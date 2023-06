Leder

Mange mål – for få fagfolk

TRAPPER OPP: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Enda en helseminister har lagt frem enda en plan om satsing på psykisk helse. Vi sliter med å få øye på substansen i opptrappingen.

Mangelen på fagfolk er mange steder skrikende innen psykisk helsevern i Norge. Slik har det vært i årevis.

Derfor leter nok mange etter kapittelet om hvordan regjeringen har tenkt å løse bemanningsmangelen.

De kommer ikke til å finne det i opptrappingsplanen som regjeringen la frem fredag.

Man hopper litt lett over behovet for en styrking av yrkesgrupper i sektoren, selv om Helsepersonellkommisjonen tidligere i år beskrev en fremtid der utviklingen må skje med de fagfolkene som er i sektoren fra før.

Det rapporteres om rekrutteringsutfordringer, «særlig av psykologspesialister og psykiatere, i spesialisthelsetjenesten».

Det er stor utskifting blant psykologene, som ofte går over i private tjenester, og helt ut av helsetjenestene.

Over 60 prosent av poliklinikker i psykisk helsevern har ubesatte stillinger på grunn av rekrutteringsutfordringer.

Mange har ikke spesialister i det hele tatt.

Og utfordringene innen bemanning er aller størst i Nord-Norge.

Samtidig rapporteres det om betydelig personellmangel i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, for eksempel er menn fullstendig mangelvare som helsesykepleiere.

JONAS PÅ BUP: Statsminister Jonas Gahr Støre fotografert under et besøk på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Stavanger i 2021.

Regjeringen prioriterer forebygging og barn og unges psykiske helse i første del av planperioden.

Første delmål er å forebygge at psykiske helseplager utvikler seg til å bli psykiske lidelser.

Dykker vi litt lenger ned i detaljene, så formulerer helsestatsråden et mål på at barn og unges selvopplevde psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent. Og videre: at andelen unge som blir uføre med bakgrunn i psykiske plager og lidelser skal reduseres.

Det er djerve målsettinger. Og de kan virke noe løst forankret.

Men regjeringen skal ha litt ros også - for å sette forebygging i høysetet.

Selv om 3 milliarder kroner over en tiårsperiode fort kan høres mer ut enn det utgjør i effektive helsekroner for de menneskene det angår.

Landsleder Ole-Marius Minde Johnsen i Mental Helse.

– Vi bruker nesten ikke penger på å forebygge psykiske lidelser. Vi bare prøver å reparere skadene, kritiserte professor i helsepsykologi Arne Holte i en artikkel på forskning.no før opptrappingsplanen.

Han argumenterer med at dette er lidelser som vi vet kommer tidlig i livet.

Landsleder Ole-Marius Minde Johnsen i Mental Helse uttrykker mild tilfredshet for at opptrappingsplanen inneholder flere gode mål og tiltak. Men hans hovedbudskap er at den mangler konkrete tiltak med dokumentert effekt.

Kan planen egentlig kalles en skikkelig opptrapping?

Vi er ikke overbevist.