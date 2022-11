STRAMMER INN: – Vi skal fortsatt ha private barnehager i Norge. Men vi må sikre at pengene vi bruker på barnehage går til barna og de ansatte. Det skulle ærlig talt bare mangle, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna, her på besøk i den samiske barnehagen Cizáš sámi mánáidgárdi i Oslo

Vi må ta tilbake kontrollen over barnehagen

I Norge har man kunnet tjene seg søkkrik på barnehage. Det er Erna Solbergs fortjeneste.

TONJE BRENNA, kunnskapsminister (Ap)

Det betyr noe hvem som styrer landet. En del rikfolk liker ikke at Norge nå er i ferd med å få et mer omfordelende skattesystem. De motsetter seg at de som tjener mest også bør bidra med mer. De er ikke opptatt av å ta vare på det som gjør Norge til Norge, altså at vi er et land med små forskjeller, høy tillit og sterke fellesskap.

I stedet protesterer de på regjeringens omfordelende reformer ved å flytte ut av landet for å slippe å bidra mer til fellesskapet.

Ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby meldte seg denne uka inn i rekken av skatteflyktninger. De eier Norges største barnehagekjede, Læringsverkstedet, og tar nå med seg formuen sin fra Jessheim til Sveits. Om de blir boende i fem år og selger aksjene i selskapet, kan de ifølge en skatteekspert slippe å betale 980 millioner kroner i skatt.

Deres milliardformue er opparbeidet hundre prosent på den skatten vi alle betaler inn over skatteseddelen, og på de månedlige regningene vi småbarnsforeldre betaler for å ha barna våre i barnehagen.

Ekteparet har nesten risikofritt kunnet bygge opp et milliardkonsern, helt uten at staten har drevet tilsyn med pengebruken.

Hvert år overfører vi 27 milliarder kroner til private barnehager i Norge. Vi forventer selvfølgelig at pengene skal gå til å gi barna varierte og trygge hverdager, og til at de ansatte skal få gode lønns- og arbeidsvilkår.

Over mange år har det likevel blitt tydeligere og tydeligere at det er lett å tjene penger på barnehagedrift og på salg av barnehageeiendommer.

Det er ikke rart folk reagerer på ekteparet Sundby. Men først og fremst bør de reagere på politikerne som er ansvarlige for dette. Samme dag som ekteparet meldte flytting, kom en meningsmåling som viser at Høyre og Fremskrittspartiet har flertall. Det er politikken disse to partiene representerer som har gjort det mulig å bli rik på barnehage i Norge.

De siste årene har vi sett at stadig flere investorer velger å bruke kapitalen sin på kommersielle velferdsselskaper, som altså er hundre prosent offentlig finansiert, fremfor å investere i nye næringer som kan gi Norge flere bein å stå på. Rett og slett fordi det er mer lønnsomt og nærmest risikofritt.

Problemet er selvfølgelig at penger tas vekk fra barnehage og andre velferdstjenester. Samtidig mister næringslivet viktig investeringskapital.

Norge trenger nye næringer. For å få det til, trenger vi et kapitalmarked som verdsetter økonomisk vekst, innovasjon, omstilling og risiko. Men varsellampene blinket aldri under Erna Solbergs regjering.

Verken når de så at investeringskapital ble kanalisert inn i 100 prosent offentlig finansiert velferd fremfor i bedrifter som skaper nye og lønnsomme arbeidsplasser. Eller når de i rapport etter rapport fikk dokumentert store kvalitetsforskjeller i barnehagen parallelt med at store overskudd ble tatt ut fra barnehagedrift og eiendomssalg.

Læringsverkstedets eiere flytter fra Norge akkurat mens Ap/Sp-regjeringen nå gjør kraftige innstramminger i de private barnehagene. Vi skal ta tilbake kontrollen over barnehagene våre.

Før sommeren fikk vi vedtatt innstramminger som blant annet sikrer full åpenhet om økonomien i private barnehager. Nå i 2022 begynner vi for første gang statlig økonomisk tilsyn med de private barnehagene. Vi vil komme med en ny kraftig pakke med innstramminger neste år og forslag til et nytt finansieringssystem.

Vi skal fortsatt ha private barnehager i Norge. Men vi må sikre at pengene vi bruker på barnehage går til barna og de ansatte. Det skulle ærlig talt bare mangle.