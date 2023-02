Kommentar

De usynlige kvinnene i moskeen

GI PLASS: Imen Hasnaoui er styremedlem og daglig leder i moskeen Rabita i Oslo. Hun er en av svært få som har brutt glasstaket i de mannsdominerte moskeene.

Muslimske kvinner er helt sentrale i de norske moskeenes daglige drift og aktivitet. Men det er mennene som har sittet i styrene og solt seg i glansen.

«Vi hadde ikke klart oss uten kvinnene i moskeen».

Det sa en imam under en dialogkonferanse i regi av paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk i Oslo nylig. På første rad satt statsminister Jonas Gahr Støre.

Norske moskeer har fått kritikk for fraværet av kvinner i styrer og stell.

Men så viser det seg at kvinner har vært selve ryggraden i den daglige driften og aktiviteten i noen av landets største moskeer i årevis.

Dermed er det enda mer kritikkverdig at ikke flere er blitt løftet helt til topps i moskeenes sentralstyrer på et tidligere tidspunkt.

Mer enn bønn

Tradisjonelt har kvinner en forsvinnende liten plass og rolle i moskeearbeidet, særlig i land som Pakistan. Først og fremst fordi de i motsetning til menn ikke er pålagt å be i moskeen.

Men i utlendighet har moskeene blitt et naturlig sentrum. Både som lærings- og som et sosialt arena.

Og kvinnene har inntatt gudshuset, særlig de siste tiårene – både som lærde og rådgivere (for kvinner), og som lærere og språklærere (for kvinner og barn).

De er ansvarlige for viktige sosiale aktiviteter i moskeen, og de har utstrakt kontakt med lokale myndigheter som pådrivere for integreringsfremmende samarbeid.

Noen få har ledet interne komiteer og råd. Mens enda færre har fått sitte i moskeenes sentralstyrer.

Det viser en rapport «Endring i det stille», bestilt av paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk (MDN) i 2020 – og oppdatert nylig. Organisasjonen representerer fem av de største og mest toneangivende trossamfunnene med til sammen 32 000 muslimer.

Ikke plass ved bordet

De fem moskeene skal ha skal ha all honnør for å sette kvinnenes rolle på dagsorden. Dette er noen av landets mest reform- og kvinnevennlige moskeer.

Men innsikten kommer med bismak.

Hvorfor går det så tregt med likestillingen i ledelsen?

Hadde rapporten vist, slik mange har antatt, at det er få kvinner involvert i moskearbeid, hadde den årelange usynligheten vært lettere å fordøye. For det er vanskelig å rekruttere kvinnelige ledere, om det er få kvinner som er aktive i moskeene.

Men her vasser de kartlagte moskeene i kvinnelig kompetanse, engasjement, stå på vilje og kunnskap.

Men kvinnene får ikke sitte ved bordet hvor de viktigste avgjørelsene tas. De politiske, økonomiske og ideologiske avgjørelsene.

Handler om vilje

Norges største muslimske menighet, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, som er medlem av Muslimsk Dialognettverk har for eksempel 20 prosent kvinner i sentralstyret.

Den mest toneangivende pakistansk-norske moskeen Islamic Cultural Centre, har ikke hatt en eneste på de snart 50 årene menigheten har eksistert.

Men nå har det endelig skjedd!

Vedtektene er nettopp endret: Kvinner er tillatt å sitte i sentralstyret, og i helgen ble det valgt inn hele 40 prosent kvinner.

Islamic Cultural Centre er et eksempel på hvor seige disse prosessene er. Men menigheten viser også at de er mulig å gjennomføre.

De som har lyktes lenge er Rabita-moskeen i Oslo. Her har kvinnene hatt en sentral plass i styret i en årrekke. Både daglig leder og fire av ti i sentralstyret er kvinner.

Det er altså ikke slik at det ikke er mulig å få kvinnene til å stille til styreverv – slik det gjerne hevdes av moskeene.

Det handler ikke nødvendigvis om kvinnenes evne eller vilje. Det handler om de styrende menns uvilje til å åpne for kvinner i toppledelsen. Det handler om manglende miljø, manglende tilrettelegging og målrettet kultivering av kvinnelige lederprofiler.

MANNSTUNGT: Paraplyorganisasjonen Muslimsk dialognettverk arrangert konferanse i Oslo 23. januar.

For lave forventninger

I rapporten løftes det frem at usynligheten skyldes at moskeene har en intrikat organisering med en drøss av komiteer og råd, og egne enheter forbeholdt kvinner, ledet av kvinner. Og det understrekes at kvinnene har mye uformell makt.

Vel og bra, men få det ned på papiret. Løft dem til topps. Gi dem den plassen de åpenbart har gjort seg fortjent til.

Her sliter fortsatt noen av moskeene organisert under Muslimsk Dialognettverk. Det er trist nok, men sammenlignet med moskeene ellers, er de likevel rene likestillingsbastioner.

En kartlegging utført av NRK i 2019 viste at over 70 prosent av norske moskeer ikke hadde en eneste kvinne i styret. Bare 68 av 845 styremedlemmer i landets 134 muslimske trossamfunn var kvinner. Det utgjør under en av ti.

Derfor er moskeene organisert under Muslimsk Dialognettverk opptatt av at de bør få anerkjennelse for sitt arbeid. Også i rapporten er det underliggende poenget at ting er mye bedre enn man tror.

Slike konklusjoner er dessverre illustrerende for mye av innvandrerforskningen i Norge. Man setter listen lav: «De er gode til å være muslimer». Patriarkalske strukturer unnskyldes. Samtidig som det manes om å gi menighetene tid.

Hvor mye mer tid?

Fremskritt

Det sagt er det viktig å anerkjenne og feire at muslimske kvinner både krever og tar plass i moskeene. Og at det mannlige makthierarkiet endelig er brutt. I alle fall i noen få moskeer.

Men det er viktig å ikke la fremgangen bli en sovepute. Det går for sakte – selv i moskeer som er best i klassen.

Det forklares gjerne med at kvinner ikke ønsker lederverv, fordi de er for krevende, og kvinner har familier å ta seg av. Det er paradoksalt at de kan utføre stell, men ikke styre.

Moskeene er mer enn et sted for bønn. Det er blitt bred og sentral arena for muslimske kvinner i utlendighet.

Da skulle det bare mangle at de fikk være med på å bestemme. Helt på øverste hold.