Fryktkulturen må bekjempes

Helsevesenet setter fremtidige pasienter i fare dersom leger ikke våger å si fra når noe har gått galt. Derfor kan vi ikke leve med en fryktkultur på sykehusene.

Det vil aldri være mulig å bli helt kvitt risikoen for at det kan oppstå feil i pasientbehandling.

Men for å lære av avvik og redusere faren for at tabber gjentar seg, er det avgjørende å ha gode og robuste systemer for varsling av feil.

Det har vi ikke i stor nok grad på norske sykehus i dag, avdekker en rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Den konkluderer med at mange uønskede hendelser ikke blir rapportert til Helsetilsynet.

Det er dypt urovekkende, og det som fremkommer i Ukom-rapporten vitner om at meldekulturen ikke er som den burde være.

Det er flere årsaker til at helsemyndighetene ikke får innrapportert saker som burde vært varslet om.

Én grunn kan være at leger frykter personlige konsekvenser dersom de sier fra, og at de ikke ser nytten av å melde.

En annen kan være er at terskelen for å varsle kan fremstå uklar. Kravet er at det skal rapporteres “ved dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker, når utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko og har sammenheng med helsehjelpen”.

Men hva ligger i ordene “påregnelig risiko”? Her avdekker rapporten at tolkningene varierer fra sted til sted i norsk helsevesen.

En tredje årsak kan være en “ufeilbarlighetskultur” i visse miljøer, der det sitter for langt inne å erkjenne at feil er begått.

Hver sak som oppstår på grunn av feil i helsevesenet er en sak for mye, og for familiene som rammes er konsekvensene naturlig nok særdeles tunge å bære.

Et av de kjente eksemplene på skjebnesvangre feil ved sykehus, er det som hendte den tidligere toppalpinisten Finn Christian Jagge. Han ble bare 54 år gammel, og Norsk Pasientskadeerstatning kom til at det forelå svikt i behandlingen på gastrokirurgisk avdeling på Ullevål sykehus.

Det gjør inntrykk når familiens advokat forteller NRK om verdien av den ferske rapporten fra Ukom, og nytten av økt bevissthet i helsevesenet fremover om å lære av feil som har skjedd.

Selv om årsaksforholdene rundt feilbehandling er sammensatte, er en rød tråd i rapporten at mye handler om å ha en kultur i helsevesenet der det oppleves som gjennomgående trygt å varsle, og at det er tilstrekkelig bevissthet om hvor viktig det er.

Nå er det avgjørende at funnene i den ferske rapporten tas alvorlig og blir benyttet konstruktivt fremover, ikke minst hos ledere på ulike nivåer. Å bygge en sterk internkultur er en av de viktigste lederoppgavene som finnes.

Til syvende og sist handler dette temaet om pasientsikkerhet. Et lyttende og lærende helsevesen er nødvendig for best mulig trygghet for sårbare mennesker.

