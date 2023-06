DU JUKSER VEL IKKE? – Å stemple studenter som juksere når de bruker egne åndsverk til å svare så godt de kan på eksamensoppgaver, kan undergrave respekten for «juks» som noe veldig alvorlig. Utdanningssektoren gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å kalle sånt juks, og ved å straffe det, mener Trond Amundsen.

Juks på ville veier

Juks i forskning er et alvorlig, og sannsynligvis økende, problem. Det samme gjelder trolig eksamensjuks.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

TROND AMUNDSEN, Professor i biologi NTNU

På universiteter og høyskoler utdanner vi folk som skal bli framtidens forskere, og også framtidens brukere og formidlere av vitenskapelig kunnskap. Det er de som i dag tar eksamener vi må kunne stole på om noen år.

Det er utdanningssektorens ansvar å bidra til å styrke det etiske kompasset til dem som er studenter i dag, og som blir forskere og samfunnsaktører i morgen.

Samtidig er det naturligvis den enkelte students ansvar. Mitt inntrykk som universitetslærer, blant annet i forskningsetikk, er at de fleste studenter tar dette på stort alvor.

Da er det viktig at «juks» ikke trivialiseres til noe mange opplever som «ikke så farlig». Når studenter i dag felles for «selvplagiat» er det fare for at juksebegrepet utvannes og at alvoret med virkelig juks går med i dragsuget.

Da er jukse-problematikken på ville veier.

Plagiat av andre er en alvorlig form for juks: man bruker andres tekster eller andre produkter som om man hadde skapt dem selv. Det har en etisk dimensjon: man framstiller andres åndsverk som sitt eget.

Og det har en praktisk dimensjon: studenter kan «stjele» seg til bedre karakterer og en «bedre framtid», forskere kan i verste fall «stjele» seg til bedre meritter, og fordeler som følger av dette.

Ingen av disse problemene gjelder ved «selvplagiat». Man bruker sitt eget åndsverk som del av et nytt åndsverk (eksamensbesvarelse).

Man stjeler ikke fra noen. På «skole-eksamener» vil kopiering av egen tekst normalt være umulig. Men på hjemme-eksamener og andre eksamensformer med åpen tilgang til kilder er det teknisk mulig. Da er det ikke rart at det tidvis skjer.

Det kan selvsagt være problematiske sider ved å bruke tidligere skrevet tekst i en slik sammenheng. Hvis teksten passer godt og omfanget er betydelig sparer studenten tid, og kan kanskje svare bedre på resten av eksamen. Derfor kan det være grunn til å legge begrensninger på bruk av tekst som allerede er skrevet.

Men det spiller liten rolle om teksten gjengis med eller uten anførselstegn og referanse. Man sparer tid uansett.

Hvis spart tid er problemet, eller det er grunn til å tro at «gammel tekst» er av høyere kvalitet enn det er mulig å produsere under eksamen, må dette hindres med regler og tekniske begrensninger mot å bruke «gammel tekst», uansett om denne «selv-siteres» eller ikke.

Å stemple studenter som juksere når de bruker egne åndsverk til å svare så godt de kan på eksamensoppgaver, kan undergrave respekten for «juks» som noe veldig alvorlig. Utdanningssektoren gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å kalle sånt juks, og ved å straffe det.

Det er veldig gode grunner til at man har klare regler for sitering av andre: det skal brukes anførselstegn, og kilde skal oppgis.

Det handler om å «ære den som æres bør». I forskning og utdanning står vi alle på skuldrene til dem som tenkte, forsket og skrev før oss.

Derfor er det juks å «låne» fra andres publikasjoner (eller annet materiale) og framstille det som egne tanker og innsikter. Det er alvorlig.

Enda mer alvorlig er juks som fører vitenskapen på villspor: juksing med data og resultater, på ymse vis.

Listen er lang, fra sånt som er «kritikkverdig vitenskapelig praksis» til rene forfalskninger, der hele datasett er funnet opp, eller dataene «fikset på» så de skal passe med konklusjonen.

Hvis slikt juks skjer i for eksempel helseforskning og teknologisk forskning kan det føre til feilbehandling og teknologi som ikke virker. Det kan være farlig. Og vi vet at det tidvis skjer.

Det finnes ingen quick-fix mot forskningsjuks. Sannsynligvis er styrking og stimulering av forskernes etiske kompass det mest effektive vi kan gjøre for å begrense forskningsjuks, og juks i omgang med forskningsresultater.

Første steg er å styrke studentenes etiske kompass, gjennom opplæring, og gjennom gode og forståelige retningslinjer for rett og galt.

Hvis vi straffer studenter for å bruke egne tekster, uten å ha gitt tydelig beskjed om at dette ikke er lov, kan misvisningen i det etiske kompasset bli så stor at studentene svarer med å legge bort hele kompasset.

Har de da lært noe viktig om juks – eller har de mistet respekten for begrepet?

