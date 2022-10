Kommentar

Kjedelige, mektige kvinner

Shazia Majid

TAPT MULIGHET: Kvinner med makt, men fremstilt i lite flatterende lys i Viaplay sin nye tv-serie. Fra venstre: Isabelle Ringnes (34), Iman Meskini (25), Anita Krohn Traaseth (50), Leah Behn (17) og Ingeborg Heldal (49).

Det er ikke selve damene i serien «Powerwomen Norge» det er noe galt med, det er innpakningen. Det er ikke gull alt som glitrer.

Viaplay sin nye serie «Powerwomen Norge» har fått mye kritikk de siste dagene.

Jeg har sett de to første episodene – og jeg er enig med kritikerne. Det som kunne blitt skikkelig bra TV – er blitt pute-TV. Det er ikke damene i serien det er noe galt med – det er hvordan de blir fremstilt.

Hadde jeg vært Anita Krohn Traaseth, Isabelle Ringnes, Leah Behn, Ingeborg Heldal eller Iman Meskini, hadde jeg vært fornærmet.

For de er blitt redusert til klisjeer. De fremstår hverken sammensatte eller mektige, slik de jo faktisk er.

Mer enn makten de besitter, arbeidet de gjør og kampene de har tatt – er det skjønnhet, paljetter og photoshoots som gjelder.

For en tapt mulighet!

Anita Krohn Traaseth har møtt en del motstand som kvinnelig toppleder i norsk næringsliv. Hun har replisert med mantraet «godt nok for de Svina», og tatt kvinner med storm. Men i denne serien får hennes røyking mer plass enn hennes meritter.

Jeg hadde likt å se henne argumentere i et rom full av mannlige styremedlemmer i Det europeiske innovasjonsrådet hvor hun sitter. Eller snakke om da det stormet som verst rundt henne, og hvordan hun landet på beina.

Det hadde vært inspirerende!

Men her er hun og de andre så striglet at det er pinlig å se på.

KONGELIG: Leah Isadora, barnebarnet til Kongen er med i Powerwomen. Hun er influencer på sosiale medier og satser på en karriere som modell. Bildet av hele familien er tatt på førpremieren tidligere denne uken.

Vi får bare glamouren, også i de få snuttene kvinnene er på jobb. Alt er pent – og det er slik Viaplay avsløres.

De kaller det Powerwomen, men bryr seg lite om mektige kvinner og deres vei frem til makten. Her kunne de vist frem kvinnenes likestillingskamp, heller enn å la dem pludre om likestilling.

Viaplay har endt opp med å lage en hjemme-hos-reportasje. Hvor budskapet er: Se, hun er mektig, men det er ikke så viktig – det viktige er at hun også er innmari søt og innmari menneskelig og har et veldig pent hjem.

At skaperne og deltagerne ikke selv ser ironien i dette gjør det hele enda mer pinlig.

Men i all rettferdighet – Viaplay er ikke NRK og serien er ikke Brennpunkt, men ren underholdning.

Og vi skal ta det for det det er. Men så ikke selg det som noe annet.

Jeg føler meg lurt. Ikke bare av tittelen, men av damene på plakaten.

De er bra damer, og da forventer man bra innhold.

Men her velger skaperne heller å utnytte begreper som feminisme og likestilling til å lokke kvinnelige seere. Ikke så ulikt da begrepet kvinnehelse ble brukt som lokkeord for en skjønnhetsklinikk.

Er dette en trend så trenger den å dø ut. Den undervurderer kvinner. Som om vi ikke er i stand til å skille klinten fra hveten.

Serien er rett og slett dørgende kjedelig, fordi den er tannløs og fremstiller kvinnene i et lite flatterende lys. Og det smerter.

Best illustrert i andre episode der Isabelle Ringnes er oppgitt over at VG og andre aviser skriver om hennes graviditet, som hun har annonsert på egen instagram-konto med over 20 000 følgere.

MULTIMILLIONÆR: Isabelle Ringnes er en gründer og forretningskvinne – i serien Powerwomen ser vi dog minimalt av den siden av henne.

Hun reagerer på tittelen «Gravid» på forsiden av nettavisene. Og hun sier at hun gjerne stiller til et avisintervju, men at journalister må spørre henne om jobben hennes, det hun gjør og det hun brenner for. Det er ikke interiør og luksus, men klima, likestilling og tech.

For så i neste klipp til å pakke til hverdagsdate med ektemannen. De pakker riktignok med seg en primus, men så går de ut til sin fine båt som ser ut til å stå ved egen private brygge utenfor luksusvillaen – og seiler ut i solnedgangen med vind i håret.

Det skurrer noe voldsomt.

Seansen hadde vært interessant om Ringnes også hadde reflektert over egne privilegier. Og hvordan hun bruker disse til å fremme saker hun tror på. Kanskje gjorde hun det, men det er ikke med i det som er vist så langt i serien.

Det er klart Isabelle Ringnes ikke kan noe for at hun er datteren til den styrtrike Christian Ringnes med en formue på 6,8 milliarder kroner. Og at hun selv har en formue på 648 millioner kroner.

Men, hvem forsøker man å lure?

Antagelig er det nettopp derfor hun er valgt til å være med i serien. Glamouren som følger de styrtrike. Og ikke fordi hun er en tech-gründer, med en rekke initiativ bak seg.

MEKTIG: Skam-stjernen Iman Meskini er en av fem kvinner som er med i Viaplay-serien Powerwomen Norge.

Iman Meskini på sin side er ikke den rikeste blant kvinnene i serien, men hun følges av en halv million mennesker på Instagram. Først og fremst muslimske kvinner. De inspireres av alt hun får til, og alle rom hun har tilgang til, selv med hijab på hodet.

Men det er ikke noe vi får vite om i serien, i alle fall ikke så langt.

En ting har de alle til felles: De er vakre og vellykkede. De er rike og berømte. De er «salgbare». De er gjort til underholdning.

De trodde kanskje at de løp feminismen en ærend med denne serien, men det gjør de ikke.

Og det er bare trist.

For Anita Krohn Traaseth, Isabelle Ringnes, Leah Behn, Ingeborg Heldal og Iman Meskini er alle kvinner av substans.

Og da er det sannelig et kunsttykke å klare å formidle dem så platte. Mitt håp er at resten av serien yter dem større rettferdighet.