Det de vil er å skremme oss

STENGT: Bergen lufthavn onsdag morgen. Etter droneobservasjoner var flyplassen stengt i flere timer. På bildet er innsatsleder Ørjan Djuvik.

Dronene skaper problemer. Mye handler nok om å spre usikkerhet. Ikke spionasje.

Publisert: Nå nettopp

Flyplasser må stadig holde stengt etter observasjoner av droner. Vanlige familiemødre- og fedre i Heimevernet må ut for å passe på olje- og gassinstallasjoner.

Syv russere er varetektsfengslet etter ulovlig fotografering eller droneflyvning. På en pressekonferanse onsdag varslet PST at de overtar etterforskningen av sakene.

MENER RUSSERNE TAR IBRUK NYE METODER: – Alle som har informasjon eller innflytelse som kan være av interesse for Russland, må regne med å bli utsatt for russisk etterretningsaktivitet, sa assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

Russerne hevder de er turister, og den russiske ambassaden har i en opphisset pressemelding kalt det for hysteri og psykose å arrestere folk som bare tar bilder av naturen.

Det er sprøyt. Når noen tar bilder og flyr droner ulovlig, må det reageres.

Den siste pågrepne er ifølge Barents Observer for øvrig sønn av en nær alliert av Putin. Han avviser selv forbindelsen.

EKSTRA VAKTHOLD: Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland. PST mener russerne i lang tid har drevet etterretning og skaffet seg oversikt over norske anlegg.

Er det spionasje de driver med?

Det vi har sett i det siste, ligner ikke profesjonell etterretningsinnsamling.

Om du derimot ønsker å spre usikkerhet, er dette et fint tidspunkt.

For en del av dette handler nok om provokasjoner. Målet er å få oss til å være bekymret.

ULOVLIG FOR RUSSERE: Som en del av sanksjonene mot Russland etter invasjonen av Ukraina har det blitt ulovlig for russiske statsborgere å fly drone i Norge.

Russiske myndigheter ser nok gjerne at vi skal frykte russisk etterretning og lure på om norske flyplasser, oljeplattformer og forsvarsområder er i fare.

Men folk flest bør ikke gå rundt å være redd for angrep mot slik infrastruktur. PST holder sabotasjeaksjoner hvor for eksempel strømmen kuttes eller gassrør ødelegges på norsk jord, som lite sannsynlig nå.

Mitt inntrykk er også at de har droner et godt stykke ned på listen over sine bekymringer.

Cyberangrep for eksempel, er nok i praksis en mye større fare.

Men det å fly droner er en enkel måte å være synlig på.

Den som gjør det nå, vet at risikoen for å bli oppdaget er stor.

Det dreier seg altså neppe om veltrente FSB-agenter som Russland har brukt store ressurser på å utdanne.

Men det kan være folk som er mindre verdt for Russland, privatpersoner som ønsker å gjøre en patriotisk handling, eller folk de har noe på eller lokker med goder.

De kan for eksempel være turister som samtidig har avtale om å ta bilder. Om de vet eksakt hva de driver med selv, er heller ikke sikkert.

Kanskje gjør det heller ikke så mye for Russland om de blir arrestert.

En bot eller kort periode i norsk fengsel, ser ut til å være aktuell straff for å bryte droneforbudet.

Og dette er neppe noe problem. For regimet er det snarere verdt det, om de tror det kan påvirke norsk opinion.

Russerne taper på slagmarken i Ukraina, og har i mangel på andre strategier intensivert trusler, hybrid krigføring og angrep på sivile.

Et eksempel på et slikt angrep, er sprengningen av gassrørene på bunnen av Østersjøen.

Den som utførte dette ønsket at sabotasjen skulle bli oppdaget. Det er gjort for å vekke oppsikt og skape uro.

FORBUDT: Ved Oslo Lufthavn er det droneforbud. I vårt åpne, tillitsbaserte samfunn har det likevel vært gode muligheter til å skaffe seg etterretningsinformasjon.

Og Vladimir Putin håper nok på en kald vinter som gjør oss så redde, frosne og pengelense, at vi blir villige til å inngå kompromisser eller tvinge politikerne til å slutte med våpenhjelp og sanksjoner.

Så langt er effekten det motsatte av det de ønsker. Vårt sinne rettes mot et hensynsløst Russland som skyter på barnefamilier, ødelegger kraftforsyningen og går etter sivile.

Å skremme og true kan de. Men de vinner ikke opinionen på det.