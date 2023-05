Kommentar

Da roen senket seg over Arbeiderpartiet

LEDELSEN: Valget ble tradisjonen tro svært udramatisk.

Anne Rygh Pedersen fra Tønsberg tok plutselig ordet rett før valget på nye Ap-ledelsen, og det gikk et lite gys gjennom salen. Men dramaet fislet ut i full samling.

På et nokså søvndyssende landsmøte, der dramatikken på forkant ble etterfulgt av den store roen på selve møtet, var det sjelden pulsen tikket over hvilenivået på en stakkars observatør.

For et av Arbeiderpartiets mest særegne karaktertrekk er den besynderlige evnen til brå, nesten absurd omstilling fra full krig til full halleluja.

Den nesten Sovjet-aktige applausen før Jonas Gahr Støres ledertale i går, som bare varte og varte og varte, var partiets og landsmøtets måte å si: Kamerater, nå samles vi på valen.

Innleggene fra talerstolen, både i går og i dag, var liflige og interessante og fulle av små og store spørsmål fra alle landets kriker og kroker.

Men sett med tilskuerblikket også ganske kjedelige og faktisk en anelse virkelighetsfjerne.

Så å si ingen av delegatene adresserte det som til og med påtroppende nestleder Tonje Brenna har innrømmet: At partiet er i krise.

Målingene er historisk dårlige, både på nasjonalt og kommunalt nivå. Og regjeringen er like historisk upopulær.

Og rett før landsmøtet ble dype og latente fronter fra de fæle årene etter 2017 vekket til live igjen i en ellevill kamp om partisekretær-vervet – eller kanskje mer presist: Om ledervervet.

Nei da, ingen ville gå løs på statsminister Støre, det hadde tatt seg ut. Men Kjersti Stenseng, den ikke så veldig ruvende partisekretæren, ble utpekt til et slags sonoffer som skulle tas i det som av den ene fløyen ble spinnet inn som et misnøye-stormangrep på hele ledelsen.

Men slik ble det ikke. Det kunne ikke bli slik. Arbeiderpartiets organisatoriske røtter ligger i leninismen. Noen har snakket sammen. Ordnung muss Sein.

Det nesten schizofrene og abrupte hamskiftet fra kaos til kos er naturligvis ikke helt normalt. Problemene i partiet, både politisk og organisatorisk, ble skjøvet helt under teppet, og det selv om kilder her, der og overalt plaprer i vei om Aps elendighet.

Derfor kvapp jeg nesten litt til da delegat Tom Einar Karlsen fra Troms mot slutten av dagens sesjon innledet sine tilmålte to og et halvt minutt med ordene «det er alvor».

«Laget henger ikke godt nok sammen», fortsatte Karlsen, «grasrota og velgerne forstår ikke prosjektet».

Gisp, en uttalt rebell? En som våget å henge bjellen på katten fra selveste talerstolen i Folkets Hus?

Nei da. Innlegget som begynte å spenstig, ble avsluttet helt uten spenst. Typisk.

Så kom det alle vi i mediene hungret etter: Selve valget.

Og sannelig – etter valgkomiteleder Peggy Hessen Følsviks myndige redegjørelse for komiteens innstilling – tegnet ordfører Pedersen fra Tønsberg seg, og med ett lå det drama i luften.

Var det et opprør på gang? Ville hun kreve skriftlig avstemning? Ville hun stille forslag om andre kandidater?

På pressebenkene bråvåknet vi alle fra døsen.

Men Pedersen avsluttet sin smålåtne harang med å omfavne valgkomiteens innstilling, dog med med et lite dask i retning til alle mektige koryfeer som den siste tiden har snakket sammen og lagt ledelseskabalen: «Ikke kødd med demokratiet!»

Advarte Pedersen, og så var det «opprøret» over.

Og alle – Støre, Stenseng, Tonje Brenna og ikke minst Jan Christian Vestre – ble valgt med akklamasjon og heiarop.

Det er ikke lett å bli klok på politiske partier, og iallfall ikke Arbeiderpartiet.

Men det oser makt og maktvilje av dem – og en vilje til enhet og felles marsj rett etter at helvetes porter var satt på gløtt i partiet.

«Fascinerende» er et for svakt ord for å beskrive det som har skjedd.

Og om 128 dager er det valg. Det kan gå mot partiets svakeste i manns minne.

