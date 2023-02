DET EVIGE ROM: – Jeg har ofte ønsket å gjenta en av mine mange reiser til Roma, den som ga meg så stor glede og lykke. Nesten hver gang erfarer jeg det samme: Gjentagelsen var mislykket. Reisen ble aldri slik som erindringen tilsa, skriver Kim Larsen.

Gjentagelse er forandring

Hvorfor snakker vi om gjentagelse som en mulighet, når den i seg selv er umulig?

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved Høgskolen NLA Bergen

Jeg har ofte ønsket å gjenta en av mine mange reiser til Roma, den som ga meg så stor glede og lykke.

Nesten hver gang erfarer jeg det samme: Gjentagelsen var mislykket. Reisen ble aldri slik som erindringen tilsa.

Selv når jeg reiser på samme måte, med det samme reisefølget og med det samme destinasjonsstedet. Gjentagelsen ser ut til å være umulig.

Det betyr selvsagt ikke at jeg tapte noe i forsøket på å gjenta reisen. Nei, ofte vant jeg nye erfaringer, nye erkjennelser og nye gleder. Men likevel, gjentagelsen av reisen ble ikke en gjentagelse i form av en erindring, hvor nytelse av fortidens opplevelser var de samme.

Tiden, stedet og øyeblikkene – og ikke minst meg selv, gjorde det umulig. Den nye reisen ble alltid annerledes.

Kanskje dette er noe av den innsikten danskens store filosof Kierkegaard postulerer, når han skriver om gjentagelsen, ikke som en erindring baklengs, men forlengs.

I den greske myten om «Sisyfos og stenen» tematiseres dette problemet. Gudene hadde dømt Sisyfos til å skyve en sten til toppen av et fjell, for så å se den rulle ned igjen. Så måtte mannen starte på nytt. Dette skulle gjentas – til evig tid. Tilsynelatende en unyttig og håpløs øvelse, ja, nærmest absurd.

Likevel kan man få inntrykk av at den meningsløse gjentagelsen ikke var helt meningsløs for Sisyfos. Filosofen Albert Camus er en av dem som antyder at Sisyfos kanskje var lykkelig i arbeidet, og tar til orde for en nærhet mellom det absurde og lykken. For i selve kampen for å nå høydene kan et menneskehjerte fylles.

Selv om skjebnen til Sisyfos tilsynelatende virker absurd, og selv om han erkjenner dette, finnes det en rikdom i selve erkjennelsen, ja, kanskje en form for lykke.

Denne erkjennelsen, av gjentagelsens livgivende kraft, har kirken alltid vært klar over. Det liturgiske livet er et forsøk på å ivareta denne kraften i den enkeltes liv. Det handler om å ta vare på de ord, de bønner og det hellige livet til dem som har gått foran, og samtidig erkjenne at dette er noe som alltid er annerledes for den enkelte i nye sammenhenger.

Den hellige gjentagelsen blir da på samme tid en handling fra vår side, og en handling som er gitt oss utenfra – og slike mønstre, eller vaner om du vil, skaper noe nytt og har potensial til å forandre et menneske. Gjentagelse skaper forandring, er tanken.

I klostrene møter vi denne innsikten på nært hold. Faste bønnetider, faste bønner og faste arbeidstider er det som preger livene deres. Derfor kan de tale om den hellige gjentagelsen, ikke som en overtagelse av det som har vært, eller en erindring av noe som er borte, men som en kilde til ny erkjennelse og forandring i menneskelivet.

Gjentagelsen blir da ikke noe sirkulært, den tenkes å være spiralformet – den trenger dypere i mennesket. Hensikten er altså ikke å lære noe nytt, men å fordype tilegnelsen i det som allerede er gitt.

Derfor kunne St. Benedikt av Nursia si: Bevar den faste ordningen, slik at ordningen bevarer deg. For i selve gjentagelsen, ofte kalt den hellige vanen, dannes et beskyttelsesgjerde – hvor mennesket får tilgang til noe nytt, noe som kan trenge dypere inn i sjelen og på den måten gi en form for takknemlighet for livet, for Gud og for menneskene man omgir seg med.

I middelalderens liturgiske litteratur ble denne form for lesning eller bønn kalt volutatio cordis, hjertets gynging. Liturgien som gjentas bidrar til tanker om hva teksten eller bønnens innhold fører med seg i hverdagen, i stadig nye kontekster til stadig nye mennesker. Det samme blir aldri det samme, men fornyes så å si i møte med livet, med virkeligheten.

Flere av dem som nettopp søker forandring gjennom gjentagelse, har en klar bevissthet om at de gamle ordene alltid møter oss på en ny måte. Noe av denne innsikten, eller forankringen om du vil, finner vi i Bibelen selv. I fortellingen om Jesus i Getsemane går det frem at han i sin fortvilelse ber til Faderen «med de samme ord som før». De samme ordene, i en ny kontekst, skaper forandring.

Mange mennesker har opplevd nettopp i slike «Getsemane-netter», at det å gjenta de samme ordene, salmene og bønnene fra fortiden, kan være rike kilder til trøst og glede – midt i fortvilelsen. Vi erfarer det når alvorlige og tragiske hendelser inntreffer.

Ordene blir da noe mer enn gjentagelser, de bærer i seg en forandring i den aktuelle situasjonen – og kan på sitt beste motvirke det absurde og det vanskelige i livet. Rekken av handlinger som man går inn i ved å be de gjentagende ordene i kirken, kan skape en indre sammenheng i tilværelsen.

Gjentagelsen blir da ikke mislykket, men en kilde til trøst og glede, til vekst og modning. Den er noe annet enn kun en erindring over noe som er forbi.

Gjentagelsen er forandring, og godt er det.

For ellers ville det meste vi bedriver blitt nærmest uutholdelig.