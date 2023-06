Unmute video

Alkoholsalget stenger for tidlig!

Dagens ølsalg og åpningstider for Vinmonopolet er altfor begrensede.

ADRIEN LENERAND (24), Unge Høyre

Det er ikke verdens viktigste sak. Det kommer ikke til å forebygge fattigdom, håndtere eldrebølgen eller reversere klimakrisen.

Men å utvide åpningstidene på Vinmonopolet er et lite tiltak som bidrar til mer frihet i folks hverdag.

På en vanlig hverdag har de som jobber fra kl. 09 til 17 bare én time til rådighet for å rekke Vinmonopolet. Og hvis man ikke jobber i helgene; hele seks timer fra kl. 10 til 16, hvis man står opp tidlig.

Det er imidlertid ikke alle som har en 9–17 jobb, eller som har fri i helgene.

For eksempel, i helsesektoren jobber mange sykepleiere lange skift der de er våkne hele natten og sover størstedelen av dagen.

Det samme gjelder for renholdsarbeidere som tar nattskift og morgenvakter for å sørge for rengjøringen som vi alle er avhengige av.

Dagens åpningstider tar dermed ikke hensyn til visse yrkesgrupper (ofte arbeiderklassen) og deres behov.

Derfor må vi liberalisere åpningstidene til Vinmonopolet, slik at alle som vil kan ta seg et glass vin uten å måtte bekymre seg for at staten holder dørene stengte.

Det er ikke verdens viktigste sak, men det bidrar til mer frihet – i det som for de fleste kan være – en ganske travel hverdag.