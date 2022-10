Kommentar

Xi varsler farlige stormer

Kinas president og partileder Xi Jinping taler på kommunistpartiets kongress i Beijing.

Kinas president Xi Jinping forbereder det kinesiske folk på harde tider. Problemene Kina står overfor er langt på vei et resultat av Xis politikk.

– Forbered dere på å motstå sterk vind, krapp sjø og til og med farlige stormer, sa Xi til delegatene på kommunistpartiets kongress i Beijing.

Xi står alene på toppen. Der blåser det friskt, og fra mange kanter. Det er stormfullt i Taiwanstredet, forholdet til USA er blitt iskaldt, folkekrigen mot coronaviruset fortsetter og Kinas økonomiske vekst avtar.

Når Xi varsler urolige tider er det for å begrunne at han fortsatt må stå ved roret. Nedbyggingen av det kollektive lederskap, som eksisterte under Xis forgjengere Hu Jintao og Jiang Zemin, gjør at Xi har frie hender.

Derfor bryter han også tradisjonen og blir sittende ved makten i en tredje femårsperiode. Og kanskje en fjerde og femte periode. Eller på livstid?

Delegatene på Kommunistpartiets kongress bøyer hodet under ett minutts stillhet til minne om falne kamerater.

Xi har skaffet seg grenseløs makt som president, partisjef og leder for militærkommisjonen. I dette systemet finnes det ikke rom for noe korrektiv eller selvkritikk på toppen av partipyramiden.

Det kan finnes problemer lenger ned i systemet. Men den storstilte kampanjen mot korrupsjon gir Xi et effektivt verktøy for å fjerne mulige rivaler eller kritikere i egne rekker.

Partiets interesser er overordnet alt annet. Og nå har Xi sikret seg full kontroll over partiet.

Xis sårbare punkt er økonomien. Regimet har en uskrevet kontrakt med befolkningen. Xi må levere velstandsøkning, og bringe flere ut av fattigdommen, for å unngå at det oppstår sosial uro og kritikk mot makthaverne.

Xi Jinping bryter tradisjonen og forsetter som leder etter to femårsperioder. Her applauderer han under åpningsseremonien på partikongressen i Beijing.

I de første ti årene Xi har stått ved roret er Kinas økonomi blitt fordoblet. Kommunistpartiet hevder at ytterligere 100 millioner mennesker er brakt ut av fattigdom. Det er heller ingen tvil om at Kina er blitt en enda mektigere aktør på den globale arena, økonomisk, politisk og militært.

Men Xi har nå tatt Kina inn i en periode preget av større usikkerhet og problemer. Faresignalene vil bare bli tydeligere.

Den økonomiske veksten viser allerede tydelige tegn til å avta. Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at Kinas vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) vil falle til 3,2 prosent i år, fra 8,1 prosent i 2021. Det er fortsatt bra i forhold til vestlige land, men langt mindre enn før.

Det var ventet at det nasjonale statistikkbyrået skulle fremlegge veksttall for tredje kvartal denne uken. Det er blitt utsatt uten forklaring, ifølge Financial Times. I andre kvartal var veksten spede 0,4 prosent. Det er nærliggende å anta at myndighetene ikke ønsker at svake økonomiske resultater skal forstyrre kroningen av Xi på partikongressen i Beijing.

Medisinsk personell i beskyttelsesutstyr med Covid-tester utenfor et shoppingsenter i Beijing 17 oktober. Det er de siste dagene blitt oppdaget flere nye smittetilfeller i hovedstaden.

En årsak er krisen i boligmarkedet. Dessuten er det blitt foretatt innstramminger overfor privat sektor. Partiet vil ha større kontroll over økonomien og Xi vil gjøre Kina mindre avhengig av utenlandshandel.

Men den viktigste grunnen til at veksten bremser er de stadige nedstengningene av samfunnet på grunn av Xis «zero-Covid»-politikk.

Kina har gått lenger enn noen andre i å innføre særdeles strenge tiltak. Det har ført til redusert produksjon og leveringsproblemer.

Det sier seg selv at de stadig mer inngripende tiltakene er blitt særdeles upopulære. Det er snart gått tre år siden de første covid-19 tilfellene ble oppdaget i Kina. Fortsatt stenges byer og distrikter ned når det oppdages nye tilfeller.

Xi har bestemt seg for zero-Covid, en gang for alle. Det virker ikke som om han vet hvordan han kan gjenåpne samfunnet og samtidig beholde full kontroll.

Kina kan være mer sårbar for nye smittebølger enn andre land. Det er liten immunitet i befolkningen og usikkerhet knyttet til om den egenproduserte vaksinen er særlig effektiv.

En journalist med munnbind foran partiets emblem på en pressekonferanse i forbindelse med partikongressen.

I årene som kommer vil Kina få en demografisk utfordring. I år når Kinas befolkning en topp, med over 1,4 milliarder mennesker. Men heretter vil befolkningen gradvis bli mindre. Det blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder.

Xi vil videreføre Kinas «store foryngelse» på sin vakt. Han vil gjøre Kina til en dominerende global supermakt. Da må han også lykkes i den «store gjenforeningen».

Ifølge Xi må og skal Taiwan bli en del av Folkerepublikken. Om nødvendig med bruk av makt og uavhengig av hva folket på den selvstyrte øya mener.

I Taiwan har folket mulighet til å stemme i frie og demokratiske valg, noe kineserne på fastlandet aldri har kunnet. Det store flertall i Taiwan ønsker ikke å bli underlagt Kina, forståelig nok. Hvorfor skulle de oppgi frihet og demokrati i bytte med et sentralstyrt, autoritært styre.

Om noen var i tvil er det bare å se til Hongkong, der Kina har knust demokratibevegelsen. Eller til Xinjiang der Kina har internert mer enn en million muslimske uigurer. Det kommer rystende rapporter om grove menneskerettighetsbrudd.

Xi Jinping under et besøk på et marinefartøy i 2012, like etter at han overtok som kommunistpartiets generalsekretær.

Xi har foretatt en kraftig militær opprustning de siste årene. Slik har Kina fått langt større militær slagkraft enn tidligere, særlig når det gjelder sjøstridskrefter. Kina utgjør en voksende utfordring for USA og allierte i regionen. Det har ledet til et nærmere samarbeid mellom Australia, Japan, India og USA om å stå imot Kinas ekspansive politikk.

Beijings forhold til USA er blitt stadig dårligere de siste årene, men også relasjonene til Europa og asiatiske land er blitt mer anstrengt. På grensen mellom Kina og India oppstår det iblant væpnede sammenstøt.

Men i Vladimir Putin har Xi Jinping funnet en venn og alliert. De to pleier å kalle hverandre for bestevenner og har møtt hverandre 39 ganger det siste tiåret. De har sammen dannet et strategisk partnerskap, rettet mot USA og andre vestlige land.

Det kinesisk-russiske partnerskap er på ingen måte inngått mellom likeverdige parter. Kina er Russland fullstendig overlegen på alle områder, bortsett fra at Putin har flere atomvåpen.

At Xi ikke har fordømt Putins invasjon i Ukraina skader Kinas posisjon i verden. Xi kunne ha spilt en konstruktiv rolle, men velger offisielt å være nøytral. Over 140 andre medlemsland i FN har ingen problemer med å fordømme både invasjonen og Russlands illegale annektering av ukrainsk land.

Kina er på feil side av historien når landet stemmer blankt.

Vladimir Putin og Xi Jinping omtaler hverandre som bestevenner. Her under et møte i Beijing 4. februar i år.

Ingen av de 2300 delegatene på partikongressen denne uken vil komme med et kritisk ord. Deres oppgave er å hylle Xi for hans kloke lederskap.

På partikonferansen er Xi opptatt av å vise styrke, men egentlig er det uttrykk for en svakhet i systemet.

Sikkerhet og kontroll er avgjørende for at Xi og kommunistpartiet skal fullføre det som i den rådende ideologi beskrives som en historisk nødvendighet. Men et politisk system som ikke tåler kritikk evner heller ikke å korrigere kursen. Det blir viktigere å forsvare posisjoner og makt, enn å gjennomføre nødvendige reformer.