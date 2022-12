Leder

Det er tanken som teller

Julen handler mest av alt om å ta vare på hverandre.

Denne julen blir forskjellene mellom dem som har mye, og de som knapt har noe, ekstra synlig.

Mange synes det har vært vanskelig å finne julegaver i år. Av svært ulike årsaker. Noen fordi den de skal gi til, har “alt”. For hva skal man finne på til godt etablerte voksne, som har råd til å kjøpe det de har lyst på? Og som gjør nettopp det?

Andre fordi de egentlig ikke har hatt råd til å kjøpe gaver i år. Ikke de dyre tingene som barna ønsker seg. Kanskje ikke engang en liten oppmerksomhet til de nærmeste.

Andre igjen har skalert ned gavebudsjettet, fordi det er trangere tider nå. Ikke av nød, men fordi det er fornuftig å legge litt til side for å møte den lange vinteren.

Gleden hos barnebarna

Denne julen fordrer raushet - mer enn på mange år. Ikke raushet i penger, men raushet i omtanke. Dette bør være året for gaver som ikke trenger å koste mye. Og samtidig huske at de som sliter mest med økonomien nå, har ikke alltid overskuddet til å finne fine gratis-gaver heller. For også tid, og kreativitet, har en pris.

Tanken - og ønsket om en god jul - er i år for viktigere for mange enn gavene.

Noen ble enige om å ikke gi hverandre gaver i år. Det står selvsagt enhver fritt. Men det passer ikke alle. For det er glede både i å gi og å få gaver. Givergleden hos barn som har laget kunstferdige ting i barnehagen eller på skolen - den som har lett etter den ene, riktige gaven til sin nye kjæreste - besteforeldre som gleder seg til å se øynene til barnebarnet når den lille oppdager hva de gamle har funnet på denne gangen…

Det viktigste i år

Det er her rausheten i omtanke kommer inn. For dette er kanskje julen da vi skal prøve å oppheve den krevende balansen som ligger i gavepsykologien. Den som gjør at noen føler seg dumme hvis de får en gave av en de ikke har tenkt å gi til i år - eller omvendt. Og at noen blir litt flaue hvis det er stor forskjell i verdi mellom gaven vi gir, og gaven vi mottar.

Dette kan være året da vi kan sørge for at de som ikke har fått det de ønsket seg i år, og som kanskje ikke har fått noe særlig i det hele tatt, kan fortelle om det, uten at det skal føles som et nederlag. Dette kan være året da det har vært like naturlig med en gavefri jul som en jul full av dyre duppeditter. Både for voksne og barn.

Det viktigste vi kan gjøre i år, er å ønske hverandre en riktig god jul. For det er tanken som teller.