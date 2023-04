Kommentar

Stjerne i finsk drama

Finlands statsminister Sanna Marin er populær og anerkjent på den internasjonale scenen. Men søndag kan finske velgere vrake henne, til fordel for en konservativ mann eller en høyrepopulistisk kvinne.

Valget blir en thriller. I de siste meningsmålingene er det ytterst lite som skiller de tre store partiene. Forskjellen er godt innenfor feilmarginen. Den som vinner valget på målfoto får i oppdrag å danne landets neste regjering.

Finland går til riksdagsvalg samtidig som landet står på terskelen til Nato. Landet som har en 1300 km lang grense til Russland blir om få dager Natos 31. medlemsland. Det er historisk at Finland forlater alliansefriheten. Men valgkampen handler ikke om dette.

Bare syv av 200 riksdagsmedlemmene stemte mot finsk Nato-medlemskap. De store partiene er enige i Nato-saken og alle vil bruke mer på forsvaret. De viktigste sakene i valgkampen er finnenes økonomi, offentlig pengebruk og en raskt voksende statsgjeld.

KJENT LEDER: Finlands statsminister Sanna Marin på en pressekonferanse i Wien i februar. Hun har oppnådd popularitet og anerkjennelse internasjonalt.

I 2019 ble Sanna Marin (37) verdens yngste statsminister. Hun er et bilde på det moderne, liberale og utadrettede Finland. Marin har vært en pådriver for finsk Nato-medlemskap og ønsker et styrket samarbeid i EU. De siste årene har hun figurert på internasjonale lister over verdens mest innflytelsesrike kvinner. Hun er blitt et forbilde for en ny generasjon.

Det har ikke bare vært en dans på roser. I august fikk hun kritikk etter en privatfest i statsministerboligen Villa Bjälbo. Bilder og video fra festen ble spredt i sosiale medier. I en video kunne man se statsministeren danse. Det oppsto også spekulasjoner om at det var bruk av narkotika.

For å avsanne ryktene valgte en presset statsminister å ta en test. Den viste at hun ikke hadde tatt narkotika. Det som for Marin var et friminutt fra storpolitikken, i godt lag sammen med venner, ble en politisk belastning. I hvert fall på kort sikt.

TV-DEBATT: De tre hovedpersonene i valgkampen deltok i en TV-debatt 30. mars. Fra venstre: Riikka Purra, Petteri Orpo og Sanna Marin.

I februar så jeg Marin på podiet sammen med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på sikkerhetskonferansen i München. De ble spurt om kvinner i lederroller blir utsatt for særlig grundig gransking av privatlivet. Marin ble spurt om den omstridte videoen og svarte med et smil at det hender at hun danser, også etter den famøse sommerfesten.

I seks år på rad har finnene vært det lykkeligste folk på kloden, ifølge FNs lykkeindeks. Det er vanskelig å forstå når man hører opposisjonens dystre klagesang i valgkampen.

Slik oppfatter Malin Kivelä i Hufvudstadsbladet partilederdebatten:

–Petteri Orpo og Riikka Purra malte et bilde av Finland som et land i total krise. En aldrende befolkning, en ungdom som sliter, ingen sykepleiere og ikke en lysglimt i sikte.

I KYIV: I mars besøkte Sanna Marin Kyiv og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Petteri Orpo (53) leder det konservative Samlingspartiet. Han var finans- og visestatsminister fra 2017 til 2019, før Sanna Marin fra det sosialdemokratiske parti overtok som statsminister. Orpos parti har ledet i meningsmålingene, men er nå jevnstore med Sanna Marins sosialdemokrater og Riikka Purras parti, Sannfinnene eller Finnenes parti. Purra (45) ble partileder for det høyrepopulistiske partiet etter Jussi Halla-aho i 2021.

Mange velgere liker fortsatt Sanna Marin, men har mindre til overs for regjeringens politikk. Finnene har i vinter opplevd høy prisstigning. Den økonomiske veksten har bremset. Det er problemer i helsevesen og skole. Statsgjelden vokste faretruende på grunn av offentlige utgifter under pandemien. Etter at Russland angrep Ukraina ble det nødvendig å øke forsvarsbudsjettet.

Høyresiden vil kutte i offentlige utgifter for å få orden på økonomien. Sosialdemokratene vil heller bruke mer på utdanning og helse. Debatten mellom høyre- og venstresiden om økonomisk politikk følger et velkjent mønster. Marin vil øke statens inntekter, Orpo lover skattekutt.

HØYRELEDER: Petteri Orpo fra Samlingspartiet på valgkamp 31. mars i Vantaa.

– Redd Finland, er Riikka Purra og Sannfinnenes slagord i valgkampen. Hva er det finnene skal reddes fra? Er det EU? Purras parti er det eneste som har programfestet at Finland må gå ut av EU. Sannfinnene er et innvandringskritisk og nasjonalistisk parti på høyre fløy.

Men nå haster det ikke lenger med et finsk exit, ifølge Purra. Hun vil i stedet endre EU fra innsiden. Purra mener for eksempel at EUs klima- og miljøpolitikk er altfor ambisiøs.

De store partiene har alle en oppslutning på om lag 20 prosent. De er derfor avhengig av å bygge brede koalisjoner med flere av de mindre partiene. Noen kombinasjoner er umulige. Sanna Marin har utelukket å samarbeide med Riikka Purra.

Fire av ti velgere har forhåndsstemt. Uvanlig mange velgere sier at de kan tenke seg å stemme taktisk i år, altså på et parti som ikke er deres førstevalg.

Hvis Sanna Marin taper på målstreken vil det være et nytt nederlag for nordiske sosialdemokrater. En stund lignet nordiske statsministermøter et sosialdemokratisk familieselskap. Alle kom fra den samme bevegelsen. Men i fjor måtte Magdalena Andersson forlate regjeringskontorene i Sverige.

Hvis Sanna Marin vinner er det fordi hun er mer populær enn sitt parti.

I VALGKAMP: Riikka Purra møter velgere i Helsingsfors 15 mars.

