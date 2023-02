Kommentar

Kraftkar med dårlig tid

STRØMOPPRØR: Nidaros sosialdemokratiske forum avholdt årsmøte med Trond Giske som hovedtaler i Folkets Hus i Trondheim torsdag. Han snakket om avmakt og kom med stikk til partibyråkrater, PR-byrå og tenketanker i sin tale.

Trond Giske skal til Oslo for å utfordre Jonas Gahr Støre. Men landsmøtet er først i mai. Samtidig er strømprisene på vei ned.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I Trøndelag leder den detroniserte Trond Giske Arbeiderpartiets største lokallag. Nidaros har over 3000 medlemmer. Ikke alle har skjønt at de har meldt seg inn i Ap. Men like fullt. Dette er en kraft å regne med.

Og nå utfordrer de Støre og ledelsen i Ap.

På årsmøtet torsdag vedtok Giskes lag en resolusjon hvor de sier rett ut at Arbeiderpartiets politikk er for dårlig.

SLITER MED STRØMPRISENE: Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland på en pressekonferanse om strøm i forrige uke.

Dette vil de ta med seg til Oslo og få flertall for på Arbeidepartiets landsmøte i mai.

Det kan bli grisete, selv om Nidaros resolusjon er varmluft.

De har vedtatt at de vil ha «politisk kontroll» på kraft og eksport. Samtidig vil lokallaget beholde utenlandskabler og markedet.

Det kan hende Giske og co. får dårlig tid. For strømopprørerne kan få utfordringer med synkende strømpriser.

Omtrent samtidig som Nidaros vedtok at situasjonen ikke er bedret siden i fjor, fikk jeg invitasjon til seminaret «Er kraftkrisen over?».

Markedet ser ikke så verst ut. Det er fortsatt for dyrt. Men kontraktene for kjøp av strøm i andre og tredje kvartal kryper ned mot 70 øre.

Gassprisene synker. Fransk atomkraft er i mye bedre stand. Været er mildt. Lagrene er breddfulle og mer fornybar kommer på nett.

UTFORDRER ET KRISERAMMET PARTI: Trond Giske er på kort tid blitt leder i Aps største lokallag. Nå vil Nidaros utfordre strømpolitikken på landsmøtet til Ap.

Her finnes ingen garantier. Det kommer an på været. Vinteren 2023–24 nevnes som en ny risiko, mens andre analytikere ser mer positivt på det.

De kan bomme. Det er stor usikkerhet om prisene fremover. Men for regjeringen Støre vil det være en god nyhet om prisene fortsetter ned.

Næringsminister Jan Christian Vestre som prøver å få næringslivet til å gi opp krav om subsidier og heller inngå avtaler om fastpris, vil juble.

Velgerne vil og like det. Unntaket er kanskje finansminister Trygve Slagsvold Vedum som ikke får inn sin høyprisskatt på strøm om prisene holder seg på 70 øre og nedover.

MER EN 3000 MEDLEMMER: Trond Giske sa torsdag at han har snakket med 1200 av medlemmene i partilaget.

Også Giske da. For ham i nord er strømpriskrisen en mulighet til å sette den vaklende jerntronen i sør i brann.

Hvorfor ellers skulle et trøndersk lag snakke om strømpriser?

I Trøndelag har de lavere strømpriser enn i sør. Næringslivet ser nordover i jakt på disse prisene. Det planlegges en diger batterifabrikk hvor det loves tusenvis av arbeidsplasser i Orkanger, sør for Trondheim.

Men Nidaros er ikke som andre lokallag. Med medlemmer bosatt i Syden og i Sør-Norge, er de er opptatt av nasjonale saker.

Strømpriskrisen er et nasjonalt problem. Men for Trond Giske en politisk mulighet til å gjøre comeback. Og lage trøbbel for Støre.

Med høye strømpriser øyner han en seier i Game of Trond.

Skjer det, får han bare håpe prisene går rett ned etterpå. For Giske har ikke bedre løsninger enn noen andre.