Kommentar

Tusen takk, Maren!

BESKYTTET ANDRE: Etter Maren fikk livmorhalskreft jobbet hun for å opplyse og beskytte andre unge jenter mot sykdommen, skriver debattjournalist Sabina Store-Ashkari.

Vi må aldri glemme Maren Walvik Johnsens kamp for at andre jenter ikke skal oppleve det samme som henne.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Kom hit, du må lese dette!», sa bestevenninnen min. Det var lørdag, jeg var i naborommet og pakket badetøy og håndklær sammen i et lite tøynett. Du vet, sånn man gjør på varme junidager.

Jeg satte meg ned og så Instagram-innlegget som lyste opp på mobilen hennes.

En siste tekst, sto det. Ordene var skrevet av Maren Walvik Johnsen.

16. juni døde hun av livmorshalskreft, bare 29 år gammel.

«Før var det lite som skremte meg så mye som det å bli gammel. Nå er det ingenting jeg ønsker mer. Når jeg tenker på tingene jeg aldri vil få oppleve, er det de små tingene som smerter mest», skrev hun.

Vi satt i stillhet, to jenter som aldri har møtt Maren, rørt til tårer over styrken og varmen i ordene hennes.

Maren var med i en episode av dokumentarserien «Norge bak fasaden» på TV 2 og fortalte om hvordan en celleprøve ble feiltolket, noe som førte til at livmorshalskreften ikke ble oppdaget før to år senere. Da hadde kreften spredt seg.

Hvert år får rundt 300 kvinner i Norge diagnosen.

Etter Maren fikk sykdommen jobbet hun for å opplyse og beskytte andre unge jenter mot sykdommen, og var en tydelig stemme i arbeidet med testing og vaksinering mot livmorhalskreft.

I podkasten DRIV snakket hun åpent om sin egen situasjon, og løftet samtidig andre menneskers historier. Og hennes 15.000 Instagramfølgere fikk jevnlige oppdateringer om livet med sykdommen.

Vi fikk se bilder fra sykehus, venting og harde behandlinger. Maren ga oss et innblikk i tankene, redselen og sorgen som tar plass når man blir syk.

Men Maren viste oss også farger. Hun delte bilder fra lyse sommerkvelder, festivaler, reising, kaffekopper i nye byer og øyeblikk med vennegjengen.

Alt det livet (også) kan være.

Alvorlige sykdommer kan føles så fjernt når man er ung og frisk. Det kan jo ikke skje noe med oss?

Maren har lært oss at ingen har et skjold mot livmorhalskreft, og åpenheten hennes rundt sykdommen har gitt utallige jenter kunnskap som kan redde liv.

Det samme gjorde Thea Steen som gikk bort i 2016. Steen frontet Kreftforeningens «Sjekk deg»-kampanje, som fortsatt når ut til jenter over hele landet i dag.

Både Maren og Thea gjorde alt helt riktig og fulgte oppfordringen om å sjekke seg, likevel førte feiltolkningene av celleprøvene til at kreften ble oppdaget sent.

Ved at de delte sin historie kan de ha bidratt til at det ikke blir noen andres historie. Jeg kjenner på dyp takknemlighet over jobben disse jentene gjorde.

– Vi må gjøre alt vi kan for å utrydde kreftformen raskere. Dette handler om kvinnehelse og liv som kan reddes. Hadde jeg fått dobbeltsjekket min test for HPV-virus, så hadde jeg ikke hatt kreft i dag, fortalte hun til TV2.

Nå har Norge endelig forbedret testrutinene sine.

Fra og med 1. januar i år skal livmorhalsprøvene til kvinner mellom 30 og 69 år undersøkes med en HPV-test. Testen er sikrere enn å undersøke dem med mikroskop, slik tilfellet var for Marens prøve.

Ordningen skal utvides til å gjelde kvinner ned til 25 år fra og med 1. juli.

Det er en veldig, veldig god nyhet. Men det burde skjedd mye tidligere.

Flere europeiske land, deriblant Sverige, Nederland og Finland, har kommet mye lenger enn Norge når det gjelder kampen mot livmorhalskreft. Mens Sverige har som mål å utrydde livmorhalskreft i løpet av en femårsperiode, har Norge mål om å utrydde sykdommen innen 2039.

Før Maren gikk bort, designet hun et armbånd i samarbeid med Kreftkompasset.

Det er perlet inn seks bokstaver som blir til ordet HELDIG.

Kanskje verdens fineste ord.

Selv sa Maren at «Da jeg fikk kreft var det flere som fortalte meg hvor uheldig jeg var. Hvor uflaks jeg hadde. Jeg kan ikke si at de tok feil, men det er heller ikke helt rett. For jeg, jeg er heldig. Heldig som har verdens beste mennesker rundt meg. Heldig som har fått se verden. Heldig som forstår så innmari godt hva det er som egentlig betyr noe, og som vet at jeg vil sette pris på det så lenge jeg lever. Dette livet blir kanskje kortere enn de fleste andre liv, men jeg er heldig som har fått leve det. Og når alt kommer til stykket, så ville jeg aldri byttet det mot noe.»

Maren kjempet for andre jenters liv og helse mens hun selv var i sin tøffeste kamp, og for det vil jeg si: Tusen tusen takk, kjære Maren.