Leder

Ukraina trenger beskyttelse

Uten et bedre luftvern er Ukraina sårbart mot et Russland som angriper sivile mål med langtrekkende raketter. De siste dagene har Russland rettet massive luftangrep mot ukrainske byer.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Generalsekretær Jens Stoltenberg foran forsvarsministermøtet i Nato.

Hvordan vestlige land best kan bistå Ukraina står høyt på dagsordenen når Natos forsvarsministre møtes i Brussel onsdag og torsdag. Ukraina har allerede mottatt store mengder militært materiell fra vestlige land, men landet har ikke tilstrekkelig luftvern til å beskytte sivilbefolkningen når Vladimir Putin trapper opp bombekrigen.

Bakkebaserte luftvernsystemer utgjør ingen trussel mot Russland, men kan hindre store tap av menneskeliv og ødeleggelser av sivil infrastruktur. USA har lovet å levere slike forsvarsvåpen til Ukraina. Tyskland vil også bidra med systemer som kan beskytte storbyer mot angrep.

En bygning i sentrum av Kyiv ble truffet av en russisk rakett mandag. Minst 80 raketter ble avfyrt mot ukrainske byer.

Akkurat nå står luftvern øverst på Ukrainas liste over militært materiell som de trenger til sitt forsvar. Ukraina må være forberedt på at Russland vil intensivere luftangrepene i tiden som kommer. På en pressekonferanse før forsvarsministermøtet sa Jens Stoltenberg at den siste utviklingen er den alvorligste opptrapping siden krigen startet. Samtidig sa Stoltenberg at Putin er i ferd med å mislykkes i Ukraina og at det som nå skjer kan oppfatter som et tegn på svakhet.

Vladimir Putin i en videokonferanse med nyvalgte regionsledere på mandag.

Det er mange tegn på at krigen ikke går i Putins favør. Han gjør et illegitimt forsøk på å annektere ukrainske landområder, der hans styrker er på vikende front. Han ser seg tvunget til å gjennomføre en upopulær mobilisering til krigstjeneste. Når ukrainske styrker rykker frem på slagmarken forsøker Putin å vise handlekraft ved å skyte raketter mot sivile mål.

Men både truslene, og de særdeles brutale angrepene mot sivile, får motsatt effekt av det Putin søker. Det styrker Ukrainas motstandsvilje. Putin har ikke lykkes i å svekke Nato-landenes samhold og besluttsomhet, snarere det motsatte. Noe av det mest bemerkelsesverdige i denne krigen er hvordan Putin stadig feilvurderer konsekvensene av sine egne ugjerninger.

Et annet viktig tema for Nato er å styrke sikkerheten ved kritisk infrastruktur i medlemslandene. Det er blitt ytterligere aktualisert etter eksplosjonene ved Nord Stream gassrørledningene i Østersjøen. Arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur startet lenge før krigen i Ukraina, ut fra en erkjennelse av at våre åpne og demokratiske samfunn kan være sårbare for cyberangrep og hybrid krigføring. Trusselnivået har økt betydelig den senere tiden.

Nato-landene må bistå Ukraina slik at de kan forsvare seg mot russisk aggresjon. På samme tid må vi gjøre våre samfunn mer robuste mot nye trusler.