Nå står slaget om nestlederen

Mye står på spill når Kirsti Bergstø etter alle solemerker blir SVs nye leder. Det er lenge siden SV har stått sterkere i norsk politikk enn partiet gjør nå.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Litt under radaren har SV – delvis under ledelse av Kirsti Bergstø i Audun Lysbakkens pappaperm-fravær – sementert posisjonen som landets fjerde største parti.

At Bergstø etter alle solemerker tar over etter Lysbakken vil således knapt bety en markant endring, iallfall rent politisk. Begge to har bakgrunn fra SVs venstrefløy og har samarbeidet nært i mange år, mens Bergstø har vært nestleder i partiet.

Bergstø var også Lysbakkens statssekretær den gangen begge to etter hvert måtte trekke seg fra regjeringen etter den svært omstridte bevilgningen til det såkalte Jenteforsvaret.

Lysbakken gikk på som SV-leder rett etter at han trakk seg som Barne- og familieminister, og på tross av det merkelige tidspunktet, samt hans bakgrunn som revolusjonær marxist, har han klart å samle et parti som ofte har vært preget av indre makt- og fløykamp. En av grunnene til at det lot seg gjøre, var at mange av de mest toneangivende i den gamle «høyrefløyen» mer eller mindre trakk seg ut av partiet da Lysbakken og etter hvert Bergstø inntok partiledelsen.

Gjenreisningen av SV er uansett en imponerende prestasjon. Enda mer imponerende er det at SV under hans ledelse har klart å vokse jevnt og trutt, og nærmest reist seg som fuglen Fønix etter partiets krasjlanding i 2013, da Stoltenberg 2-regjeringen tapte valget og Erna Solberg ble statsminister.

Men Lysbakkens suksess er også Bergstøs akilleshæl. For å vri på den gamle sangen: The only way is down. Der Lysbakken, mot manges spådommer, klarte å gjenoppbygge partiet og vel så det, starter Bergstø på topp og må forsvare posisjonen som det klart største partiet til venstre for et vaklende sosialdemokrati.

På VGs partibarometer for desember fikk SV en oppslutning på 9,3 prosent. Nesten 70 prosent av de som sier de stemte SV ved valget i 2021, er fortsatt lojale til partiet. Til sammenligning har Senterpartiet en lojalitet på kun 25 prosent.

Les også Kaski trekker seg fra SV-lederkampen SVs profilerte finanspolitiker, Kari Elisabeth Kaski (35), er ikke aktuell som lederkandidat i SV nå.

Lysbakken er etter hvert blitt en svært garvet debattant, og nyter stor tillit hos statsminister Støre og Sp-leder og finansminister Vedum. Bergstø, derimot – hvis det da ikke kommer en overraskende motkandidat på oppløpet frem mot landsmøtet i mars – har langt fra den samme pondusen som den avtroppende lederen, tross sin lange fartstid i partiledelsen.

Hun gjorde en svak figur i partilederdebatten under Arendalsuka i fjor, og slet særlig med å forklare SVs posisjon i Nato-saken. Men å bli en sterkere debattant kan læres, og tillitsforholdet til lederne i regjeringspartiene må bygges stein for stein.

Spørsmålet om nestlederposisjonene er nå som sistnevnte noe overraskende trakk seg fra lederkampen, blitt den heteste poteten.

Venstrefløyens kanskje mest markante representant Ingrid Fiskaa har meldt sitt kandidatur. Også «miljøfløyens» Lars Haltbrekken er også nevnt som en aktuell mann for den nye ledelsen.

Når Kirsti Bergstø etter alle solemerker blir leder, kan det bli viktig å få inn en nestleder ved siden av Torgeir Knag Fylkesnes (som tar gjenvalg som én av to nestledere), som har en annen profil enn den påtroppende spisskandidaten. Veteranen Haltbrekken er åpenbart en mer balanserende kandidat enn kontroversielle Fiskaa. Sistnevntes oppsiktsvekkende kritikk rett før Putins invasjon i Ukraina av at Norge «valgte side» i konflikten, ble ikke nådig tatt opp i deler av partiet.

Prosessen om hvem som skal ta over etter Lysbakken har vært rotete og lite distinkt. De som hadde håpet på en noe justert kurs med den yngre og utvilsomt talentfulle Kari Elisabeth Kaski som leder, ble skuffet da hun på nyåret trakk sitt varslede kandidatur. Med Bergstø vil venstrefløyen beholde kontrollen i partiet slik den har hatt siden 2013, med stort hell, iallfall om man ser til gallupene.

Får hun med seg Fiskaa som nestleder, vil grepet bli sterkere enn noen gang før, og partiet kan bli et «ekstra-Rødt», som noen av kritikerne frykter. Det er godt mulig det er en suksessoppskrift slik norsk politikk fungerer for tiden – men det vil samtidig gjøre SV enda mer uaktuelt som deltaker i en ny rødgrønn regjering, noe ikke minst LO stadig ivrer for.

Les også Bergstø kan bli den nye SV-dronningen: Ønsker flere kandidater Kirsti Bergstø (41) står igjen som den eneste kandidaten som ny SV-leder.

Lederkabalen i post-Lysbakken-SV er forsiktig sagt neppe det om opptar den hardt prøvede statsminister Støre mest for tiden. Men noen i et Ap desperat etter å tette den veldige velgerlekkasjen til Høyre ser nok en mulighet til mer fleksibilitet i Stortinget hvis SV trekker mer mot venstre.

Venstrebølgen som ga de rødgrønne partiene flertallet på Stortinget ved valget i fjor har avtatt, og Høyre fosser frem nærmest uten å løfte en finger for å vinne velgernes gunst. Hovedoppgaven for Arbeiderpartiet fremover er å hente tilbake lillavelgere som er lei av et Ap som iallfall retorisk har lagt seg tydelig til venstre.

Dreier SV enda mer mot venstre, kan det åpne seg en mulighet for Ap å lete etter løsninger med andre partier, og dermed dempe inntrykket av at Ap har forlatt den pragmatiske styrings- og folkepartiposisjonen til fordel for en mer interessebasert tilnærming.

Som det heter: Bare tiden vil vise.