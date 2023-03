Kommentar

Det neste tiårets værvarsel: Dårlig

GRØNLAND: Verden er varmere enn på 125 000 år, ifølge FNs klimapanel. Bildet viser Kulusuk i august 2019 med isfjell flytende langs kysten.

Det blir altfor varmt. Flom. Ekstrem tørke. Styrtregn.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Ekstremvær blir vanligere på grunn av global oppvarming, sier FNs klimapanel, som kom med sin sjette rapport mandag.

– Vi går mens vi burde ha sprintet, sa klimapanelets leder Hoesung Lee.

Han varslet mer tørke og flom, økende trussel mot matvareproduksjon, mer ødeleggelse, sykdom og død.

SLITER I VARMEN: Bildet tatt fra en video fra statlig kinesisk TV tatt i juni 2021 og viser elefanter som har vandret 50 mil nord fra deres naturlige habitat. Her hviler de i en skog i nærheten av byen Kunming.

Og i sommer tørket Rhinen inn så mye at transporten ble rammet. Det betydde trøbbel. For Europa trengte paradoksalt nok klimaverstingen kull til å erstatte atomkraftverkene som ble stengt i hetebølgen.

Det var så varmt i India at dehydrerte og utmattede fugler falt ned fra himmelen. I Pakistan la flommen en tredel av landet under vann og gjorde millioner hjemløse.

EKSTREMVÆR I NEW ZEALAND: Øynasjonen er i år blitt rammet av ekstremt regnvær og syklon. Bildet er fra 15. februar i den oversvømte byen Napier på østkysten.

Fem Salamonøyer er alt oversvømt. FNs klimapanel anslår at med to graders oppvarming vil nesten 40 prosent av befolkningen utsettes for ekstremvarme minst en gang hvert femte år.

Det er vintersesongen som er den levelige årstiden i Gulfen.

Ekstremvær som knyttes til gobal oppvarming har fortsatt i år.

I februar tok syklonen Gabrielle 11 liv og 10 000 måtte flytte på New Zealand. Det skjedde like etter at hovedstaden Auckland hadde fått en hel sommers regnvær på én dag.

RHINEN TØRKET INN: Kontinentet ble rammet av hetebølge i sommer, som blant annet gikk ut over frakten på Rhinen og skapte problemer for vannkraft og atomkraft. Bildet er fra august og viser en nesten inntørket arm av elven mellom Bad Hoffef og Grafenwerth.

Årsaken til at utslippene øker er blant annet krigen i Ukraina og bruk av kull. Verden åpnet også etter covid. Nylig ble det kjent at Kina planlegger rekordmange nye kullkraftverk.

Heller ikke hjemme klarer vi klimamålene våre.

Samtidig krever venstresiden at vindmøllene på Fosen skal rives. Greta Thunberg og SV sier hensyn til natur og klima går hånd i hånd.

Men det gjør det vel egentlig ikke.

Å redusere klimautslipp handler ikke bare om å prøve hardere og ha god moral. Folk sliter med ekstremt høye energiutgifter. Fattige land kan ikke nektes økt levestandard med henvisning til klima.

OVERSVØMT: Pakistan ble i fjor rammet av en voldsom flom som oversvømte en tredel av landet. Bildet er fra august 2022 og viser byen Sohbat Pur i den sørvestlige delen av landet.

Er det noen gode nyheter? Tja, rapporten peker på håp. Selv om utslippene går opp, er takten tregere.

Verden er også blitt flinkere til å tilpasse seg.

Aldri før har færre dødd i naturkatastrofer, skrev SSBs Bjart Holtsmark i 2019.

Men dessverre, i 2022 har forskeren registrert en betydelig økning i døde som følge av vær. Det skyldes hovedsakelig hetebølger. Likevel: Sannsynligheten for å dø av en klimarelatert katastrofe har gått ekstremt mye ned og var 100 ganger større for 100 år siden.

INGEN STEDER Å GJEMME SEG: Hjemløse i New Delhi i mai i fjor. I den ekstreme varmen sov de i skyggen av denne broen i den indiske hovedstaden.

Det er ellers bra at fornybar energi er blitt så billig at det ikke trengs subsidier.

Fornybar energi er ikke en stabil kilde til strøm. Det koster å ha back up.

Men når vi erstatter gass, olje og kull i kraftverkene, sparer vi både fossiler og penger. For sol, vann og vind er gratis. Rystad Energy mener krigen fører til at kull og gass vil prise seg enda raskere ut av markedet.

En del kraftanalytikere mener også vi ikke skjønner hva vi har i vente, og at vi snart flommes over av fornybar kraft.

For Norges del blant annet via kabelen vi har til Storbritannia, hvor de første, store havvindmølleparkene åpnes til sommeren.

UTTØRKET ØRN: Jivdaya Charitable Trust i Ahmedabad i India hjalp utmattede og tørste dyr i varmen i mai i fjor, blant annet denne ørnen som fikk vitaminer.

Mange land satser også etter krigen mer på kjernekraft, som er nullutslipp. Og Joe Bidens nye inflasjonsreduserende pakke gir masse grønn støtte.

Og om amerikanerne vil subsidiere batterier, er det bedre enn at vi subsidierer dem selv.

Verden er på flere måter på rett vei. Men det kommer til å ta mye lengre tid enn mange spådde.

NIGERIA: Flom etter kraftig regn i Hadeja, Nigeria, i september i fjor.

Flertallet av forfatterne i FNs klimapanel tror ikke oppvarmingen kan begrenses til 1,5 grader.

Samtidig må utslippene utvilsomt ned. Og det må gjøres ved å tilby folk grønne alternativer. Ikke ved å frata folk velstand.

Mye må også handle om å tilpasse seg ekstremvær og varme. For vi klarer ikke stanse oppvarmingen. Den er her allerede.