen enn en tostatsløsning. En løsning som gir sikkerhet og trygghet til begge parter. Det internasjonale samfunnet kan bidra. Men det største ansvaret hviler til syvende og sist på israelske og palestinske ledere selv.

Denne artikkelen handler om Leder

Israel

Midtøsten

Jerusalem