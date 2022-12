OFFERROLLEN: – Jeg lærte at jeg var en taper. Du kan fortsatt se det i øynene mine. Hvis du titter godt etter. De sårede gutta som hater verden og Norge. Fordi det er lettere å hate enn å skamme seg. Det er lettere å skylde på de andre enn seg selv, skriver Yousef Hadaoui.

En julefortelling, rolig fra siden

Gutta sender meg meldinger av og til. De er sinte og alene. På vei nedover i gjørma.

YOUSEF HADAOUI, komiker og programleder

Foran fattighuset på Grønland blir køene stadig lenger. Kvinner, barn og gamle, som har flyktet fra Putins bomberegn, står i vinterkulden og håper at dagens forundringspose skal inneholde en ribbe. Eller en julepølse. Barna fryser. Og pappa vil ikke skru opp varmen fordi banken har satt opp renten. Hvordan endte vi her?

Aps Frode Jacobsen fortalte på Debatten at mer penger til de fattige ville gjøre at prisene steg. Prisene på alt. Han er fra Bøler. Jeg møter han på senteret. Han er en ærlig kar. Men jeg tror at noen har lurt han. Slik økonomilæren på videregående prøvde å lure meg til å tro at man må kutte julepølsen fordi det er dyrtid.

Men verden er ikke sånn. Eller for noen ting er det sånn. Men ikke alltid. Det var ikke slik at prisen på dopapir gikk i taket fordi nordmenn i sin dødsangst da coronaviruset traff ikke ville dø uten rikelig tilgang på myk lambi-rull.

Jo da det ble utsolgt. Og til slutt begynte tømmerprisene å gå. Men da var alle forsynt for det neste året. Prisene gikk ikke opp. Noen lagde bare mer. Selv om renten ble satt ned til null. Alle med jobb var stinn av cash, på leting etter dopapir. Men prisene sto stille. Det må være deilig å være hvit.

Kidsa på østkanten hadde det ikke like lett. Grensene var stengt, og Marokkos brungrønne gull nådde aldri Norge. Ingen ville droppe «nattingsen» og prisene gikk i været. Markedet nektet å klarere. Prisen bare gikk og gikk. Og når coronapengene kom, gikk de enda litt mer. Alle kjempet om de samme varene.

Jeg ble leid inn av utekontakten i Oslo for å lage videoer om hvordan man kunne takle hasjtørken, noiaen og abstinensene. De laget en egen hasj-telefon. Der man kunne ringe å få hjelp hvis man var desperat. Mange hadde jo ikke sovet på tre døgn, de var blakke og hadde noia.

Telefonlinjen ble sprengt første dagen fordi folk trodde det ble levert ut «nødhasj» hvis man ringte. Men det fantes ingen hasj-subsidier. Markedet var nådeløst. Folk ranet hverandre med macheter. Kidsa hadde fått sitt første møte med inflasjon og dyrtid. Det var et frempek.

Da Putin angrep Ukraina gikk strømprisen i været. Fulgt av kornprisen og matoljen. Korn og matolje måtte plutselig fraktes fra Australia. Jeg merket det på kebabprisene.

Når kebabprisene går opp, trenger gutta høyere lønn. Flaks for oss at svenskene og polakkene her dro hjem. Det er færre som kriger om de samme jobbene. Folk står ikke lenger med luen i hånden. De store entreprenørene anerkjenner at de ikke bare kan hente billig arbeidskraft fra Øst-Europa, men må satse på oss som er vokst opp her.

Gi gutta den omsorgen og rausheten de trenger for å finne seg til rette i en bransje som har blitt litt for godt vant med lav lønn og midlertidige kontrakter.

Lønningene må stige helt til gutta som gikk medielinjen for å bli Youtubere oppdager at ærlig arbeid i byggebransjen er en bedre karrierevei når du skal forsørge en familie. Helt til gutta som ble ydmyket av skolen. Som ble spyttet ut som tapere. De som endte på utsiden og tråkka på av storsamfunnet. Når de blir tatt imot med åpne armer. Får fullføre læren. Endelig får lappen de mistet muligheten til å ta fordi de røykt litt for mye bønne på videregående.

DE VI GLEMTE: – Det sitter en masse kids der ute som ikke er med. Som storsamfunnet ikke maktet å skape en fremtid for. De fikk ingen rolle. De er ikke del av et hierarki, skriver Yousef Hadaoui.

De sender meg meldinger av og til. De er sinte og alene. På vei nedover i gjørma. Og de tenker at jeg er broen til storsamfunnet. Til lørdagskronikken i VG eller Dax18. Jeg skal si ifra bror, sier jeg. Wallah jeg lover.

Men hva skal jeg si? Jeg var en av dem. Eller kunne blitt. Hvis jeg ikke hadde fått sykle rundt å dele ut reklame for Oppsal pizza. Til å tjene ærlige penger. Da hadde jeg solgt hasj. For å kunne ta med damen på kino. Kjøpe klær. Ta lappen. Alt det 16-åringer drømmer om. Du starter med å selge 100 gram. Og så blir veien til ærlig arbeid lenger for hver kilo-klasse du rykker oppover. Når du har vært inne å sonen er du ferdig.

Da jeg gikk ut av skolen ga læren min meg to telefonnumre. Et til arbeidskontoret og et til sosialkontoret. Jeg hadde gitt opp skolen. Skolen hadde gitt opp meg. Samfunnet skulle lære meg vitenskap, økonomi og litteratur.

Jeg lærte at jeg var en taper. Du kan fortsatt se det i øynene mine. Hvis du titter godt etter. De sårede gutta som hater verden. Som hater Norge. Som hater far. Fordi det er lettere å hate enn å skamme seg. Det er lettere å skylde på de andre enn seg selv.

Skolen er portvokteren til arbeidslivet og hvis du ikke finter deg forbi sistebossen blir du hakkemat. Pinnekjøtt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.

Det sitter en masse kids der ute som ikke er med. Som storsamfunnet ikke maktet å skape en fremtid for. De fikk ingen rolle. De er ikke del av et hierarki. Det er ingen som forteller dem at det de gjør er viktig. At noen trenger dem.

De ble ikke født som outcasts. Med et rulleblad som bare ventet på å fylles. Vi ble outcasts fordi det opplegget samfunnet tilbød oss ikke passer for alle. Og vi forble outcasts fordi storsamfunnet aldri trengte oss. Nå trengs endelig alle. De som ikke fullførte videregående. De halte, de svaksynte, de angstfulle og de gærne. Jeg kjenner så klart mest av de siste.

Og det er jobber å få. Kanskje fast stilling til våren en gang. Hvis økonomien holder. Hvis ikke polakkene kommer tilbake. De snuser på muligheten for et liv de kan være stolte av. Inkludering eller utenforskap.

God jul!