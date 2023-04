Kommentar

På tide å rydde opp

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

FÅR KRITIKK: Oskar Westerlin får kraftig kritikk for markedsføringen av produktet sitt.

Man kan skape så mye guttastemning man bare vil. Men reglene gjelder fortsatt.

Forbrukertilsynet mener promoteringen av influenser Oskar Westerlins sjokoladebolle er ulovlig markedsføring mot barn, og ber om at den stanses.

Det var på tide.

Det har åpenbart ikke vært planen at voksne skal løpe og kjøpe en bolle som heter «Oskars trippel sjokko», med ansiktet hans på.

Kanskje det er derfor han har brukt Tiktok som primær markedsføringskanal siden februar.

En app hvor det er masse barn.

«Oskar er en helt for unge gutter», sto det i beskrivelsen fra managementet til Westerlin for noen uker siden.

Men da han fikk kritikk for å «vise frem fyll for 11-åringer» i et debattinnlegg her i VG, endret managementet formuleringen til «forbilde for unge menn».

Det sier sitt.

Denne saken viser hvordan en Tiktok-video kan utløse enorm kjøpeglede (og kanskje press) hos en horde med barn.

Bare i det siste har det dukket opp flere eksempeler: Norske barne- og ungdomsskoleelever står i lange køer for å betale 169 kroner for en flaske av sportsdrikken «Prime», og godteri-butikken «Fast Candy» i Oslo har blitt en attraksjon for mange unge.

Det blir bare vanligere og vanligere å komme unna med markedsføring mot barn, som er sårbare i møte med reklame, fordi de ikke har samme forutsetninger for å skille det fra annen kommunikasjon.

Derfor er det bra og viktig at Forbrukertilsynet tar tak.

Westerlins managment svarer til VG at de er i gang med å endre markedsføringen av bollen, i kanaler hvor de vet mer om alderen til brukerne.

Det er bra.

Det er likevel for sent. De har allerede tjent fett på tiåringer.

Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.