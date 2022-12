STRØMMEKRITISK: – Snart er de jeg er trener for i en alder der de kan møte kameraer fra MyGame som strømmer alle finter og fadeser direkte ut til verden. Og jeg gruer meg, skriver Sigurd Skjefstad.

Lille kamera på veggen der, hvem kikker på oss i hallen her?

Er det én ting barna våre ikke trenger, er det flere arenaer der de må forholde seg til kameraer som direktesender livet deres ut til et ansiktsløst publikum.

SIGURD T. SKJEFSTAD, barnefotballtrener

De siste fire årene har jeg trent et jentelag i fotball. Noen er flinke, noen ivrige. Andre brukte et par år på å slå hjul og sile kunstgressgummi mellom fingrene før de fant ut at det kunne være verdt å høre litt på tipsene fra sidelinjen. Snart er de i en alder der de kan møte kameraer fra MyGame som strømmer alle finter og fadeser direkte ut til verden.

Og jeg gruer meg.

Fordi jeg vet så altfor godt hva det gjør både med den enkelte og gruppedynamikken når kameraene begynner å gå. Enten det er på en fotballkamp, åpen diskokveld på skolen eller bursdagsfeiringer. Ungene blir selvbevisste, passer på hvordan de smiler, står og går.

De slutter rett og slett å være seg selv som de barna de er.

Noen ideer er gode, de fleste blir bedre med motstand. Er innsigelsene for mange og vektige, kan det være at ideen isolert sett var god – men at den likevel aldri bør blir realisert.

MyGame ligner et eksempel på sistnevnte. Å strømme barne- og ungdomsidrett høres umiddelbart fint ut. Besteforeldre kan følge med fra en annen by, mamma selv om hun er på en reise med jobben. Og når du spør de unge selv, som MyGame viser til i VG – synes jo mange av dem at det er stas.

Likevel kommer bekymringsmeldingene. Og da handler det ikke primært om en slåsskamp som aldri skulle blitt vist og ble liggende ute altfor lenge. Heller ikke om at VG nå har oppfordret folk til å si fra, eller hvor få som faktisk har sett det, som MyGames kommunikasjonssjef Svein Graff passer på å trekke fram «bare så vi vet hva vi snakker om».

MyGame har noen helt åpenbare personvernutfordringer, som barn som helst ikke skal kunne bli sett og identifisert der de er. Selv med rutiner åpner dette for svikt. At barn alltid har hatt lyst til å være på TV, betyr heller ikke at de automatisk synes det er like gøy å se seg igjen som voksne.

Og hva med de som ikke er like flinke, kanskje sitter mest på benken – er det like lett for dem å flagge sin motstand når toppscoreren retter litt ekstra på luggen og forbereder seg til strømmekamp?

Først og fremst handler det imidlertid om det rent prinsipielle i at barn rett og slett må gis – eller kanskje snarere få beholde – arenaer der de får lov til å være barn. Uten kamera.

Derfor er det bra at idrettsstyret varsler at de skal diskutere dette. Venstres Hallstein Bjercke går skrittet lenger og kaller det en idrettspolitisk skandale – og krever lokalpolitisk behandling over hele landet.

I tillegg til å ta opp kampen mot uregulert strømming, viser MyGame til at deres tjeneste også genererer inntekter til breddeklubbene.

Her er de i det det minste inne på den åpenbare drivkraften når det presses gjennom ideer det er mange nok grunner til skrote: Kommersialiseringen av enda en arena der spillet ikke lenger skal være mitt eller ditt – og i hvert fall ikke barnas.