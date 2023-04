Kommentar

Rødt gled sakte inn i folden

GJENVALGT: Partileder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen. Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen (t.h.) gikk av etter seks år i jobben.

Bjørnar Moxnes og resten av Rødt-ledelsen unngikk «kaos, lille røde» på landsmøtet i Stavanger.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Man kan jo spørre seg hvorfor vi i det hele tatt skal bry oss om hva et lite norsk parti på aller ytterste venstrefløy mener om krigen i Ukraina.

Hele det politiske Norge, minus dette partiet, har så å si fra dag én stått forbilledlig samlet om å støtte Ukraina med det ukrainerne ønsker og trenger – nemlig våpenhjelp i kampen mot Putins invasjonsstyrker.

At Rødt trengte 14 måneder på å bestemme seg hva de mente om det de andre partiene brukte tre-fire dager på, sier mye om Rødt.

Men også om hvor irrelevant partiet egentlig er.

At det mest av alt er en liten kuriositet for spesielt interesserte.

Likevel har lille Rødts interne våpen-krangel utvilsomt vært en ledende nyhetsstory her i landet i mange dager.

Til slutt klarte altså partilederen og hans nærmeste medarbeidere å snu Rødts famøse nei til våpen-vedtak fra i fjor, til et nokså solid ja-standpunkt. 107 mot 74 viser dog at motstanden i partiet er stor, noe også den lange og tidvis noe bisarre debatten på lørdag viste til fulle.

Det er naturligvis en stor seier for Moxnes og hans folk. Hva som hadde skjedd om motstanderne vant frem, er vanskelig å si. Det er nesten umulig å se for seg Moxnes tvungent forsvare noe han åpenbart er veldig, veldig, veldig uenig i.

Mange av oss som var til stede på møtet i Stavanger, fikk inntrykket av at ledelsen, solid bistått av en håndfull eldre koryfeer fra AKP-tiden, hadde en nokså grei fornemmelse om hvilken vei det bar i landsmøtets absolutt mest interesseskapende sak.

Les også Rødt snur: Sier ja til norsk våpenstøtte til Ukraina STAVANGER (VG) Rødts ledelse klarte å overbevise sitt eget landsmøte om at Norge skal støtte Ukraina med våpen.

En av disse veteranene, Terje Kollbotn fra Odda, gliste bredt da han i timene etter landsmøtemiddagen på fredag fastslo, med det som kan sies å være en særdeles bred pensel, at snuoperasjonen var så i boks at nesten ikke var verd å snakke mer om den saken.

Flere andre av patri- og matriarkene fra det som blant en del folk i Rødt kaller «rest-AKP» var på sin side knallharde i motstanden mot å snu i våpenspørsmålet.

«Jeg skjønner faen ikke hva de tenker på», mente en av dem som bidro i snuoperasjonen – også han fra den harde, gamle kjernen – om sine gamle kamerater fra 70-årene (nå i 70-årene).

For selv om ungandelen i Rødt-rekkene faktisk er ganske imponerende, så svinser de gamle sliterne stadig rundt, minst like engasjerte som før. De som hevder at forbindelseslinjene mellom Rødt og gamle AKP er revet helt over tar beviselig feil. Rødt er AKP i ny drakt.

Men drakten er ganske annerledes, selv om fargen fortsatt er dyprød. Og våpenspørsmålet viste at Moxnes-generasjonens prosjekt om å tone ned den sekteriske venstrelinjen nå er solid forankret i partiet, selv om landsmøtet også viste at Rødt fortsatt er et parti helt i ytterkanten av den politiske folkeskikken.

For venstresekterismen er langt fra visket helt bort fra de offisielle Rødt-bildene. I Oslo har de radikale kreftene økt sin innflytelse den siste tiden, noe som kom til syne da lederen i Oslo Rødt gikk på talerstolen og kalte Jens Stoltenberg en «krigsforbryter».

Slike hårreisende absurditeter lever altså videre i Rødt, og de er nok heller ikke fullt så marginale som det ledende Rødt-representanter som Moxnes, Sneve Martinussen og Kristjánsson ofte gir inntrykk av.

Les også Hva nå, lille parti? STAVANGER (VG) «Norges mest vanvittige parti» er blitt mindre vanvittig.

Likevel ble det altså ikke «kaos, lille røde», på landsmøtet. Ledelsen fikk det stort sett som de ville, med et par ganske viktige unntak. Og stemningen var langt fra så toksisk som mange kanskje hadde trodd på forhånd.

Tvert imot: Den var ganske så kameratslig, som det heter på de kanter.

Og i det avgjørende spørsmålet i vår tid, nemlig støtten til Ukraina mot den brutale og meningsløse russiske invasjonen, er nå hele det politiske Norge samlet – fra Frp og helt over til Rødt.

Det er selvsagt en verdi i seg selv at et samlet norsk storting står fjellstøtt på ukrainernes side i den videre kampen mot Putins heslige krigføring.

Sånn sett var Rødts snuoperasjon viktig – og verd all oppmerksomheten den fikk denne solrike vårhelgen i april.