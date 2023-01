Leder

Fra vondt til verre i Myanmar

Militærregimet voldtar kvinner og dreper barn som en del av sin undertrykkelsesstrategi. Brutaliteten i Myanmar har gått fra vondt til verre, viser ny rapport.

Daglig begås grusomme overgrep; massedrap, seksuell vold, kidnappinger, tortur og vilkårlige arrestasjoner. Myanmar-juntaens krig mot egen befolkning er et pågående blodbad.

Sist helg kunne avisen Sunday Times avsløre hvordan de militære brukte russiskproduserte angrepshelikoptre og raketter mot en barneskole og et buddhistisk munkekloster i nordlige Sagaing.

Dette er en region hvor motstanden mot juntaen er særlig sterk, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Myanmar Witness.

SHOW-OFF: Tidligere i januar feiret Myanmar 75-årsjubileet for frigjøringen fra Storbritannia. Feiringen gikk av stabelen i form av en militærparade i landets hovedstad, Naypyitaw.

Etter beskytningen ovenfra fullførte et 80-talls bevæpnede soldater raidet mot de forsvarsløse menneskene. Hvor mange som døde i massakren er uklart. Angriperne tok med seg de livløse kroppene i sekker og skal ha brent dem et annet sted.

Det er nøyaktig to år siden generalene avsatte landets demokratisk valgte regjeringsleder, Aung San Suu Kyi i et statskupp. Da hadde Myanmar hatt sivilt styre siden 2011.

Ved parlamentsvalget i november 2020 bekreftet velgerne med overveldende margin sin fornyede tillit til henne og Myanmars største parti, NLD.

Men dagen før den nye nasjonalforsamlingen skulle innsettes, ble de folkevalgte arrestert.

I de gryende morgentimene 1. februar 2021 ble Myanmars sivile president også pågrepet. De påfølgende dager ble rundt ni tusen aktivister, flere av dem buddhistmunker, arrestert og kastet i fengsel.

Siden statskuppet har nærmere 3000 mennesker blitt drept, ifølge Amnesty International. 1,5 millioner er blitt «omplassert», som regimet kaller det, og mer enn 16 000 er internert under inhumane forhold.

Et hundretalls opposisjonelle er blitt dømt til døden og 7,8 millioner barn er fratatt muligheten til skolegang. 70 000 er drevet på flukt til nabolandene.

Human Rights Watch skriver i sin årlige World Report, som ble publisert for bare noen dager siden, at juntaen er ansvarlig for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Ifølge HRW har regimet aktivt forhindret leveranser av humanitær hjelp til de mest nødstilte konfliktområdene.

Generalenes overgrep mot egne innbyggere i Myanmar samt den etniske forfølgelsen av det såkalte rohingyafolket vest i landet, har kommet i skyggen av Putins angrep på Ukraina.

Men vi må ikke glemme den vedvarende undertrykkelsen som skjer i Myanmar – et land Norge har hatt nære forbindelser med.

Telenors langvarige engasjement i regionen tør være godt kjent. Likeså Den norske Nobelkomites valg av Aung San Suu Kyi til fredsprisen i 1991.

Nå sitter hun med en utvidet fengselsdom på 33 år. Med mindre det internasjonale samfunn legger press på juntaen, kommer 77-åringen til å dø bak murene.

En ny valglov som ble offentliggjort på fredag gjør det i praksis umulig for noen andre enn generalenes kandidater å stille til valget som angivelig skal finne sted i august.

EU skjerpet sanksjonene mot Myanmar like før jul. USA og Storbritannia vurderer også en hardere linje mot regimet. Norge må gjøre det samme.