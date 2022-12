VIL FORBY ALT FYRVERKERI: – Avtroppende Ap-ordfører i Trondheim, Rita Ottervik frykter at fraværet av et kommunalt rakettshow vil kunne føre til mer privat fyrverkeri. Dette er foreløpig bare spekulasjoner, skriver De Grønnes miljøbyråd i Oslo, Siren Stav.

Vi vil fyre løs – men ikke med eksplosiver

La oss heller erstatte offentlig fyrverkeri, med et kult drone- og lysshow. Men i år tenner jeg et stille stjerneskudd. I solidaritet med dyr og med folk som er rammet av virkelige raketter og krig.

SIRIN STAV, Oslos miljøbyråd (MDG)

Vi liker alle en god nyttårsfeiring! Også jeg. Men det store flertallet elsker faktisk ikke fyrverkeri, slik som VGs kommentator Hans Petter Sjøli, som skriver at han elsker offentlig fyrverkeri i kontrollerte former. Snarere tvert imot.

Privat fyrverkeri er noe et mindretall av befolkningen støtter og deltar i, mens alle må leve med konsekvensene av. For selv om fyrverkeri på klarværsdager kan være kortvarig moro for store og små, så gir de hvert eneste år titalls øyenskader, tilløp til livsfarlige branner, forsøpling, og spredning av miljøgifter. En sjelden gang dør også personer i ulykker med fyrverkeri.

Sjøli beskriver det best selv: «Å la fulle mennesker rave rundt med potensielle drapsvåpen midt i feststemt folkemengde er et betydelig avvik i det ellers (nokså) fredelige Norge. Det er ikke uten grunn at et av de sikreste nyårstegnene her i landet er øyelege Nils Bull ved Haukeland sykehus.»

Fyrverkeri gir også helsefarlig luft i byene, som vi vet er en utfordring for svært mange, spesielt på kalde vinterdager. Det kan være retraumatiserende med smell og eksplosiver for mennesker med krigstraumer, og de har vi nå mange av i byen vår nå.

Verst er det kanskje likevel for dyra, som brått og uventet må forholde seg til et dødelig lydinferno. Jeg tror alle som har vært i nærheten av en stresset hund på nyttårsaften vet hva jeg snakker om. Husdyr må ofte bedøves. Fugler og andre ville dyr kan bli så redde og forvirret at faller ut av reir, flyr høyere enn de tåler, eller på andre måter skader seg, også med døden som følge.

Derfor er fyrverkeri allerede forbudt alle dager, med unntak av nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00. Og selv da kun utenfor Ring 2 i Oslo. Det betyr samtidig at om du ønsker å se fyrverkeri, er det nok mange steder du kan se fyrverkeri på himmelen nyttårsaften. Såfremt ikke den famøse nyttårståken setter inn.

Men det store flertallet vil gå enda lenger. I en fersk undersøkelse vil faktisk hele 65 prosent forby privat fyrverkeri, også på nyttårsaften. Det samme vil over 40 organisasjoner og fagpersoner. Norges Blindeforbund, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Ungdom stiller seg bak kravet. Det samme gjør Noah – for dyrs rettigheter, Dyrevernalliansen og en rekke andre dyrevernsorganisasjoner.

I en dyrtid hvor alle må spare penger, har byrådet og bystyreflertallet derfor bestemt at vi heller ikke i år skal bruke skattebetalerens penger på et offentlig fyrverkeri i noen minutter. Kun Frp, Høyre og FNB vil fortsette å sende penger opp i røyk.

Jeg lever god med at Frp og Høyre kaller det «humørløst» å ta hensyn til mennesker dyr, og miljø. Jeg mener vi heller bør bruke fellesskapets penger på ting som ikke er til stor skade for omgivelsene, og som er kommer alle til gode.

Selvfølgelig kan vi ha fest og moro uten støy som plager dyr og folk. Det beste ville selvsagt vært om vi alt nå hadde på plass et laser- eller droneshow i stedet. Hele to av tre mener som meg at dette er et bedre alternativ enn vanlig fyrverkeri.

Mitt ønske er at Oslo skal bli den første byen i Norge som kan tilby befolkningen et grønt alternativ til fyrverkeri, som drone- eller lasershow. Men dette er både væravhengig og kostbar moro, så det ble ikke prioritert i et stramt budsjett i år.

Avtroppende Ap-ordfører i Trondheim, Rita Ottervik frykter at fraværet av et kommunalt rakettshow vil kunne føre til mer privat fyrverkeri. Dette er foreløpig bare spekulasjoner.

Det kan like gjerne få motsatt effekt. Ved å avvikle det kommunale fyrverkeriet sender Oslo et signal om at fyrverkeri er en utdatert og hensynsløs måte å feire nyttår på. Brann og redningsetaten i Oslo frykter heller ikke mer privat oppskyting uten kommunalt fyrverkeri.

I fremveksten av stadig billigere droner og laserteknologi, så tror jeg vi en dag vil se tilbake på privat fyrverkeri i en tett by slik vi i dag ser på røyking innendørs før røykeloven.

Jeg skulle gjerne forbudt privat fyrverkeri allerede nå. Tenkt på alle ressursene fellesskapet kunne ha spart om vi kunne unngått branner, forsøpling, øyenskader, eller skadde dyr etter rakettlek på nyttårsaften!

Men i dag får ikke kommunene lov. Vi har kun mulighet til å forby det i deler av byen begrunnet med brannsikkerhet.

Jeg sendte derfor et brev til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i mai der jeg ber om lovhjemmel til å kunne forby privat fyrverkeri i hele kommunen basert på hensyn til støy, luftkvalitet, dyrevelferd eller befolkningens helse. Jeg regner med Senterparti-ministeren har forståelse for et ønske om lokalt selvstyre.

I mellomtiden tenner jeg et stille stjerneskudd. I solidaritet med vettskremte dyr. I solidaritet med alle de som årlig mister synet i lek med fyrverkeri. I solidaritet med alle som har fått hjemmene sine ødelagt av brann. Og i solidaritet med alle som har flyktet fra krig og kjent konsekvensene av eksplosiver på kroppen.

For er det en ting 2023 ikke trenger mer av, så er det flere raketter.