Uro på alle kanter

LO-leder Peggy Hessen Fløysvik under en markering i regjeringskvartalet.

Det er ikke rart at folk frykter tomme hyller når det bryter ut en streik. Men den historiske hendelsen handler om veldig mye større spørsmål enn tilgangen på Pepsi Max og øl.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Da pandemien brøt ut handlet mange i refleks, og blant annet toalettpapir og tørkeruller ble revet vekk fra butikkene. Reaksjonen var kanskje ikke like voldsom denne gangen, men en storstreik har skapt en del bekymringer for at populære varer blir tømt fra butikkene.

Det er en helt menneskelig reaksjon på en brå forandring, og det er kanskje ikke rart at noen forsøker å sikre seg, selv om hamstring verken er særlig solidarisk eller tilrådelig.

Men selv om det er naturlig at mange er opptatt av egen logistikk, er det først og fremst store samfunnstemaer som nå er i spill på et uvanlig tidspunkt.

Det vi er vitne til setter punktum for en lang norsk tradisjon. Det sier mye om at vi lever i en presset og uforutsigbar tid, der vi for første gang på evigheter har fått storstreik i et mellomoppgjør.

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-sjef Peggy Hessen Følsvik klarte ikke å bli enige hos riksmeglingsmannen.

Dette er altså et år der det kun forhandles om lønn, og normalen i et moderne Norge har vært at det lar seg løse.

Men åpenbart ikke i år.

Det leder frem til et spørsmål som kanskje kan høres enkelt ut, men som egentlig er veldig komplekst: Hvordan havnet vi her?

Svaret på hvilke mekanismer som utløste streiken - og hva som skal til for å løse den - vil sprike enormt avhengig av hvem du spør.

Som alltid handler en arbeidskonflikt om at partene vil sette premissene for hva striden egentlig handler om.

Streiken kan ramme tilgangen på blant annet øl og brus.

Denne gangen er totalbildet mer komplisert enn det vi har vært vant til i et mellomoppgjør, og det er krevende at lommeboken presses fra så mange kanter samtidig.

Det er rett og slett ikke så lett å henge med i svingene.

Alt fra muligheter i lokale forhandlinger til konsekvenser av krig og makroøkonomi spiller inn i et puslespill med små og store sammenhenger.

La oss prøve å se på noen av brikkene:

For arbeidstagersiden er kjøpekraft et nøkkelord. Det handler enkelt sagt om hvorvidt folk får mer eller mindre å rutte med, når alle plusser og minuser er tatt med i regnestykket. I en tid der prisene har steget så kraftig som de har gjort, og mange sliter med å få endene til å møtes, handler mye om å sikre reallønnsvekst. Særlig er fokuset på dem som tjener minst, men utgangspunktet er økning på bred front.

For arbeidstagersiden går mye av argumentasjonen på hva slags lønnsoppgjør bedriftene kan tåle, der det også spiller inn at det er sprik i ulike virksomheters fremtidsutsikter i en vanskelig tid. «Strekken i laget betyr også at bedriftene har svært ulik lønnsevne», argumenterer NHO.

Spenningen var stor til om Riksmeglingsmannen kunne finne felles grunn, og det ble uten hell lagt frem en skisse for en løsning.

Hvis man bare ser på totaltallet, tilsier en ramme på 5,2 prosent at reallønnsvekst var innenfor opplegget. Men bak tallene fantes et opplegg som ikke gikk hjem hos LO.

Det handlet mye om hvor mye av totalen som skulle være overlatt til lokale lønnsforhandlinger, og hva det i praksis ville vært mulig å oppnå der. Spørsmålet er om premissene og konklusjonen egentlig kom til å henge sammen.

Hvordan Ola Nordmanns totaløkonomi blir påvirket av hvordan oppgjøret til slutt kommer til å ende opp, er også avhengig av faktorer utenfor forhandlingsbordet.

Det er blant annet et ris bak speilet hvordan renteutviklingen fremover kan påvirkes av lønnsoppgjøret.

Hvor mye kan lønningene gå opp før Norges Bank tar i bruk enda kraftigere lut? Hvor mye mer kan folk få i lønn før rentevåpenet slipes skarpere i kampen mot inflasjonen? Og hva vil det i tilfelle medføre?

Inntil videre har boligmarkedet klart seg overraskende godt tross rentehevingene. Men om rentetoppen skal klart opp fra det ekspertene så langt har spådd, er det et åpent spørsmål hvor smertegrensen går før prisene raser, med de konsekvensene det får i ulike retninger.

I Norge er det tradisjon for et godt «trepartssamarbeid», altså et samspill mellom staten og organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstagersiden, der det tas hensyn til konkurransekraft i nøkkelindustrien.

Bærekraften for det som kalles «frontfagene» påvirker hvordan lønnsutviklingen blir i andre deler av samfunnet. Systemet har stort sett gjort AS Norge godt, og la oss håpe at det til slutt finnes en fornuftig løsning også denne gangen.

Men det er egentlig ikke så rart at veien til mål er lang denne gangen, selv i et år der det ikke skal landes et hovedoppgjør.

Det er rett og slett mange humper i veien på likt.

