NRK og Else MÅ ikke lage slanke-TV

Samfunnet er spiseforstyrret, og det blir ikke noe bedre av å gjøre kropp og overvekt til underholdning i beste sendetid på riksdekkende TV.

SOFIE MARHAUG, stortingsrepresentant (R)

Jeg skal innrømme at jeg var negativ til «Helsekost Furseth» helt fra starten av. Her har en dyktig komiker og programleder mistet sitt ukentlige talkshow.

NRK vet likevel råd: Hvorfor ikke gjøre komikerens kropp og selvbilde til underholdning i form av et slags slankeprogram? Unnskyld, jeg mener et program om «livsstilsendring». Same shit, new wrapping.

Dette gjør NRK med ujevne mellomrom. Forrige gang var det Ronny Brede Aase og «Eit feitt liv». Nå er det Else Kåss Furuseth som skal slanke seg på TV.

Dette er heller ikke noe NRK på død og liv MÅ gjøre. De fyller ingen ny eller viktig funksjon med dette.

Det er ikke som at det ikke finnes rikelig med slankeprogrammer på reklamefinansierte, kommersielle TV-kanaler og strømmetjenester.

Jeg har sett de tre første episodene av programmet. Furuseth gjør et oppriktig forsøk på å breie ut tematikken. Menneskene som er med er skjønne, åpne og ærlige. Temaene er mange. Så da skulle det vel ikke være noe å klage på?

Det var det da. For hva er det egentlig som hjelper mot spiseforstyrrelser? Min påstand er at det ikke er slankeprogrammer på TV.

På tross av forsøkene på å åpne opp, vide ut og perspektivere, så er jo dette til syvende og sist først og fremst et slankeprogram.

Det ble jeg også minnet på da jeg kunne lese NRKs egen sak i dag om at programlederen har tydd til en ny slankemedisin. Den er dyr, og den virker.

Eksperten i saken sier som sant er, at dette kan være et godt alternativ til fedmeoperasjoner. Else Kåss Furuseth argumenterer for at vi må tørre å ta denne debatten.

Det kan hun ha rett i, men skal debatten tas via slankeprogrammer og rikskjendiser?

På sitt beste handler «Helsekost Furuseth» om følelser, ikke om fedme. Det er likevel ikke til å komme unna at programmet aller mest handler om å gå ned i vekt, riktignok på en litt mer sympatisk måte enn mange andre programmer.

Tidligere i uken kunne vi også lese en nyhetssak om langtidsvirkninger av fedmeoperasjoner.

Et urovekkende funn er at veldig mange utvikler alkoholisme i ettertid av operasjonen. Rent fysisk tar kroppen opp alkohol på en annen måte, men som den ene forskeren også påpeker i saken: «Mange har brukt maten til å regulere følelser, og når maten tas bort, så leter de etter noe annet som gir samme roen og gleden.»

Disse vonde følelsene forsvinner ikke av å lage slankeprogrammer på NRK. Om noe, så mistenker jeg at de forsterkes.

Vi trenger mindre oppmerksomhet knyttet til hvordan vi ser ut, og mer på hvordan vi kan ha det bra sammen.

Ikke foran en skjerm.