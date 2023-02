Kommentar

Det er bare hyggelig at Märtha snakker svensk

SNAKKET UT I SVENSK TV: Märtha Louise åpnet blant annet opp for comeback som representant for kongehuset i TV i programmet «Min sanning» som ble sendt på SVT søndag. Her sammen med Durek Verrett, som hun skal gifte seg med.

At Märtha Louise legger om er det minste problemet.

Hun snakket om hvordan det er å være «tappat for enerchi», prinsesse Märtha Louise da hun ble intervjuet av SVT.

Til og med da hun gråt, snakket hun svensk. Det virket intuitivt, nesten flytende.

Og det er vel ikke noe galt i å svorske. Tvert om. Man kan tolke det som et tegn på empati. Du vil ikke sette lytterne i forlegenhet.

I intervjuet fremstår Märtha Louise som menneskelig og jordet, som en «princess next door» i sporty klær i sitt eget kontor i Fredrikstad.

Hun kaller seg høysensitiv, og er åpen om sin egen, trøblete mentale helse etter at barnas far Ari Behn tok sitt eget liv.

Hun er dessuten både vittig og selvironisk. Som når hun leende omtaler seg selv som et dårlig dronningemne, vitser om innavl i europeiske monarkier, snakker om sin far som ikke har norsk blod i årene og om hvor oppgitt hun var over Durek første gang de møttes.

Det eneste som er uinteressant er når hun får snakke om åndelighet og kvasivitenskap.

Også kritikken mot media kan ha noe for seg. Märtha Louise har rett i at mange av ekteparets påfunn ble kritisert.

Behns «lysfontene» skapte ikke overskrifter fordi det ble sett på som genialt. Da han døde skrev jeg at vi kunne gitt ham mer anerkjennelse mens han var i live.

At pressens omtale gikk inn på ham, er hennes poeng. Ikke at media tok livet av ham.

Problemet er at hun lager en føljetong ut av dette.

Det er ikke slik at norsk media uansett er ute etter å ta henne eller kritisere kjærestene hennes, nå Durek.

Hun er neppe den i Norge som har tatt imot mest kritikk i mediene. Prinsessen har fått mer positiv omtale enn en som driver med hestehvisking og engleskole kan forvente.

Behn ble ikke kritisert for alt han drev med etter at han ble sammen med henne, slik hun sa i intervjuet. Forfatterskapet fikk jevnt over gode kritikker.

Durek får berettiget kritikk i media for håpløse uttalelser og en virksomhet som blant annet dreier seg om å selge folk meningsløse, kostbare medaljer.

Prinsessen vil ikke snakke om medaljene, utover å hevde at mediene tar uttalelsene hans ut av sammenheng.

Men det hadde ikke hjulpet Durek om media hadde sitert alle sidene i den boken han har gitt ut.

Prinsessen som kritiserer media for å mangle nyanser, ser ikke selv nyansene.

Hverken prinsesse Märtha Louise eller prins Harry i USA kan provosere og forvente kun positiv oppmerksomhet tilbake.

Om en kongelig vil ha fred og ro, stiller hun hverken opp i SVT eller i Oprah. Märtha Louise er norsk. Hun kan flytte til utlandet og bli en «nobody» om hun vil det.

Men det er ikke det hun ønsker.

Märtha Louise og Durek legger ut massevis av private og pinlige videoer i sosiale medier.

De vil bli sett.

Både hun og Harry trekkes mot lyskasterne, selv om begge for lengst har erfart at hver gang de snakker i et studio, så fører det til mer oppmerksomhet.

SNAKKET OM RASISME: Märtha Louise fortalte i intervjuet at enkelte ikke har villet håndhilse på Durek Verett og at hun etter at de to ble sammen har fått et nytt syn på rasisme i Norge.

Slik er det med høyt profilerte mennesker. De har et avhengighetsforhold til media. Forholdet er både hat og elsk.

Forståelig nok kan de bli lei alt maset.

Men det som er enda verre, er når media slutter å ringe.